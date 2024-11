Što se to zbivalo s Microsoft Outlookom i Teamsima u Hrvatskoj i svijetu?

Baš kao i nestanak struje, gubljenje pristupa emailu nešto je što korisnicima znatno oteža funkcioniranje u poslovnom svijetu. Teškoće koje su zahvatile korisnike Microsoft Outlooka u Hrvatskoj i Europi potrajale su nekoliko sati, a čini se da se situacija sada stabilizirala.

Korisnici Microsoftovih usluga u Hrvatskoj i svijetu u ponedjeljak ujutro imali su problema s Outlookom i Teamsima. Kod nekih mailovi određeni period nisu bili dostupni, a kod nekih im se povremeno nije moglo pristupiti.

Site Downdetector otkriva kako su korisnici u Hrvatskoj probleme počeli prijavljivati već oko 8:34, a najveći broj prijava dogodio u 10:49 sati. Nakon toga bilježi se postepeni pad, no one pristižu i tijekom objave ovog članka. Kao glavni problem navodi se Outlook (82 posto) a slijede Exchange (13 posto) i Onedrive (5 posto).

Microsoft štuca



Microsoft 365 Status@MSFT365Status

·

2 h

We're investigating an issue impacting users attempting to access Exchange Online or functionality within Microsoft Teams calendar. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.