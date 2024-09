Telemach predstavio istraživanje o potrebama korisnika i novi portfelj uređaja

Telemach Hrvatska predstavio je porftelj 5G uređaja kojima potiče korisnike na snažnije korištenje digitalnih usluga. Proveli su i istraživanje o potrebama korisnika prilikom odabira uređaja

Telemach Hrvatska predstavio je u utorak rezultate Ipsosovog istraživanja o ključnim potrebama korisnika prlikom odabira uređaja.

Rezultate je predstavio član Uprave i Glavni komercijalni direktor Mislav Galler. Istraživanje je pokazalo kako brend uređaja nije među priorietetima kod njegovog izbora. On je bitan za 32 posto ispitanika. Cijena je, očekivano, značajan faktor, te je bitna za njih 52 posto.

Ključni faktor prilikom kupovine mobilnog telefona za 65 posto ispitanika su tehničke specifikacije koje prate potrebe korisnika. Za 74 posto korisnika najvažniji su dugotrajna baterija i brzo punjenje, nakon čega slijedi količina memorije koju preferira gotovo 59 posto korisnika.

U skladu s rezultatima svog istraživanja, Telemach je predstavio i novi portfelj uređaja u kojem glavnu ulogu ima Telemach 5G Pro telefon. To je već drugi put da Telemach na hrvatskom tržištu predstavlja telefon pod svojim imenom. On je i prilagođen rezultatuma ustraživanja, pa uz povoljnu cijenu nudi snažnu bateriju kapaciteta 5000mAh, brzo punjenje, kapacitetom od 256GB i kamerama koje imaju sve do 108 MP.

Osim toga predstavili su i Kids Watch, pametni sat za djecu, te Buds bežične slušalice. Ideja iza sata je roditeljima omogućiti da lako prate kretanje djeteta do škole i natrag.

„Iako prema izvješću Europske komisije napredujemo u pokrivenosti mobilnih 5G mreža, i dalje je nizak postotak njezina korištenja. Stoga upravo zahvaljujući ovakvom cjelovitom ekosustavu koji počiva na nacionalno dostupnoj 5G mreži, neograničenom podatkovnom prometu te naprednim, ali i cjenovno dostupnim 5G uređajima, pratimo preporuke Europske komisije i potičemo korisnike na snažnije korištenje digitalnih usluga. Time i naša ulaganja u najnoviju tehnologiju dobivaju pravi smisao“, rekao je predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina.