Umjetnik je izradio slike uz pomoć AI, ubrao nagrade – ali Ured za autorska prava neće zaštiti njegov rad

Jason Allen više od stotinu sati proveo je na platformi Midjourney kako bi kreirao svoju nagrađivanu sliku. Sada se odlučio usprotiviti odluci američkog Ureda za zaštitu autorskih prava koja kaže kako on ne može zaštititi svoj rad.

Prije dvije godine, dizajner društvenih igara Jason Allen postao je opčinjen slikama nadrealne prirode nastalim uz pomoć umjetne inteligencije koje je viđao na svom Facebooku. Počeo je eksperimentirati programima za stvaranje slika iz tekstualnih opisa pomoću umjetne inteligencije. U svibnju je više od stotinu sati uložio u davanje uputa platformi za generiranje slika Midjourney kako bi kreirao ilustraciju žena u viktorijanskim haljinama i svemirskim kacigama na futurističkom kraljevskom dvoru. Slika je dobila nagradu na sajmu u Coloradu za najblju digitalno manipuliranu fotografiju.

Kada je 41-godišnji Allen pokušao zaštititi sliku, američki ured za zaštitu autorskih prava odbio je njegovu prijavu, odlučivši kako rad “nema ljudskog autora” i kako je nemoguće zaključiti jesu li tekstualni upiti bili “dovoljno kreativni.”

Negativne reakcije na radove nastale uz pomoć AI

Bio je to šamar za umjetnika koji je napisao 624 različite upute za softver kako bi dobio ono što želi. Prilagođavao je stil, kompoziciju, boje i ton slike.

“Bilo je teško dobiti ono što želim koristeći verziju Midjourneya,” kaže on za Forbes i dodaje: “Puno toga sam uložio.”

Sada je odlučio tužiti ured i tražiti od saveznog suda da poništi odluku.

Iz ureda nisu željeli komentirati tužbu, dok Midjourney nije odgovorio na upit za komentar. Ipak, internetska stranica softvera kaže kako su svi umjetnici vlasnici slika koje kreiraju i kako ih mogu koristiti na koji god način žele. Uvjeti pružanja usluge eksplicitno navode kako kompanija trajno i nepovratno posjeduje licence za reprodukciju i distribuciju bilo kojeg uratka nastalog korištenjem njihovog softvera, kao i da ima pravo na distribuciju bilo kojeg sadržaja učitanog u sustav.

Allen za Forbes kaže kako su, nakon što je agencija odbila zaštititi njegovu sliku “Théâtre D’opéra Spatial”, njegov rad krali drugi umjetnici, a neki su pokušali sliku prodavati kao vlastitu na platformama poput Amazona, Etsyja ili NFT trgovine OpenSea. On vjeruje kako je takav rasplet povezan sa žestokim negativnim reakcijama u umjetničkoj zajednici koja ga je optužila da je korištenjem AI alata varao na sajmu u Coloradu.

“Bilo je nekoliko ljudi koji su jasno rekli da žele ukrasti moj rad i prodavati ga kao vlastiti jer ja ne mogu poduzeti ništa i željeli su mi se osvetiti,” rekao je Allen.

Ova tužba podnesena je u vrlo važnom trenutku za umjetnike i kreatore, usred velike debate o tome koliko je legalno što kompanije koriste gomile podataka s interneta kako bi obučavale programe za generativnu umjetnu inteligenciju. Prošle godine, skupina umjetnika podnijela je skupnu tužbu protiv AI kompanija poput Midjourneya, ali i Stability AI-ja i Runwaya, zbog njihovog navodnog korištenja milijardi zaštićenih umjetničkih radova bez pristanka ili kompenzacije kako bi obučili svoje AI modele koji su sada postali direktna konkurencija samim umjetnicima. Prošlog mjeseca sud je dozvolio nastavak procesa tužbe u fazu u kojoj obje strane razmjenjuju ključne informacije. Za umjetnike bi to bila odlična prilika da dobiju uvid u podatke o obučavanju modela.

Tvrtke traže odbacivanje tužbe

Tvrtke su odgovorile tražanjem da sud u potpunosti odbaci tužbu. Iz Runwaya kažu kako umjetnici nisu uspjeli kreirati identične kopije svojih uradaka kroz platformu Stable Diffusion i tako dokazati da je platforma zaista sačuvala te podatke. Stability AI tvrdi kako umjetnički stilovi ne mogu biti zaštićeni i kako sami modeli ne krše autorska prava jer su oni zapravo programerski kodovi, a ne umjetnička djela. Odvjetnici Midjourneya usporedili su svoje AI modele s kopirkom, rekavši kako tehnologija ne krši autorska prava čak i ako proizvodi identične replike originalnih djela.

Jason Allen / FOTO: Jason Allen via FORBES

Neka od tih pitanja završila su u uredu za zaštitu autorskih prava koji se već neko vrijeme muči s odgovaranjem na pitanje što umjetna inteligencija znači za intelektualno vlasništvo. Agencija, stara 150 godina, pokušava odrediti kako se prastari zakoni mogu primijeniti na suvremene probleme koje je stvorila umjetna inteligencija. Propitkuju krši li korištenje zaštićenih djela za obučavanje AI sustava zakon ili se možda radi o legalnom korištenju – kao što tvrde mnoge AI kompanije, ali i kakve vrste djela nastalih umjetnom inteligencijom mogu biti zaštićene.

U ožujku prošle godine ured je objavio odluku da neće autorskim pravima zaštititi radove koji su u potpunosti nastali umjetnom inteligencijom. Ipak, to ne rješava nedoumice u situacijama kada radovi zaista jesu nastali AI-jem, ali su istovremeno zahtijevali i određenu razinu ljudskog autorstva i kreativnosti. Ove veljače iz ureda je rečeno kako su blokirali radove za koje smatraju da sadrže previše umjetne inteligencije i nedovoljno ljudskog sudjelovanja, no istovremeno su zaštitili više od 100 djela koja sadrže materijale nastale umjetnom inteligencijom (poput riječi pjesama, pisanog teksta ili vizualnih elemenata).

Atorica knjige nastale uz pomoć ChatGPT dobila tužbu

Allen nije jedini umjetnik koji se pobunio protiv odluke ureda. U travnju je Elisa Shupe, autorica koja je uz pomoć ChatGPT-ja napisala knjigu i objavila ju na Amazonu, uložila – i dobila – žalbu za zaštitu nekih dijelova teksta, izvijestio je Wired. To znači da čitava knjiga ne može biti kopirana u cijelosti, no pojedine rečenice i dijelovi knjige mogu biti preraspoređeni i objavljeni – slično kao i kod knjiga koje su u potpunosti napisali ljudi.

Čak i da slika koju je kreirao nije zahtijevala stotine pokušaja, čak i da je napisao samo jednu uputu za softver, Allen kaže kako bi slika svejedno trebala biti zaštićena.

“Umjesto da moramo demonstrirati koliko smo se znojili i trudili oko nekog rada, naš stav je da to nije nužan faktor u dokazivanju ljudske ekspresivnosti,” kaže Allen. “Ako ste sjeli s namjerom da nešto kreirate i iskoristili ste neki uređaj da vam pomogne, vi ste to nešto kreirali. Vi ste autor, vi ste kreator.”

Allen sada vodi vlastitu online galeriju i prodaje kopije ilustracija koje je stvorio uz pomoć umjetne ingeligencije. Naziva se “digitalnim kreatorom,” a ne umjetnikom, i želi stvarati stotine slika uz pomoć umjetne inteligencije, slika koje će biti zaštićene autorskim pravima. “Midjourney vam otvara put da kreirate umjetnost, a da ne morate biti umjetnik.”

Autor originalnog članka: Rashi Shrivastava, Forbes

Link: Why This Artist Is Suing The U.S. Copyright Office To Protect His AI-Generated Images

(Prevela: Nataša Belančić)