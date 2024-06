Upoznajte pobjednika u utrci robotaksija: Dok Elon Musk sanja, Waymo ostvaruje

Waymo, ogranak Alphabeta, nudi komercijalnu uslugu prijevoza u tri velika američka grada, a uskoro dodaje i četvrti. Tvrtka počinje ostvarivati značajne prihode, ali još uvijek se postavljaju pitanja o sigurnosti.

Svakog tjedna stotine građana Phoenixa, San Francisca i Los Angelesa dobivaju veseli email: “Vežite se! Vaša vožnja je spremna. Dobrodošli u Waymo One. Pripremite se za svoju prvu potpuno autonomnu vožnju.”

Ta potvrda znači kako više nisu na listi čekanja za najveću robotaksi uslugu u Americi – preko 500 električnih samovozećih automobila Jaguar SUV. Waymova flota – prepuna senzora i umjetne inteligencije – neće tako brzo postati sveprisutna na američkim cestama, ali upravo ova godina označava prekretnicu za tehnologiju kojoj su se njeni zagovornici nadali još prije nekoliko godina. Nakon 15 godina istraživanja i razvoja, preko 8 milijardi dolara investicija i nekoliko pilot-programa, Waymovi robotaksiji postali su biznis: ostvaruju preko 50.000 vožnji u tri grada u kojima su prisutni. Pod pretpostavkom da prosječna vožnja košta 20 dolara, godišnji prihodi tvrtke trebali bi ove godine premašiti 50 milijuna dolara. Prije dvije godine oni su iznosili manje od milijun, pokazuju procjene Pitchbooka, što znači da je tvrtka od 2022. godine ostvarila rast od oko 1000 posto. Čak i uz skroman rast u čtiri grada u kojima planiraju poslovati do kraja godine, Waymo za par godina možda može očekivati godišnje prihode u stotinama milijuna dolara.

“Waymo je zaista pobjednik u utakmici robotaksija,” kaže Ross Gerber, izvršni direktor kalifornijske tvrtke za upravljanje imovinom Gerber Kawasaki. On je investirao u Alphabet, ali i u potencijalnog rivala u sferi autonomnih vozila, Teslu. “Nikada mi se model Wayma nije previše sviđao jer je oprema bila toliko nezgrapna i skupa da mi se činilo da koncept nije skalabilan. Ipak, mislim da je s vremenom tehnologija postala toliko dobra da će za par godina oprema biti skalabilna po mnogo nižoj cijeni.”

Waymo i njegova matična kompanija, Alphabet, nisu željeli govoriti o financijskim očekivanjima, ali jedna od izvršnih direktorica Waymoa, Takedra Mawakana, potvrđuje da se tvrtka želi nastaviti širiti – odmjerenim ritmom.

“Put ka komercijalizaciji tehnologije autonomne vožnje nije bez izazova,” kaže ona za Forbes. “Upravo zato je ključna odluka Waymoa o odgovornom rastu.”

Oprez je razumljiv: Čak i dok rastu prihodi Waymoa, američki regulatori istražuju desetke izvješća o eratičnom ponašanju njihovih vozila, iako nijedan incident ne uključuje ozljede ili smrtne ishode. Prošlog tjedna kompanija je najavila kako povlači softver za čitavu flotu od 672 vozila nakon što je jedan robotaksi ovog svibnja u Phoenixu udario u telefonski stup u pokušaju da se zaustavi. Ipak, dosad je tvrtka izbjegla nesreće koje bi privukle veću pozornost, poput one koja se dogodila prošle godine u San Franciscu s robotaksijem tvrtke Cruise ili slučaja iz 2018. godine, kada je neoprezan vozač u testnom autonomnom vozilu Ubera udario i ubio pješaka u Phoenixu, čime je završen program istraživanja i razvoja autonomnih vozila te tvrtke.

Cruise, inače ogranak GM-a, je prije nesreće planirao pokrenuti svoju uslugu robotaksija u još 10 gradova. Waymo pak napreduje sporije. Planiraju ponuditi komercijalne vožnje bez ljudskog vozača kasnije ove godine u Austinu, ali nisu potvrdili rokove za dodatna tržišta. Ako ostanu na trenutnom putu i izbjegnu značajne regulatorne ili pravne prepreke, Waymo ima priliku postati lukrativan AI projekt za Alphabet, kao i prvi uistinu uspješan projekt robotaksija.

“Waymo je zaista ostvario impresivan napredak po pitanju širenja poslovanja,” kaže Philip Koopman, istraživač sigurnosti autonomnih vozila i profesor sveučilišta Carnegie Mellon. “Neki su ranije kritizirali njihovo širenje zbog sporosti u usporedbi s drugim kompanijama, ali oni danas izgledaju mnogo pametnije upravo zbog te odluke.”

Ipak, posla je još mnogo. “Vidjeli smo neke nedavne incidente – tipa sudar sa stupom – gdje je došlo do istrage NHTSA. Nadam se da to nisu znakovi da su počeli rasti brže nego što bi trebali zbog pritiska investitora,” kaže Koopman. “Sigurnost je još uvijek najveće pitanje.”

Potencijal za brzi rast

Prije deset godina su očekivanja za autonomna vozila bila visoka. Chris Urmson, ključni član originalnog Googleovog projekta za autonomne automobile, koji je sada na čelu developera robotskih kamiona Aurore, predvidio je kako njegov tada 11-godišnji sin možda neće trebati vozačku dozvolu. Takva vrsta optimizma neke je analitičare navela da iznose nadrealne prognoze potencijalnih razmjera Waymovog poslovanja. Morgan Stanley je na primjer 2018. godine vrijednost poduzeća procijenio na nevjerojatnih 175 milijardi dolara. Ta brojka uključivala je očekivane prihode od usluga autonomnih kamiona i logistike, od kojih je Waymo u međuvremenu odustao, kao i zaradu od robotaksija. Ne samo da je otada Waymo izmijenio svoje planove, već je došlo i do dramatične čistke među potencijalnim konkurentima.

Ford i Volkswagen odustali su od svog multimilijarderskog startupa za robotaksije Argo AI, Uber je prekinuo svoj program i jedinicu prodao Aurori, Motional – u kojeg je uložio i Hyundai – je odlučio smanjiti poslovanje, a Amazonov Zoox još nije počeo s komercijalnim vožnjama u svom električnom kombiju, iako bi se to trebalo dogoditi kasnije ove godine. Nekoć obećavajući startupovi za robotske kamione kao TuSimple, Embark, Ike i Starsky također su ili propali ili su prodani drugim kompanijama.

Parkirani automobili tvrtke Waymo Los Angelesu / FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Waymov spori, ali stabilan napredak nije bio pretjerano uzbudljiv. Tvrtka vjerojatno još godinama neće postati visoko profitabilna niti vratiti milijarde dolara koje su potrebne da dođe do te točke. Ipak, rast prihoda – funkcija veličine flote, baze klijenata i područja poslovanja u gradovima u kojima je prisutna – mogao bi doći vrlo brzo, čak i ako Waymo polagano uđe u nova urbana tržišta.

Na primjer, čak šest godina nakon što su stigli u Phoenix, Waymova usluga još uvijek pokriva tek nešto više od polovice grada. Iako trenutno imaju 200.000 klijenata u San Franciscu, uslugu robotaksija nude u samo malenom djeliću ogromne regije Los Angelesa, gdje su komercijalno prisutni nekoliko tjedana. Dodavanje još nekoliko stotina vozila na svaku od tih lokacija, kao i u Austin bi, uz povećanje pokrivenosti uslugom u gradovima gdje već jesu prisutni, značajno povećalo prihode.

Ovaj potencijal za brzi rast razlog je zašto izvršni direktor Tesle, Elon Musk sada želi da se kompanija fokusira na uvođenje vlastite usluge robotaksija, iako njihova trenutna tehnologija – usprkos tome što se naziva “potpuno autonomnom” još uvijek ne može funkcionirati u autonomnom načinu rada na dulje vremenske periode bez ljudskog vozača spremnog na preuzimanje volana.

“Ne očekujemo materijalan rast prihoda još godinama,” rekao je prošlog tjedna Ryan Brinkman, analitičar u JPMorganu, za Tesline robotaksije.

Trenutno traju federalne istrage Teslinih značajki asistencije u vožnji – Autopilot i FSD – vezane za nekoliko nesreća sa smrtnim ishodima, što bi moglo dodatno zakomplicirati Muskove planove. Musk tvrdi kako Tesla može usavršiti autonomnu vožnju koristeći samo kamere kao glavne senzore. On odbacuje skupe lidare i radarske sustave koji pomažu promatrati okolinu u 3D načinu i otkrivati predmete u svim svjetlosnim uvjetima. Waymo i drugi developeri robotaksija kažu kako su ti sustavi ključni. Ipak, budući da je Tesla ove godine kupila veliki broj lidar senzora od Luminara, moguće je kako se Musk predomišlja.

Gerber je dugogodišnji fan Tesle koji je nedavno postao žestoki kritičar Elona Muska, a on ne vjeruje da će tvrtka u narednih nekoliko godina usavršiti svoj biznis robotaksija. Također je prestao koristiti značajke Autopilot i FSD u vlastitoj Tesli. Nedavne promjene koje je Tesla uvela da smiri savezne regulatore, uključujući alarme koji upozoravaju vozače da ne miču ruke s volana, njemu idu na živce.

“Što se autonomije tiče, nekoć sam mislio da je Tesla predvodnik, ali već godinu dana gledam u praktičke iste, loše verzije FSD-a,” kaže on. “Uz sva pravila koja su uveli, ta stvar više ničemu ne koristi.”

Partnerstvo s Uberom

Alphabet u svojim izvješćima ne navodi prihode Waymoa zasebno, već ih “pakira” u skupinu koju naziva “Other Bets”, a koja uključuje internetske i zdravstvene usluge. Ipak, Waymo u tom paketu daleko najviše obećava. Prihodi su u prvom tromjesečju skočili za 72 posto na 495 milijuna dolara, što se poklapa sa širenjem Waymove usluga u San Franciscu i Phoenixu. Usluga u Los Angelesu započela je u drugom tromjesečju.

Uz prihode od vožnji, Waymo donosi novac i od iznenađujućeg partnerstva s Uberom, koji je nekoć bio rival i kojeg su tužili zbog navodne krađe tehnologije. Sada su pak njihovi robotaksiji dostupni preko aplikacije Uber, a obavljaju i dostavu hrane u Phoenixu.

“Mi zaista vjerujemo u koristi autonomne mobilnosti i u ulogu koju možemo igrati u donošenju tih koristi svijetu,” kaže za Forbes Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera. “Naše strateško partnerstvo s Waymom – sada i za Uber i za Uber Eats u Phoenixu – već pokazuje ogroman potencijal. Deseci tisuća klijenata traže AI vozače koji imaju prosječnu ocjenu od 4,9. Veselimo se nastavku istraživanja budućnosti mobilnosti zajedno s njima.”

Volan automobila tvrtke Waymo s natpisom “Molimo ne dirajte volan. Waymo Driver u svakom trenutku ima kontrolu” / FOTO: MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Uz sigurnosne procjene u SAD-u, izazov predstavlja i Waymovo proširenje flote priželjkivanom brzinom. Godine 2022. su najavili planove za uvođenje električnih kombija prilagođenih usluzi Zeekra, branda kineske tvrtke Geely Automotive. Iako trgovinske tenzije između SAD-a i Kine – koje uključuju i dramatično više tarife na uvezena vozila i baterije – mogu zakomplicirati taj posao, Waymo neće promijeniti svoje planove, kaže glasnogovornica Katherine Barna.

Trenutno kompanija provodi testove Zeekrovih vozila s ljudskim vozačem i Waymovim senzorima “kako bismo se upoznali s dinamikom vožnje i sposobnostima ove nove platforme prije nego započnemo s integracijom Waymo Drivera za autonomnu vožnju,” kaže ona.

Tvrtka je također i više nego svjesna činjenice da se moraju širiti polako i izbjeći ozbiljne nesreće i negativne reakcije javnosti koje bi brzo mogle ugasiti njihove velike planove.

Fokus je na “postepeno i održivo predstavljanje nove tehnologije,” kaže Mawakana. “Ovaj odmjereni pristup, uz našu inovativnu umjetnu inteligenciju i godine iskustva, stavlja nas u poziciju gdje možemo izgraditi ne samo značajan biznis, već i potpuno novi put u sferi mobilnosti.”

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: A Robotaxi Business Is A Dream For Elon Musk – But Already A Reality For Waymo

(Prevela: Nataša Belančić)