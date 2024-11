Ovaj robotaksi je postao dostupan svima u Los Angelesu: Na listi čekanja već 300 tisuća ljudi

Robotaksi Waymo širi pristup svojoj usluzi u Los Angelesu. Područje pružanja usluge nije veliko, ali kompanija kaže kako čak 300 tisuća ljudi u drugom najvećem američkom gradu čeka na korištenje usluge. To je dvostruko više od broja tjednih vožnji koje Waymo trenutno obavlja.

Ogranak Alphabeta za robotaksije, Waymo, širi pristup svojoj usluzi u Los Angelesu. Eliminirat će listu čekanja za preuzimanje aplikacije za naručivanje svojih vozila. U kompaniji se nadaju da će taj potez osigurati ubrzani rast broja korisnika.

Od danas svi stanovnici drugog najvećeg grada SAD-a mogu preuzeti aplikaciju Waymova i rezervirati vožnju. Ipak, postoji jedna iznimka: usluga je dostupna samo u radijusu od 130 kilometara od centra Los Angelesa do Santa Monice. To je manje od 20 posto velegrada. Na listi čekanja za preuzimanje aplikacije nalazi se 300.000 ljudi, što je dvostruko više od broja trenutačnih tjednih korisnika, kažu iz tvrtke.

Waymo je nakon pokretanja komercijalne usluge u Los Angelesu u početku ograničio uslugu na oko 50.000 ljudi dok u potpunosti ne svlada vožnju gradom. Usluga robotaksija naširoko je dostupna u San Franciscu i Phoenixu. Ove godine stići će u Austin, a početkom sljedeće u Atlantu.

‘Jasan lider u industriji’

Waymo je trenutačno jedina kompanija za komercijalne robotaksi vožnje koja posluje u SAD-u, iako se s njom žele natjecati i Cruise, ogranak General Motorsa, i Amazonov Zoox. Elon Musk čvrsto želi Teslu učiniti velikim igračem u industriji autonomne vožnje, iako zasad uopće nije jasno kada bi tvrtka mogla imati izvedivu uslugu. Izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai, koji je prije tek dva tjedna objavio brojku o 150.000 tjednih korisnika, sada kaže kako je Waymo jasni lider u industriji iz tehnološke perspektive, a dodaje i kako ogranak “kreira sve veću komercijalnu priliku” za matičnu tvrtku.

Iz Alphabeta nisu objavili koliko prihoda je Waymo donio u trećem tromjesečju ove godine, no segment poslovanja koji uključuje robotaksi uslugu skočio je za 31 posto na 388 milijuna. Pichai kaže kako je upravo Waymo “najveći dio” tog segmenta.

Tvrtka trenutno na ulicama Los Angelesa ima oko stotinu električnih SUV-ova Jaguar I-Pace, prepunih računala, lidara, radara, kamera i drugih senzora. Sljedeće godine prebacit će se na jeftiniji hardver i planira početi koristiti električne automobile Hyundai Ioniq 5, koji su upola jeftiniji od I-Pacea.

U sklopu svoje ekspanzije u Los Angelesu Waymo također surađuje s lokalnim udrugama koje promoviraju sigurnost za žene i LGBTQ zajednicu, kao što su She is Hope i Los Angeles LGBT Center.

“Kada sam se vozila sama, ali i s obiteljima samohranih majki, ostala sam zadivljena tehnologijom i osjećajem sigurnosti i udobnosti,” kaže Tisha Janigan, osnivačica udruge She is Hope. Usluga bi mogla “potpuno promijeniti živote žena kojima pomažemo jer pruža pouzdanu opciju prijevoza kojoj je prioritet sigurnost.”

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: Waymo Opens Robotaxi Rides To Anyone In L.A.

(Prevela: Nataša Belančić)