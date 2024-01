Bernard Arnault prestigao je Elona Muska i postao najbogatiji čovjek svijeta

Bernard Arnault, milijarder i šef globalnog konglomerata luksuznih brendova LVMH prestigao je Elona Muska i postao najbogatiji čovjek svijeta.

Bogatstvo Arnaulta i njegove obitelji poraslo je u petak za 23,6 milijarde dolara i doseglo 207,8 milijardi dolara, nadmašivši tako bogatstvo direktora Tesle Elona Muska od 204,5 milijarde dolara, pokazuje Forbesova rang lista koja se mijenja u stvarnom vremenu. Arnault je stigao na mjesto broj 1 u petak, 26. siječnja 2024.

Vrijednost Muskove tvrtke Tesla u četvrtak je na burzi pala za 13 posto, zbog čega je Musk izgubio preko 18 milijardi dolara.

Istovremeno, dionice LVMH-a u petak su zabilježile veliki uzlet: vrijednost im je porasla za preko 13 posto do 11 ujutro, izazvana snažnom prodajom.

Tržišna kapitalizacija LVMH-a u petak je dosegla 388,8 milijardi dolara, dok Tesla na burzi vrijedi 586,14 milijardi dolara.

LVMH je 2021. kupio Tiffany & Co. za gotovo 16 milijardi dolara, a to se smatra najvećom akvizicijom nekog luksuznog brenda u povijesti. Arnaultovo dioničarsko društvo Agache podržava VC tvrtku Aglaé Ventures koja, kako izvještava Forbes, investira u biznise kao što su Netflix i ByteDance – matična tvrtka TikToka.

Arnault ima petero djece, a svi rade u LVMH-u. Nedavno je dvojicu svojih sinova imenovao u odbor konglomerata, gdje već sjede drugo dvoje djece, a sve u želi da osigura dugoročnu kontrolu obitelji nad svojim poslovnim carstvom.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Bernard Arnault Overtakes Elon Musk As Richest Person In The World

(Prevela: Nataša Belančić)