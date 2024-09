Boro Vujović o porezu na nekretnine: Neće doći do potresa na tržištu, ali nekima će porasti trošak (video)

Na tržištu nekretnina očekuje se povećanje ponude zbog uvođenja poreza na nekretnine, no ne nužno u područjima gdje je najveća potražnja poput Zagreba i obale, komentira za Forbes Magazin Boro Vujović, vlasnik nekretninske agencije Opereta i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK

Uvođenje poreza na nekretnine neće imati jako značajan utjecaj na tržište nekretnina osim što će dijelu vlasnika trošak biti veći nego što je bio do sad, rekao je za Forbes Magazin Boro Vujović, stručnjak za nekretnine i vlasnik agencije za posredovanje nekretninama Opereta.

Ponuda nekretnina nešto će se povećati jer će oporezivanje kratkoročnog najma ili praznih stanova i kuća potaknuti ljude da se aktiviraju. No, mnogo je nekretnina koje nisu upotrebljive, nemaju uporabnu dozvolu ili imaju neriješene imovinsko-pravne odnose. Također, brojne se nekretnine koje će se ponuditi tržištu nalaze na područjima na kojima nema interesa ni za najam ni za kupnju, analizira dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.

Građani će možda imati veći izbor, ali ne tamo gdje je deficit stanova najveći – u Zagrebu i na obali, tvrdi.

Zajednički učinak veće ponude, poreza na nekretnine, poreza na dohodak od iznajmljivanja i upitna turistička sezona mogli bi se u narednom periodu odraziti na cijene. No, nije to baš izgledno.

“Svi čimbenici na tržištu nekretnina gledaju što će se dogoditi. Kupci možda razmišljaju: ‘Uvodi se porez, to će utjecati na to da cijene padnu’. Prodavatelji kažu: ‘Pa nije to tako strašno, neće se tu ništa značajno dogoditi, nemam ja razloga spustiti cijenu’. Tako da cijelu situaciju svatko tumači iz svoje perspektive”, tumači Vujović.

Ističe kako strancima koji čine 37 posto kupaca cijene naših nekretnina nisu visoke s obzirom na njihove prihode. Problem je, kaže, što mi imamo “niske prihode i visoke životne troškove” pa su nam nekretnine nepriuštive.

Sudeći prema tome, cjenovni udar na kupce nekretnina neće puno oslabjeti. S druge strane iznajmljivačima će veći udar biti povećanje poreza na dohodak od iznajmljivanja nego što će to biti porez na nekretnine, ustvrdio je u razgovoru s urednicom Forbes Magazina Teom Johman Nitraj.

Zašto Vujović smatra kako su poticajne mjere za priuštivije stanovanje bolje i efikasnije rješenje od poreznog opterećenja, pogledajte u videu: