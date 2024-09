Prodaje se hotel u srcu Rogaške Slatine, poznatog slovenskog lječilišta nadomak hrvatske granice

Hotel Donat Superior, dio lječilišnog kompleksa u Rogaškoj Slatini, koje je značajno orijentirano i prema gostima iz Hrvatske, prodaje se za 26,5 milijuna eura, javlja Forbes Slovenija.

Hotel Donat Superior s četiri zvjezdice, koji je u vlasništvu poduzetnika Marjana Krajnca, prema izvještaju slovenske novinske agencije, STA, prodaje se za 26,5 milijuna eura. Nalazi se unutar lječilišnog kompleksa u centru Rogaške Slatine, prema oglasu mariborske agencije za nekretnine 24nep.

Turistički objekt, izgrađen 1973. godine, a zadnji put renoviran 2015., ima 171 sobu i 278 kreveta. U njemu se nalazi wellness centar s vanjskim i unutarnjim bazenima, saunama, kozmetičkim salonom i fitness centrom, a ima i manju konferencijsku dvoranu, za 50 osoba, opremljenu za poslovne potrebe tvrtki.

Hotel Donat od 2001. godine posluje u sklopu tvrtke Hoteli i turizam Rogaška. Prošle godine posjetilo ga je nešto manje od 27 tisuća gostiju.

Welness oaza hotela; Foto: Hotel Donat Superior

Rogaška Slatina je omiljeno odredište brojih Hrvata, i zbog lječilišnog kompleksa, ali i zbog brojnih prirodnih atrakcija u okolici. Poznato je da je prije desetak godina Rogaška Slatina bila iznimno popularna među turistima iz Rusije, i to imućnijima, a mnogi od njih su se odlučivali i na kupnju nekretnina – te je to prouzročilo dizanje cijena i značajne turbulencije na nekretninskoj sceni. Već 2016. godine, nakon intenziviranja krize između Rusije i Ukrajine, broj gostiju se u mnogim turističkim objektima smanjio – negdje i do 40 posto, a kriza se dodatno produbila u vrijeme korone.

U Rogaškoj Slatini se nadaju da će poznati hotel s dugom tradicijom i kvalitetnom uslugom naći novog vlasnika koji je spreman doprinijeti razvoju cijele destinacije.