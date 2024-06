EU uvodi carine na kineske električne automobile – visina ovisi o proizvođaču

Europska unija uvodi dodatne carine na električna vozila. Nakon što se uvedu, visina carinskog opterećenja umjesto trenutnih 10 posto varirat će od 27,4 do 48,1 posto, ovisno o proizvođaču.

Europska komisija najavila je kako će privremeno uvesti dodatne carine na kineske proizvođače električnih vozila. Trenutni iznos carina iznosi 10 posto, a visina dodatnog postotka povećat će se ovisno o proizvođaču.

U priopćenju Komisije navodi se da je to rezultat istrage u kojoj je privremeno zaključeno kako lanac vrijednosti baterijskih električnih vozila (BEV) u Kini ima koristi od nepravednog subvencioniranja. To po mišljenju Komisije uzrokuje prijetnju ekonomske štete proizvođačima BEV-a u Uniji.

Kako bi poništila tu prijetnju, komisija je unaprijed objavila razinu privremenih kompenzacijskih pristojbi koje bi nametnula na uvoz baterijskih električnih vozila iz Kine. Ako razgovori s kineskim vlastima ne dovedu do učinkovitog rješenja, one bi bile uvedene od 4. srpnja. One bi se prikupljale samo ako i kada se uvedu konačne carine.

Najmanja carina na BYD, najveća na SAIC

Najmanja dodatna carina – 17,4 posto – uvela bi se na BYD – marku inače poznatu po proizvodnji velikog broja jeftinih električnih vozila u Kini. Vlasnik Volva Geely, koji u Hrvatskoj preko Volvo mreže prodaje i Geely vozila bio bi pogođen dodatnom carinom od 20 posto. Najveću stopu, dodatnih 38,1 posto dobit će SAIC. Ta tvrtka u svom vlasništvu ima britansku kompaniju MG Motor koja u Hrvatskoj ima solidne prodajne rezultate.



Ostali proizvođači električnih vozila u Kini, koji su surađivali u istrazi, ali nisu bili u uzorku, podliježu sljedećoj ponderiranoj prosječnoj carini: 21 posto. Proizvođači električnih automobila u Kini koji nisu surađivali u ispitnom postupku podliježu sljedećoj rezidualnoj carini: 38,1 posto.

Kinezi zaprijetili odmazdom

Bloomberg navodi kako kinesko ministarstvo trgovine u odgovoru na ove carine kaže kako je Europska unija ignorirala činjenice i pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO), ignorirala ponovljene prigovore iz Kine i ignorirala apele vlada i industrija mnogih država članica EU-a. Peking će poduzeti sve mjere kako bi zaštitio legitimna prava i interese kineskih kompanija.

Dok je istraga bila usmjerena na električna vozila u kineskom vlasništvu, zapadni proizvođači automobila, uključujući Teslu, BMW i Renault koji proizvode u Kini i isporučuju u EU, također će se suočiti s većim troškovima.

Kina je zaprijetila odmazdom u poljoprivredi, zrakoplovstvu i automobilima s velikim motorima. Peking je već pokrenuo istragu o nekim vrstama europskih alkoholnih pića. “Naš cilj je vratiti jednake uvjete i osigurati da europsko tržište ostane otvoreno za proizvođače električnih vozila iz Kine, pod uvjetom da igraju u skladu s globalno dogovorenim trgovinskim pravilima”, Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Europske komisije zadužen za trgovinu, rekao je u srijedu.