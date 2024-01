Ford povlači gotovo dva milijuna automobila zbog straha od otpadanja dijelova u vožnji

Ford povlači gotovo dva milijuna modela Explorer SUV proizvedenih između 2011. i 2019. godine zbog straha da bi kopča koja na mjestu drži oblogu vjetrobranskog stakla mogla otpasti u vožnji. Ovo je jedno od najvećih povlačenja vozila u SAD-u od početka godine.

U dokumentima podnesenim američkom Uredu za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) stoji kako bi kopča koja se nalazi na oko 1.889.110 vozila mogla olabaviti i izazvati odvajanje obloge vjetrobranskog stakla, “povećavajući opasnost na cesti i rizik od nesreća.”

Zaključno s 12. siječnja, u Fordu su znali za 568 online pritužbi i preko 14.000 prijava putem jamstava povezanih s otpadanjem ili nedostatkom dijelova obloge, pokazuju dokumenti NHTSA-a.

Kronologija povlačenja objašnjena u dokumentima pokazuje kako NHTSA i Ford ovaj problem analiziraju najranije od 2018. godine, no Ford je prethodno zaključio kako “ne postoji nerazuman rizik za sigurnost” zbog malene mase spornih dijelova.

Prošle godine je NHTSA pokrenula preliminarnu istragu i sugerirala kako vjeruju da dio ipak predstavlja opasnost, zbog čega je Ford ponovno procijenio situaciju i pokrenuo povlačenje nakon jesenskih razgovora s NHTSA-om.

Nisu registrirane nesreće povezane s greškom, ali…

Iz Forda za Forbes kažu kako ne znaju ni za jedan slučaj nesreća ili ozljeda povezanih sa greškom i kako kompanija očekuje da će tek 5 posto povučenih vozila zahtijevati zamjenu obloga stakla.

U dokumentima Ford navodi kako će vlasnici o svemu biti obaviješteni mailom i dobiti upute da svoje vozilo odvezu do zastupništva Ford ili Lincoln kako bi se sporni dio besplatno pregledao i promijenio.

Iz tvrtke dodaju kako bi korisnici mogli i sami primijetiti pukotine oko oslabljenog obloga koji je pričvršćen pored prozora blizu vjetrobranskog stakla. Mogu primijetiti i zveket ili pretjeranu buku od vjetra na istim mjestima. Ford kaže kako pozivaju sve korisnike da se jave svojim zastupništvima kada dijelovi budu dostupni. “Tada će korisnici imati besplatan pristup popravcima i uslugama u tim zastupništvima,” rečeno je iz tvrtke.

Ford je prošle godine naredio više povlačenja vozila od ijednog drugog proizvođača, a samo je Honda povukla veći broj automobila, pokazuju podaci koje je prikupio USA Today. Ipak, tvrtka kaže kako su dobrovoljna povlačenja “jedan od načina na koje aktivno štitimo potrošače kako nikada ne bi imali problema,” stoji u izjavi portalu Motor1. Tvrtka je ranije ove godine naredila još jedno povlačenje, ovaj put gotovo 112.000 modela F-150.

Ovaj tjedan je i Kia naredila povlačenje preko 100.000 svojih vozila zbog strahova da bi obloga na krovu automobila mogla olabaviti ili otpasti tijekom vožnje.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Ford Recalls Nearly 2 Million Explorers Over Concerns Part Can Fly Off While Driving

(Prevela: Nataša Belančić)