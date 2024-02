Francuska ima višak borbenih zrakoplova Mirage koje Ukrajina želi: moguć je dogovor

Glasine oko Francuske, Ukrajine i borbenih zrakoplova Dassault Mirage 2000D ne stišavaju se, i to nije bez razloga.

Ukrajini su potrebni borbeni zrakoplovi, a Francuska iz upotrebe povlači neke od svojih zrakoplova Mirage. Francuska vlada već je Ukrajini obećala Mirageovo najbolje streljivo s preciznim navođenjem.

Ako Francuska zaista planira donirati te zrakoplove, to bi uskoro mogli i objaviti: naime, francuski predsjednik Emmanuel Macron ovog mjeseca će posjetiti Ukrajinu.

Očito je zašto bi Ukrajinci željeli te zrakoplove. Oni su u potpunosti kompatibilni s krstarećim projektilima SCALP-EG i pametnim bombama Hammer. Projektile Ukrajinci već koriste, a Hammeri bi trebali stići uskoro. Francuske zračne snage kupile su 86 borbenih zrakoplova Mirage 2000D od tvrtke Dassault koja ih proizvodi i, nakon tri desetljeća korištenja tijekom kojeg ih se nekoliko i srušilo, odlučili su modernizirati 55 zrakoplova i nastaviti ih koristiti do 2030-ih. To ostavlja još nekih dvadesetak zrakoplova koji su Francuzima višak.

Ukrajinski dužnosnici zanimaju se za njih, iako istovremeno surađuju s kolegama iz Danske, Nizozemske i Norveške na nabavi viška zrakoplova F-16 iz Europe, a ukrajinski piloti obučavaju se na tim zrakoplovima u SAD-u i Rumunjskoj.

“Moguće je kako će borbene sposobnosti zrakoplova Su-24M dobiti pojačanje zrakoplovima Mirage 2000D,” napisao je prošlog mjeseca zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga, general pukovnik Mikola Oleščuk.

On je u pravu kada francuske zrakoplove promatra u kombinaciji s postojećim zrakoplovima Sukhoi Su-24M svojih zračnih snaga. Sukhoi su primarni napadački zrakoplovi dugog dometa ukrajinskih zračnih snaga.

Napadima britanskim projektilima Storm Shadow i francuskim SCALP-ovima na dometu od nekih 320 kilometara, ukrajinski zrakoplovi Su-24 uspješno su raznijeli brodove ruske ratne mornarice i zračne baze i uništili mostove na teritorijima pod ruskom okupacijom i ruske zapovjedne centre.

Francuska je 2023. Ukrajini dala oko 50 SCALP projektila, a nedavno je obećala još 40, dok je Velika Britanija donirala nepoznat broj sličnih projektila Storm Shadow.

Ipak, Ukrajincima ponestaje borbenih zrakoplova. Jedina jedinica zračnih snaga koja ima zrakoplove Su-24M, 7. taktička avijacijska brigada na zapadu Ukrajine, u rat je ušla s oko dvadesetak tih zrakoplova. Nakon 23 mjeseca teških borbi, podaci Oryxa pokazuju kako su izgubili njih 18.

Iako je moguće da će ukrajinski tehničari uspjeti popraviti neke od zapuštenih zrakoplova Su-24 koji trenutno trunu u otvorenim skladištima diljem Ukrajine, postoji i drugi način da se obnovi snaga 7. brigade, a to su zrakoplovi Mirage 2000D.

Da, francuski zrakoplovi zahtijevali bi novu logističku infrastrukturu i da, posade Sukhoija možda će se mjesecima trebati obučavati za upravljanje novim avionima. Ipak, te investicije mogle bi se isplatiti.

Prvo, sve je manje vjerojatno da će Ukrajina ikada dobiti višak ratnih zrakoplova od SAD-a. Proruski Republikanci u američkom Kongresu već mjesecima blokiraju slanje dodatne pomoći Ukrajini. Ako će ukrajinske zračne snage pojačati svoje naoružanje, to će morati učiniti europskim zrakoplovima.

Nadalje, zrakoplovi Mirage mogli bi u Ukrajinu stići nedugo nakon što Ukrajina dobije veliku pošiljku – od nekoliko stotina, kaže Macron – pametnih bombi Hammer, od kojih svaka ima domet od čak 54 kilometra.

Hammeri su usporedivi s bombama koje je SAD dao Ukrajini prije nego su Republikanci blokirali pomoć, a koje su Ukrajinci namijenili svojim starim borbenim zrakoplovima Mikoyan MiG-29.

Potrebno je mnogo vremena i truda da se novo zapadno streljivo integrira u sovjetske zrakoplove Sukhoi ili MiG, no Mirage 2000D je kompatibilan s bombama Hammer još od 2007., kada su se one pojavile u francuskoj vojsci.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: France Has Extra Mirage Fighter-Bombers. Ukraine Wants Them. A Deal Is Possible.

(Prevela: Nataša Belančić)