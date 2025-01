Gdje su zbrinute jahte ruskih oligarha dok traju sankcije? Jedna zemlja koristi tu poslovnu priliku

Najveći broj superjahti ruskih bogataša trenutačno je u Turskoj. S obzirom da se one ne mogu održavati, popravljati i renovirati u Europi, Turska koristi tu poslovnu priliku. Tamošnji KRM Yacht nabavio je mobilnu dizalicu za jahte do 70 metara dužine i ne misli tu stati.

Kad je počeo rat s Ukrajinom, ruski poslovni ljudi prokrijumčarili su svoje superjahte u Tursku. Kako rat traje, a pojavljuju se potrebe za njihovim renovacijama, turski brodograđevni sektor maksimalno profitira zbog činjenice da one više ne mogu ići u brodogradilišta u Europi.

Turski poslovni portal Partonlar Dunyasi navodi kako je tamošnja tvrtka KRM Yacht u svom brodogradilištu u Tuzli kod Istanbula nabavila mobilnu dizalicu koja može podizati superjahte duge i do 70 metara. Njezin osnivač Kerem Başer kaže kako su do sada mogli podizati jahte do 40 metara dužine, a uz tu – najveću mobilnu dizalicu u Turskoj, moći će renovirati i veće.

Prilika i za cijeli ekosustav turskih tvrtki

To će donijeti nove poslovne mogućnosti ne samo njima, nego i cijelom ekosustavu turskih tvrtki. Kao sljedeći cilj navodi renovaciju jahti do 100 metara. Restauracija je još veći posao od popravljanja i održavanja.

“Brod dobrog proizvođača nakon restauracije dobiva na vrijednosti, zbog čega poslovni ljudi na nju gledaju kao na investiciju” – kaže Başer. Kompletna restauracija takvih brodova košta šest od sedam milijuna eura.

Turska, član NATO-a, uspješno pleše između Zapada i Rusije, surađujući i s jednima i drugima. Dobar primjer je i brodogradilište Kuzey Star Shipyard koje se također nalazi u Tuzli kod Istanbula. Ono je upravo dobilo posao širenja kapaciteta broda LNG Croatia koji funkcionira kao terminal na Krku. Isto brodogradilište nedavno je Rusiji isporučilo dokove za ruske nuklearne ledolomce.