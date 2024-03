Hoće li WhatsApp morati predati podatke o korisnicima u sklopu čudne sudske bitke u SAD

Experian, tvrtka za nadzor kredita vrijedna 40 milijardi dolara, traži od američkog suda da prisili WhatsApp da preda zapise o pozivima i porukama korisnika jer vjeruje da će joj oni pomoći u borbi protiv drugih tužbi, pokazuju sudski spisi koje je dobio Forbes.

Vlada često prisiljava tehnološke kompanije da predaju podatke korisnika u sklopu kaznenih postupaka, ali zahtjev Experiana rijedak je zato jer se tu radi o civilnoj parnici. U vrijeme kada se WhatsApp i druge usluge s end-to-end enkripcijom bore protiv pokušaja vlade za pružanje lakšeg pristupa informacijama korisnika, ovaj sukob s Experianom predstavlja novi pravni izazov za kompanije fokusirane na privatnost i njihove klijente.

U veljači je Experian WhatsAppu poslao dva poziva na sud, tražeći informacije koje uključuju sve telefonske brojeve, kao i zapise o pozivima i porukama, od osam pojedinaca u konkretnom vremenskom razdoblju. Ti zahtjevi dio su dvije tužbe u kojima se Experian bori protiv tvrdnji da su njihovi izvještaji rezultirali time da su nekim ljudima nepravedno odbijeni zahtjevi za podizanje hipoteke. Odvjetnici tvrtke sumnjaju da su te brojeve koristili pojedinci koji su željeli kreirati lažno pismo od davatelja kredita u kojem se objašnjava zašto su upravo izvještaji Experiana odgovorni za odbijanje zahtjeva za dizanje hipoteke.

Kada je WhatsApp odbio predati informacije, predstavnici Experiana tražili su od suca da prisili platformu da odgovori na pozive. Sudac još nije donio presudu.



“Experian traži informacije koje mi nemamo.” Joshua Breckman, glasnogovornik, Meta

Često tijela za provedbu zakona prisiljavaju WhatsApp da prikuplja informacije o svojim korisnicima tehnologijom koja prikuplja informacije o konkretnim osobama u stvarnom vremenu, uključujući brojeve koje su pozivali i na koje su slali poruke u određenim vremenskim periodima. Ipak, iz WhatsAppa kažu kako izvan tih slučajeva takve podatke ne čuvaju, zbog čega nemaju spise koje traži Experian.

Glasnogovornik tvrtke Meta, matične tvrtke WhatsAppa, Joshua Breckman za Forbes kaže: “Experian traži informacije koje mi nemamo.” Iz Experiana nisu željeli komentirati.

Pravni stručnjaci za Forbes kažu kako je ponašanje Experiana izuzetno zbunjujuće. “Nikada nisam vidio ništa slično,” kaže Jerome Greco, odvjetnik koji nadzire jedinicu za digitalnu forenziku Legal Aid Societyja. “Čudno je… osim ako Experian ne vjeruje WhatsAppu ili postoji neki strateški razlog zbog kojeg žele da WhatsApp službeno odgovori da ne čuvaju te zapise.”

“Ne razumijem zašto Experian ovo radi,” dodaje Jennifer Granick, savjetnica za cyber sigurnost i nadzor u neprofitnoj udruzi American Civil Liberties Union, za Forbes. “Ako WhatsApp nema te podatke, teško je shvatiti što točno Experian traži.”

Experian je u svojoj žalbi sucu prošlog tjedna napisao kako bi WhatsApp trebao moći predati metapodatke koje traže temeljem zakona SCA koji regulira kako i kada kompanije mogu biti prisiljene podijeliti podatke klijenata s trećom stranom.

Ipak, WhatsApp tvrdi kako temeljem tog zakona ne mogu biti prisiljeni predati takve informacije u sklopu civilne tužbe.

Krajem veljače, odvjetnici tvrtke Meta predložili su Experianu da pošalje pozive konkretnim korisnicima WhatsAppa imenovanim u sudskim spisima, budući da ti pojedinci na svojim pametnim telefonima imaju ne samo povijest poruka i poziva, već i sadržaj poruka. “Zahtjevi za informacijama o računu, uključujući sadržaje, trebali bi biti upućeni korisnicima WhatsAppa koji mogu pristupiti, prikupiti i podijeliti sve relevantne informacije,” napisali su tada.

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: Experian Is Trying To Force WhatsApp To Hand Over User Data In An ‘Odd’ Court Battle

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript