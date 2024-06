Gledajte novi Forbes Magazin: O financijskoj slici Dinama, auto turizmu i – robotima koji se smiješe

Danas u 14.10 gledajte na N1 televiziji novu emisiju Forbes Magazina koja donosi brojne zanimljive teme s domaće i strane biznis scene. Između ostalog razgovarali smo i sa sportskim direktorom Dinama Markom Marićem, posjetili smo Auto Sport Adria, zavirili u najluksuzniji SUV na svijetu, a donosimo novosti i o humanoidnim robotima.

Kakvi su planovi kluba Dinamo u narednom razdoblju, tko su najvrijedniji igrači i kako balansirati između financijskih mogućnosti, sportskih ciljeva i želja navijača? To su samo neka od pitanja koje je sportskom direktoru Dinama Marku Mariću postavio urednik emisije Forbes Magazin Elvir Mešanović.

Nogomet je odavno postao puno više od sporta. Igrači zarađuju milijune baš kao i klubovi. Biznis je to u kojem se vrte milijarde, a od njega koristi imaju brojne industrije i tržišta. Kako se stvara uspješan nogometni klub, kako se upravlja tolikim novcem, održava veza s navijačima, dogovaraju transferi i sponzorstva? Odgovore smo potražili u najuspješnijem klubu HNL-a – zagrebačkom Dinamu, a razgovor pogledajte u emisiji Forbes Magazin.

Što je to automobilski turizam i kako izgleda u Hrvatskoj? Posjetili smo Auto Sport Adria koji okuplja ljubitelje luksuznih automobila iz cijelog svijeta.

Auto Sport Adria jedan je od najatraktivnijih automobilskih događaja u regiji koji povezuje vrhunsku gastronomiju, jedinstvene lokalitete, zabavu i poslovno umrežavanje s vožnjom najluksuznijih automobila. Sve u svrhu razvoja autmobilskog turizma u Hrvatskoj. Organizatorima je to pošlo za rukom jer su okupili imućne ljude iz cijelog svijeta koji su u svojim jurilicama proputovali jedinim dijelom Hrvatske.

A Forbes je zavirio i najluksuzniji SUV na svijetu, Mercedesov Maybach EQS. To je prvo električno vozilo sa znakom Maybacha. Ovaj luksuzni automobil ima 649 konjskih snaga i domet od 450 kilometara. Maybach EQS 680 namijenjen je vozačima koji žele sve, bez kompromisa kad je u pitanju udobnost.

U emisiji donosimo i novosti o humanoidnim robotima iz kineske tvrtke ExRobots koji razrađuju do detalja ekspresije emocija na licu robota, od osmijeha do plaženja jezika, a izvješćujemo i o povijesnom trenutku za Apple. U sjedištu tvrtku u Kaliforniji iz tvrtke su objavili da ulaze u suradnju s OpenAI-jem. Apple Intelligence bit će integrirana u proizvode tvrtke poput iPhonea i Maca do pošte, poruka i fotografija, no Elon Musk je već ustvrdio da se radi o “neprihvatljivoj sigurnosnoj prijetnji”.

Gledajte Forbes Magazin koji uređuje Elvir Mešanović, a vodi Nataša Belančić, u redovnom terminu danas od 14.10, a reprize danas u 19.30 te u nedjelju u 20 sati na N1 televiziji. Ako ste propustili prošlotjednu emisiju Forbes Magazina, emitiranu 6. lipnja, možete ju pogledati ovdje: