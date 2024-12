Jadrolinijin trajekt Dalmacija sljedeće godine povezivat će i Crnu Goru s Italijom

Jadrolinija će ponovno trajektom povezivati crnogorski Bar i talijanski Bari. Navedena linija zadnji se put održavala u ljeto 2022. godine trajektom Dubrovnik, a sada će je održavati trajekt Dalmacija.

Crnogorski mediji u ponedjeljak su objavili kako će Jadrolinija sljedećeg ljeta povezivati tamošnji Bar i talijanski Bari. Na upit Forbesa Hrvatska za više informacija, Jadrolinija je u utorak ujutro odgovorila priopćenjem u kojem otkrivaju da će liniju održavati njihov najveći trajekt Dalmacija.

Angažman Jadrolinije u suradnji s Barskom plovidbom nije novost, s obzirom na to da je linija i ranije održavana trajektom Dubrovnik dok on nije prodan početkom 2023. godine. Barska plovidba će u ovoj suradnji biti zadužena za prodaju karata i imati ulogu lučkog agenta.

Bez informacija o eventualnoj ugradnji kabina

Trajekt Dalmacija izgrađen je 1993. godine, no rekonstruiran je 2014. godine. Nakon što je bio unajmljen, Jadrolinija ga je kupila u travnju za 18 milijuna eura. Dug je 134 metra, a ima kapacitet 800 putnika i 280 osobnih vozila. Putnici na raspolaganju imaju dva restorana, bar i grill bar na otvorenoj palubi, igraonicu za najmlađe te arkadne igre.

Trajekt nije opremljen kabinama te je prošlo ljeto održavao dnevnu liniju Dubrovnik – Bari, zbog čega one nisu ni bile potrebne. U medijima se spominjalo da je u planu njihova ugradnja, no Jadrolinija sada nije komentirala tu informaciju.



Linija Bar-Bari započet će u ljetnoj sezoni, od 1. srpnja, a predviđeno je trajanje do 27. kolovoza s mogućnošću produljenja na mjesec rujan, o čemu će se naknadno pregovarati. Putovanja će se održavati jednom tjedno te će plovidba u jednom smjeru trajati osam sati.

Cijena karte u jednom smjeru iznosit će 78 eura za osobe starije od 12 godina i 101 euro za automobile do pet metara dužine.

Marko Polo zbog lošeg vremena čekao pred Anconom

Trajekt Dalmacija od travnja će ponovno dnevnom linijom povezivati i Dubrovnik s Barijem. Osim ove sezonske linije, Jadrolinija ima i cjelogodišnju noćnu liniju Split-Ancona koju održava trajekt Marko Polo koji je u ponedjeljak nekoliko sati proveo na otvorenom moru čekajući da se otvori luka u Anconi. Ona je bila zatvorena jer su talijanske lučke vlasti procijenile da su uvjeti bili nemogući za sigurnu plovidbu. U zatvorenim grupama na Facebooku moguće je pronaći i video na kojem se vidi kretanje broda na valovima visine šest do sedam metara.



Marko Polo od lipnja će ploviti i na liniji Zadar-Ancona, još jednoj uobičajenoj Jadrolinijinoj liniji.