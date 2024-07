Madraci iz TV prodaje nakon kraha slovenskog vlasnika našli put do tržišta u Hrvatskoj

Nakon stečaja Studija Moderna – TV prodaja, tvrtke poznate po brendovima kao što su Top shop, Dormeo i Delimano, mnogi su se pitali je li to i kraj tih brendova. Pokazalo se da nije – Dormeo je ponovno oživio, a čini se da će i Delimano

FORBES Hrvatska objavio je prije nekoliko dana kako je brend Dormeo u Sloveniji na putu oporavka, a isto vrijedi i za Hrvatsku. Vlasnik tih brendova više nije (nekoć najbogatiji) Slovenac Sandi Češko, no – s obzirom na to da su na ključnim mjestima u novim tvrtkama ljudi iz kruga njegove obitelji i bivših zaposlenika, stječe se dojam da i nakon stečaja ima kontrolu nad tim brendovima.

Studio Moderna – TV prodaja d.o.o., tvrtka preko koje se nekad vodilo poslovanje u Hrvatskoj, danas je u dugovima i stečaju. Novo poslovanje Dormea u Hrvatskoj funkcionira preko tvrtke Dormeo Home. Formalno, vlasnik te tvrtke je RICA Schlafsysteme iz Njemačke. Direktor je Jianhuai Liu, a prokuristica Tetiana Smolko bila je na čelu Studio Moderne u Ukrajini još u vrijeme kad je kompanijom upravljao Češko.

Poslovne aktivnosti startale već krajem 2023. godine

Dormeo Home nije nova tvrtka, no to ime ima tek od ožujka ove godine. Rica Schlafsysteme preuzela ju je još u listopadu, no nije joj odmah dala novo ime. Preuzimanje je značajno podignulo i prihode i troškove tvrtke u 2023. godini. Prije toga su bili zanemarivi, dok je 2023. godina završila sa 789.490 eura prihoda i 1,46 milijuna eura troškova. Krajem godine već je i zapošljavala 59 ljudi.

Na uobičajenim domenama Dormeo.hr i Dormeo.com.hr koje još uvijek glase na tvrtku koja je u stečaju ponovno se prodaju Dormeo proizvodi.

Stečajni upravitelj Studio Moderne Josip Dujmović za FORBES Hrvatska rekao je kako s društvom Dormeo Home nemaju nikakvu suradnju osim u smislu najma. Njima iznajmljuju uredsku i informatičku opremu koja je u vlasništvu Studio Moderne u stečaju. Te ugovore odobrila je skupština vjerovnika i suda te su zaključeni dok nek dođe do prodaje opreme u stečajnom postupku.

U stečajnoj masi Moderne su uredski inventar, informatička oprema i roba koja se nalazila u skladištima i prodajnim mjestima.

Domene i dalje glase na tvrtku u stečaju

Na pitanje o tome kako to da domena koju sada koristi tvrtka Dormeo Home i dalje glasi na Studio Modernu, Dujmović nije dao jasan odgovor. Iz CARNET-a su pak pojasnili kako ne postoji zabrana davanja domene na upravljanje i korištenje trećim osobama, a za takvu domenu i dalje odgovara korisnik. Ipak, najlogičnije bi bilo da Dormeo Home ima kontrolu nad bivšom domenom jer njome upravlja osoba koja je ranije radila u Studiju Moderna.

Pogled na domenu Delimano.hr otkriva sličnu priču. Ona još uvijek glasi na tvrtku Studio Moderna – TV prodaja. Na njoj se trenutno nalazi poruka kako pripremaju nove web stranice iz čega se može naslutiti kako je u planu i skori nastavak prodaje Delimano proizvoda u Hrvatskoj.

Na stranicama Delimana je poruka o izradi novih web stranica; Screenshot: Delimano.hr

Tvrtka Dormeo Home nije odgovorila na upit Forbesa Hrvatska niti nakon šest dana, pa informacije nije bilo moguće provjeriti kod njih.