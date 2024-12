Počelo suđenje voditelju financija koji je izvlačio novac iz tvrtke jednog od pokretača ACI-ja

Suđenje voditelju financija Davoru Grpcu koji je optužen da je potkradao riječku tvrtku Mare Nostrum Croaticum otkrilo je nove detalje o tom slučaju. On se zbližio s pokojnim vlasnikom tvrtke kojem je postao i vjenčani kum te iskoristio njegovu informatičku nepismenost kako bi izvlačio novac.

Počelo je suđenje Davoru Grpcu, voditelju financija riječke tvrtke Mare Nostrum Croaticum. Forbes Hrvatska objavio je u rujnu članak o tada potvrđenoj optužnici prema kojoj je on oštetio tvrtku za više od milijun eura.

Mare Nostrum Croaticum bila je tvrtka inženjera građevine i jedriličara Boruta Čičin-Šaina. On je u javnosti poznat i kao jednog od šest članova stručnog tima koji je 1983. i 1984. osnivao lanac marina ACI. Svoju tvrtku pokrenuo je šest godina kasnije, a bio je ekskluzivni distributer i uvoznik britanske odjeće i obuće Musto koja se prodavala u njegovim trgovinama. Vodio ju je sve do smrti 2019. godine, kad je nasljeđuju njegov sin Marin i kći Maja. Uskoro nakon preuzimanja, oni uočavaju nelogičnosti u izvodima, zbog čega su počeli istraživati poslovanje tvrtke. Došli su do zaključka da je Davor Grbac krivotvorio dokumentaciju i potkradao tvrtku na više načina, pri čemu je jedna od njih bila vraćanje ranijih pozajmica njihovog oca na svoj račun.

Dobio povjerenje vlasnika, tvrdio da ga je on htio i posvojiti!?

Borut Čičin-Šain sve to nije uočavao dok je bio živ jer je imao povjerenje u Grpca, a kako je informatički bio nepismen nije imao pristup Internet bankarstvu svoje firme. Jedna od svjedokinja opisala ga je kao specifičnog i osebujnog čovjeka koji je skromno živio, vozio stari auto i nosio staru odjeću.

Kći Maja na suđenju je izjavila kako je Grbac bio dosta blagoglagoljiv i tako se vjerojatno uvukao pod kožu njenom ocu koji nije podnosio nikakve kritike. No, ipak nije imao puno povjerenje u njega – nije ga poslušao kad mu je predlagao da ga imenuje prokuristom u tvrtki.

Ipak, razvili su određenu dozu bliskosti, Grbac mu je bio i vjenčani kum kad se Čičin Šain ponovno vjenčao dvije godine prije smrti. Štoviše, Grpčeva bivša supruga Jasminka na suđenju je ispričala neobičan detalj kako ga je Čičin Šain htio posvojiti Davora tvrdeći da je u njemu vidio sina kojeg je htio imati, ali nije. Osim što posvajanje osobe starije od 18 godina nije zakonski moguće, drugi svjedoci nisu potvrdili tu neobičnu priču.

Nakon otkaza prebacio imovinu na ženu i razveo se, no navodno još žive zajedno

Grpcu vjerojatno u prilog neće ići ni to što je dan nakon što je dobio otkaz u tvrtki, na suprugu prebacio dva stana i auto, a istog dana se i razveo od nje. Jedan od dva stana luksuzno je opremljeni stan u Kostreni od 105 četvornih metara. Njega su s namještajem platili 240.000 eura 2018. godine, dok je na Mercedes A klase Grbac potrošio oko 400.000 kuna. Njihova susjeda na sudu je posvjedočila da oni i dalje žive zajedno i da su u dobrim odnosima, dok se Grbčeva bivša žena branila se kako on samo dođe pričuvati njenog psa.

Čini se da je Grbac ipak bio u strahu da će Čičin-Šain posumnjati da ga potkrada. Novac iz firme masovno je trošio na igre na sreću. Iako je na njima dobio višestruko manje nego što je „uložio“, dobitak mu je poslužio kao alibi za porijeklo novca kojim je kupio stan.

Maja Čičin-Šain bila je na proslavi koju je Grbac priredio povodom kupnje stana u vrijeme dok je njezin otac bio živ.

„…tada je rekao da je dobio novac na kladionici ili internet kasinu, uglavnom igrama na sreću i to iznos od 300.000 eura od kojeg je kupio stan. Zamolio nas je, što meni tada nije bilo čudno, da ne govorimo ocu od kuda mu novac za stan jer bi on pomislio da ga je ukrao iz firme. Moj otac je inače stalno bio u strahu da ga netko ne krade“ – rekla je na suđenju Maja Čičin-Šain.

Zgrada Županijskog suda u Rijeci; Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Opremao stanove na račun firme

Kad su brat i ona došli u posjed popisa transakcija koje je tvrtka provodila, shvatili su da su u stanu bili i neki predmeti koji su bili kupljeni na račun tvrtke poput skupe audio opreme.

Na suđenju je otkrila kako je Grbac u firmu došao na preporuku vanjske računovotkinje Mirjane Markov. Tada je bio bez posla, jer je bio bez posla nakon što je propala tvrtka u kojoj je do tada radio.

Čini se da dokaza da je Grbac zloupotrebljavao svoju poziciju ima poprilično. Muž Maje Čičin-Šain koji je i sam radio u navedenoj tvrtki navodi kako je između ostalog i klima uređaj kupljen na račun tvrtke postavljen u drugom Grpčevom stanu. Grpčeva (bivša) žena na suđenju je tvrdila kako je Borut Čičin-Šain od njega tražio da mu pomogne izvući što više novca iz firme, za što mu je obećao i postotak.

No, mnogi detalji ukazuju na nelogičnost te ideje. Čičin-Šainove pozajmice koje je vraćao nije isplaćivao na njegov, nego na svoj račun. Osim toga, Grpca se tereti da je i nakon Čičin-Šainove smrti nastavio s izvlačenjem novca iz tvrtke preko putnih naloga.