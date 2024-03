Kako je raskrinkan serijski prevarant koji se pokušao uvaliti kao nezakoniti sin milijardera

Roger Williamson tvrdi kako je on nezakoniti sin pokojnog casino mogula Sheldona Adelsona i knjigovođa još jednog milijardera. Ipak, ispostavlja se da su u njegovom životu bogate jedino – laži.

E-mail tajnog sina mrtvog milijardera zvučao je obećavajuće. Pošiljatelj je bio muškarac koji je tvrdio da je njegov slavni otac izgradio najveću casino kompaniju na svijetu, Las Vegas Sands Corporation, a objašnjavao je kako ima mnogo informacija koje želi podijeliti.

“Ja bih to trebao znati,” napisao je, “jer sam ja biološki sin Sheldona Adelsona.”

Prvi put se muškarac predstavio kao Sheldon Adelson Jr. telefonom s pozivnim brojem Las Vegasa. U samo nekoliko minuta ispričao je ludu priču o tome kako je njegov enormno bogati otac – koji je preminuo 2021. godine i svoja bogatstvo od 35 milijardi dolara ostavio supruzi Miriam, djeci i globalnom, 10,3 milijarde dolara vrijednom carstvu kockarnica s nekretninama u Las Vegasu, Macauu i Singapuru – upoznao njegovu majku.

“Moj otac bio je prijatelj Sumnera Redstonea i 1959., da budem precizan, je ušao u Sumnerov ured i vidio jednu predivnu Talijanku,” započeo je muškarac. Redstone je s vremenom postao milijarder i predsjednik Vivacoma i CBS-a, a navodno je Adelsonu rekao kako je ta predivna žena njegova knjigovotkinja Anna Paradiso, kako mu je ona “spasila život”, ali da ju “ostavi na miru” jer je bila razvedena i imala je petoro djece.

“Bili su u vezi pet godina i ja sam rezultat,” nastavio je on, nazalnim bostonskim naglaskom. “Kada je majka bila trudna, razgovarali su i složili se da Adelson za mene neće biti odgovoran; postoje sudski dokumenti koji to dokazuju.” Također je rekao kako je u gradu Revereu u saveznoj državi Massachusetts podnesen rodni list koji potvrđuje da je Adelson zaista njegov otac.

No u tom trenutku je Adelson mlađi napravio grešku – tvrdio je da je on jedini biološki sin Sheldona Adelsona. Iako je Adelson usvojio djecu svoje prve supruge, kao i djecu svoje druge supruge, on i Miriam imali dvoje vlastite djece: Adama i Matana.

Lokalni tužitelji tvrde kako je pokušao iznuditi novac od Adama Sandlera, koji je u kvartu radio na snimanju filma, lažno tvrdeći da su glumac i njegovi zaposlenici naručili hranu u vrijednosti 2.500 dolara koju nisu platili.

Ipak je muškarac inzistirao da će prijatelji njegova oca potvrditi njegovu priču – od Stevea Forbesa, predsjednika časopisa Forbes, do Stevea Wynna, milijardera i suosnivača Wynn Resortsa. Obojica su rekli da nikada nisu čuli za njega, što ne bi trebalo nikoga iznenaditi.

Zato jer Sheldon Adelson Junior – ne postoji.

Muškarac koji tvrdi da je sin pokojnog milijardera zapravo je osuđeni serijski prevarant imena Roger Williamson. On je zaista odrastao u Revereu u Massachusettsu (iako onaj rodni list koji je ranije spominjao uopće ne postoji u arhivi i statistikama grada). Williamson ima dugu prošlost izmišljanja identiteta i varanja ljudi. Poznat je pod najmanje 11 imena, a njegovi članovi obitelji, bivše djevojke, nekadašnji stanodavci i druge žrtve opisuju ga kao kompulzivnog lažljivca “kojemu nisu sve daske na broju.”

Obitelj Adelson putem glasnogovornika je potvrdila da već godinama znaju za Williamsona, ali da “neće dati težinu gluposti tih tvrdnji davanjem konretnih odgovora na svaku od njih.”

U emailu poslanom Forbesu, Sheldonov brat Leonard Adelson dodao je: “Potpuno sam u šoku da bi taj muškarac to tvrdio.” Naglašava kako je cijela stvar “smiješna i suluda.”

Kada je William shvatio da mu neće uspjeti doći na stranice Forbesa kao dosad nepoznati sin milijardera, prestao je uzvraćati pozive. U emailu s adrese povezane s nepostojećom tvrtkom imena The Adelson Company pokušao je povući sve ranije rečeno, napisavši kako su dva ranija intervjua koja je dao “sigurno došla od nekog drugog.”

“Ne poznajem vas,” dodao je.

U posljednjem emailu prije potpunog prestanka komunikacije, odgovorio je na pitanje tko je on, ako nije “kopile” – to su njegove riječi – Sheldona Adelsona: “Ja sam nitko.”

Taj “Nitko” rođen je u 22:35 sati, 24. siječnja 1962. godine u Bostonu. Njegova majka, Anna Paradiso – nije lagao o njenom imenu, kao ni o činjenici da je radila za Redstonea, ali radila je na štandu u jednom od njegovih drive-in kina – bila je udana za njegova oca, pomorskog trgovca Roberta Williamsona, koji je, kako kažu članovi obitelji, bio ovisan o kocki. Robert Williamson umro je kada je Roger imao 8 godina.

“Kada Robert nije bio na moru, na kocku je trošio sav novac kojeg je imao,” kaže jedan član obitelji koji je zatražio da ostane anoniman zbog straha od moguće Rogerove osvete.

Prije nego je poklopio slušalicu, taj član obitelji objasnio je kako Williamson više nije dobrodošao u njegovu obitelj, nakon godina raznoraznih prijevara i spletki. I zaista, tužitelji su tvrdili kako je Williamson krao socijalnu naknadu svojoj majci (koja je 2016. godine preminula od demencije) do te mjere da je ona gotovo izgubila svoj dom. Williamson ovo negira i kaže kako su novac ukrala njena druga djeca. Kasnije je osuđen za pranje novca povezano s otvaranjem bankovnog računa pod majčinim imenom i korištenjem tog računa za čuvanje novca kojeg je stekao drugim kriminalnim radnjama.

“Nažalost, u rodu sam s Rogerom,” nastavio je anonimni član obitelji. “Mi ostali svaki dan idemo na posao, ali on ne. On sjedi doma i izmišlja priče.”

Williamsonovi su živjeli u kući s više obitelji u Revereu, nekoliko ulica od plaže, u tada lošem kvartu. Čak i kao dječak Williamson je imao reputaciju “prevaranta,” kaže Tony Iacoviello, koji Williamsona poznaje od osnovne škole. “Zvali smo ga Roger Varalica jer je stalno lagao,” prisjeća se on.

Njegov život zločina zaista je započeo kada je imao 18 godina – osuđen je zbog pljačke na tri godine uvjetne kazne. Narednih nekoliko godina gomilu puta je optužen za krađu putem čekova. Mnoge optužbe odbačene su nakon što je žrtvama vratio novac.

Godine 2004., Williamson je podnio zahtjev za bankrot. Tada je imao 42 godine i u zahtjevu je napisao kako nema ništa osim starog automobila, nešto namještaja i odjeće, ukupne vrijednosti 3.500 dolara. Dugovao je 40.000 dolara nekoliko ljudi, između ostalih i svojoj djevojci kojoj je uzeo 16.500 dolara.

Do 2008. godine počeo je izvoditi nešto kreativnije prijevare. Te godine osuđen je za bavljenje pravom bez dozvole nakon što je ženu s Floride uvjerio kako je odvjetnik i kako bi ju mogao zastupati za plaću od 7.000 dolara. Godinu dana kasnije policija je tvrdila kako se počeo predstavljati kao hollywoodski producent Mark Willis i, kao takav, uspješno namamio nekoliko žena u jedan bostonski hotel kako bi čitale seksualno eksplicitne scenarije, a barem jednu od njih uvjerio je da s njim “odglumi” scenu zavođenja u zamjenu za unosan posao u nepostojećem filmu s Benom Stillerom. Williamson nikada nije službeno optužen za zločin u vezi s ovim – policija je zaključila da nije došlo do napada. “Ništa nisam napravio, ništa pogrešno,” kaže on.

Tužitelji su 2011. tvrdili da je, dok je vodio pizzeriju u Peabodyju u Massachusettsu pod lažnim imenom George Meehan, pokušao iznuditi novac od Adama Sandlera, koji je u blizini snimao film, lažno tvrdeći kako su glumac i njegovi suradnici naručili hranu u vrijednosti od 2.500 dolara koju nisu platili. Sandler je negirao da je naručio hranu od restorana, a Williamson nije službeno optužen u tom slučaju.

“Pužem na trbuhu i preklinjem za pomoć,” napisao je Williamson Adelsonu 2016., tvrdeći da duguje preko 100.000 dolara, uključujući preko 40.000 dolara za alimentaciju. “Nemam vremena i nemam opcija.”

Uskoro Williamson više nije mogao bježati od svojih prijevara. Godine 2013. započeo je niz spletki zbog kojih je s vremenom završio u zatvoru na devet mjeseci, a 2015. je priznao krivnju za 23 točke optužnice, uključujući pranje novca, zastrašivanje svjedoka, kriminalno maltretiranje, objavljivanje lažnih financijskih dokumenata, krivotvorenje, krađu identiteta i krađu putem čekova. Osuđen je jer je na prijevaru od dvojice investitora izvukao 50.000 dolara uvjerivši ih da kupe 25 posto udjela u nepostojećoj catering tvrtci i restoranu Soprano’s Cafe. Njegova druga žrtva, iznajmljivač stanova i nekretninski posrednik Fred Mattei iznajmio je Williamsonu restoranski prostor, a kasnije je tvrdio kako mu je Williamson ukrao opremu u vrijednosti od 4.000 dolara i da gotovo nikada nije plaćao najam.

“Napokon sam dobio zadovoljštinu nakon što je završio u zatvoru,” kaže Mattei.

Što se njegovog izmišljenog oca tiče, Williamson nije slučajno odabrao baš Sheldona Adelsona. Sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća njegova sestra Shirley počela je izlaziti, a s vremenom se i udala, za muškarca iz Dorchestera imena Richard Goodman, koji je u rodu s Adelsonom.

Članovi obitelji kažu kako su Shirley i Richard bili na vjenčanju Adelsona i Miriam u Izraelu 1991. godine i kako su tamo doputovali privatnim zrakoplovom. Nedugo nakon toga, Williamson je počeo iskorištavati tanašnu sponu s milijarderom kako bi ga molio za novac ili da financira njegove budalaste poslovne ideje.

Sredinom 2000-ih, Goodmanovi su prisustvovali otvorenju jedne od Adelsonovih kockarnica u Macauu, a tamo je Sheldon zamolio Shirley da kaže Williamsonu da ga pusti na miru, kažu članovi obitelji. Williamson nije to učinio, već mu je u kolovozu 2016. poslao email, tvrdeći da se nalazi u lošoj financijskoj situaciji: “Pužem na trbuhu i preklinjem za pomoć,” napisao je Williamson Adelsonu 2016., tvrdeći da duguje preko 100.000 dolara, uključujući preko 40.000 dolara za alimentaciju. Spisi obiteljskih sudova pokazuju kako je to istina. “Nemam vremena i nemam opcija.”

“Radit ću za vas besplatno, bilo gdje u svijetu, i vratit ću vam novce s kamatama,” nastavio je Williamson. “Gospodine Adelson, imam ideju za slatkiše i još nekoliko poslovnih ideja. Ne tražim poklone ili milosrđe.”

Dvije godine kasnije, u još jednom mailu kojeg je Forbes dobio na uvid, Williamson je od milijardera zatražio pozajmicu za neke nove poslovne snove, opisujući mu koncepte restorana i kockarnice na brodu u bostonskoj luci. “U svakom slučaju,” napisao je Williamson na kraju tog maila, “sretan sam što mogu svoje ideje dijeliti s vama, gospodine.”

Tek nakon što mu je 2016. godine umrla majka, Williamson je počeo okolo govoriti da mu je Adelson pravi otac. U osmrtnici koju je za majku napisao, Williamson je promijenio svoju obiteljsku povijest: “Anna je svog najmlađeg sina, Rogera Williamsona, dobila s pokojnim Sheldonom Adelsonom iz Dorchestera i Las Vegasa.”

Znak na Venetianu u Las Vegasu u čast Sheldona Adelsona koji je preminuo 11. siječnja, 2021. godine/ FOTO: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Usprkos činjenici što nisu u rodu, Adelson i Williamson imaju nešto zajedničko. Obojica su odrasli siromašni na području Bostona. Adelson je rođen u Dorchesteru. Njegovi roditelji bili su imigranti: majka iz Walesa, a otac iz Litve. Adelsonovi su živjeli u malenom stanu u kojemu je mladi Sheldon spavao na podu, a otac ih je uzdržavao kao taksist. Ipak, poduzetništvo je Adelsona izvuklo iz siromaštva. Kad je imao 12 godina, posudio je od strica 200 dolara i kupio dozvolu za prodaju novina. Nekoliko godina kasnije započeo je biznis s aparatima za kavu i grickalice. Uspjeh je ostvario s Comdexom, konferencijom za osobna računala, a 1989. godine je za 128 milijuna dolara kupio otrcanu kockarnicu Sands.

Do 1995., Adelson je konferencijski biznis prodao Softbanku za 862 milijuna dolara i sav profit uložio u kockarnicu, koju je u studenom 1996. godine srušio kako bi u Las Vegasu izgradio Venetian, sa stotinama apartmana, stotinama kvadratnih metara konferencijskih prostora i kanalom s gondolama. Las Vegas Sands Venetian je prodao 2021. godine, nakon Adelsonove smrti, za 6,3 milijarde dolara.

Ipak, njegov najveći potez bilo je ulaganje preko 12 milijardi dolara u Macau i izgradnja kockarnica u Singapuru. To mu je zacementiralo reputaciju najvećeg casino magnata na svijetu. Kasnije u životu su Adelson i Miriam postali megadonori za republikanske političare: preko 200 milijuna dolara donirali su konzervativnim političkim udrugama.

I dok je Adelson naveliko poslovao u stvarnom svijetu, Williamson je živio kao serijski lažljivac i sitni lopov. Čak i nakon što je postalo jasno da su njegove laži o Sheldonu Adelsonu razotkrivene, Williamson je prije spuštanja telefonske slušalice odlučio ispričati još jednu suludu priču.

Prepričao je kako je krajem osamdesetih ili početkom devedesetih Staru godinu proveo u staroj kockarnici Sands, šećući s Adelsonom. Navodno je Adelsonu prišao prodavač pića i pitao ga gdje može naći upravitelja bara. “Ja sam vlasnik,” odgovorio je Adelson u Williamsonovoj bajci, “kako vam mogu pomoći?” Muškarac je rekao kako želi postati dobavljač alkoholnih pića za Sands i da mu je Adelson odgovorio da za tjedan dana ostavi svoj cjenik pa će nakon toga razgovarati. Ipak, prodavač je došao pripremlje: Adelsonu je predao snop papira koji je bio, opisuje slikovito Williamson, “debeo kao dva sveska Rata i mira.”

“Sheldon ga je bacio u zrak, izgledali su kao konfetu,” priča Williamson, prasnuvši u smijeh.

Odgovarajući na pitanje što je točno Williamson želio postići tijekom silnih godina prevara, jedna članica njegove obitelji odmah odgovara: “Želi novac, slavu, da ga se prihvati,” kaže ona. “Ono što želi većina ljudi.”

