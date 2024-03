Što trebate izbjegavati na putovanjima kako ne biste postali žrtva prijevare

Prijevare postaju sve češće. Američka Savezna trgovinska komisija (FTC) kaže kako su ljudi 2023. godine ukupno zbog prijevara izgubili 10 milijardi dolara – što je milijardu više u odnosu na godinu ranije, ali i najviši iznos ikada zabilježen.

Jedno od glavnih područja gdje ljudi bivaju prevareni? Putovanja. FTC je kroz prošlu godinu zaprimio preko 55.000 izvještaja o prijevari na putovanjima. Nedavna anketa tvrtke za sigurnosni softver McAfee pokazala je da je žrtvom prijevare bio jedan od tri putnika – a trećina prevarenih izgubili su 1.000 dolara ili više.

Iako su putnici svjesni rizika, to ne znači da su uvijek na oprezu. “Ukupno je oko 61 posto ljudi zabrinutije zbog digitalnih prijetnji nego onih fizičkih poput toga da bi im netko mogao ukrasti novčanik, a 85 posto odraslih barem je do određene mjere zabrinuto zbog krađe identiteta na putovanju. Usprkos tome, 48 posto ispitanih priznaje kako se manje brinu za sigurnost dok su na putu,” kaže Cagla Ruacan iz McAffeja u intervjuu za Forbes. “Nekih 22 posto njih priznalo je da se spaja na WiFi mreže, iako one možda izgledaju sumnjivo, 26 posto ispitanih koristi besplatne utičnice za punjenje mobitela, a 17 posto njih ne odjavi se iz svog Netflix računa prije nego napuste smještaj. Veliki broj ispitanih sudjelovalo je u aktivnostima koji ih tijekom putovanja izlažu velikom riziku.”

Kako se možete zaštititi na putu? Stručnjaci donose savjete.

Neočekivane upite smatrajte sumnjivima

Ako ste primili poruku ili email potvrde, to znači da je vaša rezervacija finalizirana i vaši podaci o plaćanju su prihvaćeni. Ovu jednostavnu činjenicu imajte na umu i sve druge emailove i poruke u kojima stoji da je bilo problema s plaćanjem, a koje vam dolaze nakon poruke potvrde, tretirajte sa sumnjom.

“Ne odgovarajte na poruku. Umjesto toga, direktno kontaktirajte hotel ili vlasnika smještaja telefonom,” kaže Guy Bauman, suosnivač sigurnosne aplikacije IronVest. “Uz to, dobro provjerite telefonski broj dan na platformama za rezervaciju smještaja i uvjerite se da informacije odgovaraju onima na internetskim stranicama samog smještaja. Na taj način možete biti sigurni da razgovarate sa stvarnim predstavnikom koji može potvrditi da nije bilo problema s vašom rezervacijom.”

Pixabay

Čuvajte se popusta za avionske karte

Hakeri često iskorištavaju putnike u potrazi za last-minute popustima, prodajući avionske karte kupljene ukradenim ili hakiranim kartičnim podacima. Te karte nude po vrlo jeftinim cijenama na phishing stranicama koje izgledaju autentično. Kada žrtva dođe u zračnu luku, otkrije kako je rezervacija otkazana. “Ova prijevara posebno je opasna jer ju je iznimno teško otkriti. Budući da je prevarant inicijalni kupac, oni su točka kontakta službenog prodavača, što znači da prevareni putnik nikako ne može saznati da mu je rezervacija otkazana prije trenutka ukrcaja u avion,” objašnjava Adrianus Warmenhoven, stručnjak za cyber sigurnost u NordVPN-u.

Lekcija je sljedeća: Ako cijena izgleda predobro da bi bila istinita, vjerojatno to i jest. Svoje karte kupujte direktno od avioprijevoznika ili online putničke agencije koja je dobro poznata i ima mnogo recenzija kupaca.

Pazite na prijevare s apartmanima

Prevaranti će ići vrlo daleko kako bi vas uvjerili da komunicirate s vjerodostojnim, legitimnim izvorom. U posljednjem izvješću, tvrtka Malwarebytes otkrila je stotine lažnih oglasa na platformi Airbnb. “Provjerite da linkovi u emailu vode onamo kamo i očekujete,” kaže Pieter Arntz iz Malwarebytesa. U slučajevima koje je tvrtka otkrila, linkovi su nosili naziv Tripadvisor.com, ali u stvarnosti su vodili na stranicu tinyurl.com. “Korištenje alata za skraćivanje URL-a kada to nije potrebno često se čini kako bi se prikrila prijevara.”

Pažljivo s oglasima

Morate znati da nisu sve reklame legitimne. “Neke prijevare uključuju reklame za smještaj, putovanje, izlete ili slične sadržaje po niskim cijenama, a sve njih dobivate na lažnim internetskim stranicama koje postoje samo kako bi ukrale informacije s kreditnih kartica i druge vaše osobne informacije,” kaže Ruacan. “Neke od tih prijevara izgledaju zbilja autentično, iako to nisu. Koriste pametno prikrivene adrese koje izgledaju legitimno, ali nisu.” Još jednom, lekcija je da idete do izvora: “Držite se uglednih stranica za rezervaciju smještaja ili stranica kojima upravljaju sami hoteli ili pružatelji usluga,” kaže Ruacan.

Izbjegavajte postaje za punjenje mobitela i javni WiFi

Za osjetljive aktivnosti poput internetskog bankarstva ili pristupanja osobnim informacijama nemojte koristiti javni WiFi. Te mreže često nisu osigurane, što hakerima olakšava presretanje vaših podataka. Umjesto toga, koristite VPN ili mobilne podatke na vašem mobitelu.

Također, izbjegnite i javne postaje za punjenje mobitela: cyber kriminalci mogu na taj način pristupiti vašem uređaju. “U eri u kojoj su cyber zločini izvan kontrole, snažne sigurnosne mjere na putovanjima su ključne,” kaže Darren Guccione, izvršni direktor i suosnivač Keeper Securityja.

Izbjegavajte objavljivanje na društvenim mrežama u stvarnom vremenu

Pripazite da na internetu ne dijelite svoju lokaciju, jer to otvara rizik od krađe ili uhođenja. “Objavljivanje fotografija iz zračne luke ili hotela dokaz je da niste kod kuće, što znači da biste mogli biti opljačkani,” kaže Trevor Cooke, stručnjak za online privatnost na EarthWebu.

Pixabay

Budite oprezni s objavama o dnevnom rasporedu

Dijeljenje vašeg dnevnog rasporeda tijekom putovanja na društvenim mrežama može kompromitirati vašu sigurnost.

“Dnevne objave čine vas potencijalnom metom krađe, uhođenja, čak i otmice,” kaže Cooke. “Ako otkrijete gdje ćete se nalaziti u određenom vremenu, možete se nesvjesno dovesti u opasnost. Savjetujem vam da čekate dok se ne vratite kući i tek onda podijelite fotografije s vašeg putovanja.”

Pazite se prijevara u restoranima

Neki od restorana i barova na popularnim turističkim lokacijama plodno su tlo za prijevare. “Grčka i Italija su pogotovo poznate za restorantske prijevare koje uključuju obvezne, vrlo visoke napojnice, predjela napuhanih cijena koje dobijete, a da ih niste naručili, kao i pretjerano naplaćivanje jednostavnih stvari poput soka od naranče,” kaže Chris Rolland, izvršni direktor InsureandGoa. “Na nekim mjestima cijene su izražene po težini, a ne po porciji, što znači da ćete dobiti mnogo viši račun nego što očekujete.”

Nemojte pasti na taksi prijevare

Pazite se taksi prijevara diljem svijeta: Taksiji mogu pobjeći s vašom prtljagom, vozači se mogu pretvarati da su neke ulice zatvorene kako bi produljili vožnju, a mogu vam i naplatiti više ako samo priznate da ste u zemlji prvi put. Rješenje je da, “pogotovo ako ste u zračnoj luci, sjednete u taksi, Uber ili nešto slično jedino pored legitimnog prostora za prijevoz. Tamo rade respektabilne taksi tvrtke i veća je vjerojatnost da će vam one dati poštenu cijenu,” kaže Rolland, koji također preporuča da cijenu saznate prije same vožnje.

Pažljivo proučite ugovore o najmu

Kada je riječ o unajmljivanju automobila, izvršni direktor Autoslasha, stranice za najam automobila uz popust, Jonathan Weinberg kaže kako je važno provjeriti sitna slova na ugovoru i pažljivo proučiti na što pristajete. Na primjer, on je nedavno čuo za priču o agentu tvrtke za najam koji je klijenta uvjerio da kupi all-inclusive cestarinu, uz dnevnu naknadu. “To zvuči praktično, ali naknada se plaća 14,99 dolara dnevno,” kaže Weinberg. “Klijent je vjerovao da će naknadu plaćati samo na one dane kada je putovao autocestom, a umjesto toga ju je plaćao svakog dana perioda najma, bez obzira na to gdje je putovao. Umjesto da plati 29,98 dolara za dva dana kada je putovao autocestom, klijent je na kraju platio 194,87 dolara za 13 dana najma.”

Čuvajte se “besplatnih” poklona

Dok putujete, čuvajte se ponuda za besplatne poklone, od glazbenika koji inzistiraju da vam daju svoj CD, ali vas onda pokušavaju prisiliti da im date donaciju, do stranaca koji vam prilaze s “narukvicom prijateljstva” ili nekom vrstom nakita, a potom od vas traže novac.

“Izbjegavajte bilo kakve poklone od stranaca, pogotovo u napučenim ulicama ili u blizini velikih atrakcija, bez obzira na to koliko prijateljski ili uvjerljivi oni bili,” kaže Rolland. “Isto vrijedi i za lokalce koji vam žele pokazati dućan, restoran ili bar daleko od glavnih ulica grada.”

Autor originalnog članka: Laura Begley Bloom, viša suradnica Forbesa

Link: Scam Alert: 11 Things You Should Avoid While Traveling

(Prevela: Nataša Belančić)

