Izdvajamo 10 prijedloga za putovanja koja će vam zauvijek ostati u sjećanju

Nakon pandemijske hibernacije, veliki broj ljudi prošle godine je odlučio napokon posjetiti sve one daleke destinacije o kojima su sanjali, a Forbes predviđa da će 2024. putnici potražiti ona iskustva koja su baš za njih značajna.

Naravno, pojam “značajna” vrlo je subjektivan. Za nekog bi to mogao biti safari, dok netko drugi možda više želi podržati otok razoren požarima. Forbes Hrvatska izdvaja 10 lokacija s popisa Forbes Travel Guidea koje ispunjavaju svačije želje, bez obzira na to jeste li ljubitelj umjetnosti, sporta, gastronomske scene ili nečeg drugog. Sve destinacije imaju jednu stvar zajedničku: ostat će vam u pamćenju.

1. Grand Cayman

Grand Cayman / Pixabay

Većina ljudi na ovaj otok dolazi zbog plaže Sedam milja, no ova destinacija također nudi i zaista raznoliku gastronomsku scenu. Tu su restorani poput Ritz-Carltona s pet zvjezdica, restoran morske hrane Blue by Eric Ripert i barovi kao što je Library by the Sea koji čitave godine ugošćuje poznate miksologe. Na otoku se također odvija odličan zimski kulinarski festival Cayman Cookout koji privlači vrhunske chefove. Sve to učvršćuje status najvećeg otoka Kajmanskog arhipelaga kao raja za foodieje.

2. Pariz

Pariz / Pixabay

Međunarodni olimpijski odbor nije mogao odabrati bolju lokaciju za predstavljanje četiri nove discipline ljetnih Olimpijskih igara: dok će svijet od 26. srpnja do 11. kolovoza pomno gledati bazene, staze i terene u glavnom gradu Pariza, najbolji hoteli u gradu borit će se za pozornost turista u potrazi za luksuzom. Forbes izdvaja Royal Champagne Hotel & Spa, hotel s pet zvjezdica koji, iako se nalazi nekih 120 kilometara od centra grada, nudi dovoljno sadržaja poput tenisa, mountain bikinga ili jahanja da je odsjedanje u njemu vrijedno zlata.

3. Ruanda

Photo by Andrew Molo on Unsplash

Turisti već dugo znaju kako je ova zemlja središnje Afrike prava riznica odlične hrane, nevjerojatno ljubaznih ljudi i staza za gorile koje je proslavila primatologinja Diane Fossey. Iako ideja druženja s primatima u nacionalnom parku zvuči primamljivo, jednako je privlačno ispijati jutarnju kavu pod stablima eukaliptusa u hotelu One&Only Gorilla’s Nest. Nazvana “zemljom tisuću brda”, Ruanda sa svojim vulkanima, ravnicama i prašumama nudi ponešto za svakog avanturista, velikog ili malog.

4. Las Vegas

Las Vegas / Pixabay

Za mnoge američke gradove, Super Bowl je vrhunac kalendara događanja, no za glavni svjetski grad zabave, spektakl koji nas očekuje 11. veljače samo je jedan u nizu koji će se u Las Vegasu ove godine dogoditi: tu je i utrka Formule 1, predstava DiscoShow, kao i ozbiljne glasine da bi čak i Beyonce mogla nastupati u slavnoj vegaškoj sferi. Sve to, a radnici još uvijek čiste konfete od velikog otvaranja hotela Fontainebleau.

5. Porto

Porto / Pixabay

Ovaj šarmantni gradić na obali Portugala nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, a konstantno se potiho pojavljuje na popisima europskih gradova koje se mora posjetiti. Nalazi se manje od tristotinjak kilometara od užurbanog Lisabona, a regija je poznata po fantastičnom vinu koje se proizvodi još od 1750-ih godina. U gradu postoji čitav niz vinarija, a raste i broj hotela.

6. Maui

Maui / Pixabay

Otok Maui na Havajima u kolovozu 2023. pogodili su ogromni požari koji su izazvali, pokazuju procjene, preko 6 milijardi dolara štete. No ako postoji razlog za optimizam, to je onda otpornost ugostiteljske industrije Havaja. Restorani su se ponovno otvorili, dućani ponovno dočekuju kupce, a aerodromi se pune. Hoteli pozivaju na buđenje svijesti o putovanjima, nudeći pakete od kojih dio zarade ide direktno pogođenima požarima, ili nude programe koji u fokus stavljaju prirodne ljepote otoka.

7. San Diego i Tijuana

San Diego / Pixabay

Svjetska organizacija za dizajn nedavno je regiju San Diego-Tijuana proglasila svjetskom prijestolnicom dizajna za 2024. godinu, rekavši kako ova dva grada imaju bogatu povijest prekogranične suradnje i pametnog iskorištavanja prirodnog okoliša za sve od infrastrukture do umjetnosti. Cjelogodišnja proslava znači da posjetitelji mogu sudjelovati u događajima u zajednici, Svjetskom festivalu dizajna (1.-5. svibnja) i Svjetskom iskustvu dizajna u San Diegu (18.-25. rujna).

8. Koh Samui

Photo by Nehal Patel on Unsplash

Svaka destinacija prikazana u hit HBO seriji Bijeli lotus odmah postaje turističko žarište. Sada možete prestići gužve i posjetiti Tajland prije emitiranja treće sezone serije koja se 2024. snima u toj zemlji. Koh Samui jedna je od lokacija snimanja serije, a budući da se u ranijim sezonama serija snimala u hotelima Four Seasons, za očekivati je da će kao lokacija biti odabran Four Seasons Resort Koh Samui. Iskoristite priliku prije dolaska turista i uživajte u vilama u hotelu, privatnoj plaži i bazenu. Istražite prekrasne otočne plaže, džunglu prepunu vodopada i gastro scenu poznatu po kamenicama, škampima i zasoljenim pačjim jajima.

9. Tokio

Tokio / Pixabay

Najveći grad na svijetu ponosi se beskonačnom listom atrakcija – tradicionalnim japanskim vrtovima, nekim od najboljih restorana u Aziji, čitavim nizom festivala trešanja – a lista samo raste. Ove godine otvorit će se futuristički muzej digitalne umjetnosti teamLab Borderless, interaktivna rekreacija Tokija iz perioda Edo, Toyosu Senkyaku Banrai, i najsuvremeniji shopping centar, Tokyu Plaza Harajuku Harakado. Otvara se i čitav niz luksuznih novih hotela. Prošlog proljeća vrata je otvorio Bulgari Hotel Tokyo dok je Tokyo EDITION Toranomon goste počeo dočekivati u listopadu. Dugoočekivani Tokyo EDITION Ginza otvorit će se početkom ove godine.

10. Palau

Palau / Pixabay

Smješten između Filipina i Guama, Palau je skriveni dragulj koji se može pohvaliti kristalno čistim vodama i vapnenačkim otocima prekrivenima zelenilom. Palau neće zauvijek ostati skriven: Four Seasons planira tamo uskoro otvoriti hotel.

Kako bi testirali popularnost destinacije, brend je nedavno predstavio 39-metarski katamaran Four Seasons Explorer. To je idealan način za posjet otočju Chelbacheb, koje se nalazi i na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, pogotovo ako se bavite ronjenjem. Katamaran ima svu opremu potrebnu za ronjenje, a na raspolaganju su vam i morski biolog, certificirani instruktori, čak i paparazzi koji će ovjekovječiti vaše avanture.

Autor originalnog članka: Forbes Travel Guide

Link: Forbes Travel Guide’s 24 Top Destinations For 2024

(Prevela: Nataša Belančić)