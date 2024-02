Forbes donosi savjete za putovanja najboljih stručnjaka koji su proputovali svijet

Planirate ove godine nekamo otputovati, a ne znate kamo biste išli? Donosimo prijedloge ljudi koji su posjetili doslovno sve zemlje svijeta

Online alat za putovanja Skyscanner pokrenuo je koncept Everywhere Agency, prvi te vrste, koji spaja turiste s pet putnika koji su rušili rekorde posjetivši svaku zemlju svijeta.

Tražite najbolje destinacije za noćni život? Hranu? Jeftinija putovanja? Najbolja iskustva? Skyscannerovi agenti nude personalizirane preporuke, a postoji i online alat s najčešće postavljanim pitanjima i drugim trikovima.

“Ovo je naša prva ‘pop-up’ putnička agencija, inspirirana Skyscannerovom tražilicom Everywhere koja omogućava fleksibilnim putnicima pronaći najbolje ponude za putovanja na bilo koju destinaciju,” kaže Laura Lindsay, stručnjakinja za globalne trendove u putovanjima Skyscannera. “To uključuje savjete za sve, od avioprijevoznika, preko samih destinacija, do preporuka za hranu.”

Uz to, postoji i opcija za personalizirane preporuke jedan na jedan. “Klijenti se mogu prijaviti za priliku da virtualno razgovaraju s nekim agentom i pitaju ih za preporuke o destinacijama, planiranju putovanja, logistici i savjetima kako dobiti najbolje ponude, naći najbolje hotele i još mnogo toga,” kaže Lindsay.

Nedavna anketa Skyscannera pokazuje kako čak 91 posto Amerikanaca ove godine želi vidjeti neku novu destinaciju, a njih 37 posto ima problema s donošenjem odluke kamo otići. Upravo to je bila inspiracija za ovaj koncept. “Naravno da možete otići na neku društvenu mrežu i otkriti nova mjesta, ali beskonačno skrolanje može postati zamorno i mnogi su umorni od najpopularnijih turističkih destinacija,” objašnjava Lindsay. “Stručni savjeti od nekog tko je bio doslovno svugdje vrijede zlata. Ideja je da putnicima smanjimo tjeskobu i damo im alate kako bi otkrili manje poznate i pristupačnije destinacije u skladu s njihovim osobnim ukusom.”

Skyscanner se odlučio osmisliti ovu opciju dijelom i zbog popularnosti alata Everywhere. “Posljednjih godina upravo to je bio najtraženiji upis na Skyscanneru,” kaže ona.

Novi Skyscannerovi agenti za Forbes su podijelili neke od svojih omiljenih destinacija, ali i savjete za turiste.

Basanth Sadasivant

Sadasivant je s 25 godina postao jedan od najmlađih ljudi koji su posjetili svaku zemlju svijeta.

Chefchaouen, Maroko / PIXABAY

Najveće otkriće: Najviše pamtim kada sam, tijekom putovanja Mediteranom, neočekivano naletio na grad Chefchaouen u Maroku, oko dva sata od Tangera,” kaže on. “Plave fasade na zgradama su zaista divne, kao i čitav niz raznoraznih trgovina gdje se prodaju stvari koje postoje isključivo u toj regiji – lokalni začini, bilje, parfemi i rukotvorine. Chefchaouen po mom mišljenju ima i najbolji tangine (lokalno jelo od pirjanog mesa sa začinima). Preporučam kratki posjet Chefchaouenu svim turistima koji prolaze kroz regiju.”

Najpristupačnije otkriće: Impresionirala me cjenovna pristupačnost Kaira u Egiptu. Unajmio sam veliku sobu u hotelu s pogledom na piramide za oko 20 dolara po noćenju,” kaže Sadasivant. “Puna večera u arapskom stilu stoji oko pet dolara po osobi, a taksi od centra grada do zračne luke (oko sat vremena vožnje) platit ćete najviše 10 dolara. Sudjelovao sam i u mnogim aktivnostima u blizini piramida, kao što je jahanje na devama ili vožnja na skuterima, za zanemarivu cijenu. Ipak, morate se pripremiti na cjenkanje jer će vam lokalni prodavači najprije reći cijene koje su mnogo više od tipičnih za takve aktivnosti.”

Najbolji trik: Instalirajte si alat za prevođenje za koji vam nije potreban internet: to će vas spasiti u zemljama gdje ne znate jezik,” kaže Sadasivant. “Bez obzira na to želite li pitati nekog za upute u nepoznatom gradu, naručiti nešto u restoranu ili jednostavno pričati s nekim u kafiću, rušenje jezičnih barijera koristan je prvi korak kako biste od svog putovanja dobili ono najbolje. Uz to, uštedjet ćete si i mnogo živaca i vremena kada razgovarate s lokalnim službenicima.”

Renee Bruns

Svjetska rekorderka u putovanjima u invalidskim kolicima. Burns je godinu dana sama putovala po svijetu.

Atacama, Čile / PIXABAY

Najveće otkriće: “Promatranje zvijezda u pustinji Atacami u Čileu,” kaže Bruns. “To je najsuše područje na svijetu i nema oblaka niti svjetlosnog onečišćenja. Odande možete vidjeti Mliječnu stazu gotovo svake noći i oduzet će vam dah svaki put.”

Najpristupačnije otkriće: “Bila sam na jezeru Titicaca na jugu Perua prije par godina. Odsjela sam s obitelji Uros iz lokalnog domorodačkog plemena, i to na plutajućem otoku od trske. Moja sestra, partner i ja platili smo samo 11 dolara po noćenju,” kaže Bruns. “Samo iskustvo bilo je nevjerojatno, i kulturno i vizualno. Putovala sam 10 sati vlakom od Cusca do jezera kako bih uštedjela, a onda odletjela kući s juga Perua.

Najbolji trik: “Umjesto da se fokusirate na neki određeni grad ili zemlju, fokusirajte se na regiju. Najčešće je najskuplji dio putovanja let, a proširenje opcija pretrage na generalnu regiju može vam uštedjeti stotine, ako ne i tisuće dolara,” kaže Bruns. “Na primjer, umjesto da tražite Bangkok, tražite sve gradove na jugoistoku Azije. Jednom kada doputujete u regiju, do grada kojeg želite posjetiti možete doći vlakom, busom ili čak taksijem.”

Very Hungry Nomads: Rachel Davey i Martina Sebova

Davey i Sebova prve su žene iz Australije i Slovačke koje su proputovale svaku zemlju svijeta – a to su postigle s budžetom od samo 50 dolara dnevno.

Otok Flores, Indonezija / PIXABAY

Najveće otkriće: Jezero u otočnoj državi Palau, u kojem žive milijuni bezopasnih meduza. Vjeruje se kako one ovdje žive već 12.000 godina i predstavljaju ostatke posljednjeg ledenog doba, kada se razina mora podigla i ispunila jezero morskom vodom i meduzama,” kaže Davey. “Kada su se glečeri povukli, meduze nisu imale kamo otići, ostale su ovdje zarobljene i evoluirale da mogu živjeti u jezeru. Nemaju predatore i zato ne ubadaju. Imali smo priliku posjetiti jezero i plivati s meduzama, naravno da smo to učinili. Proveli smo oko 45 minuta pod vodom i divili se ovim nevjerojatnim stvorenjima koja su se elegantno kretala oko nas u potpunoj tišini. Nije bilo nikog drugog osim nas dvije, našeg lokalnog vodiča i milijuna meduza. Bilo je to jedno od najunikatnijih iskustava za nas.”

Najpristupačnije otkriće: “Indonezija je pristupačna zemlja, ali mnogi turisti posjetit će samo Bali i tamo ostati cijelo vrijeme,” kaže Sebova. “Slažemo se da je Bali fantastičan otok s odličnom infrastrukturom i sadržajima za turiste, no i mnogi drugi indonezijski otoci imaju lijepe plaže, dobru hranu, kulturu i aktivnosti. Najpristupačnije otkriće za nas je bio otok Flores u Indoneziji. Na njemu nema puno turista, ali otok je prepun prilika za avanture, vulkana, tradicionalnih sela, odlične hrane i bogate vegetacije. Flores je također prilika za istraživanje nacionalnog parka Komodo koji sačinjava nekoliko otoka (najveći su Komodo, Rinca, Padar). Ako nemate puno vremena, rezervirajte dnevnu turu istraživanja nacionalnog parka ili nekoliko noćenja na brodu gdje vam lokalni vodič može pomoći otkriti ovaj pravi dragulj.”

Najbolji trik: Ako niste sigurni kamo biste otputovali na svom sljedećem godišnjem, zaista upotrijebite značajku Everywhere na aplikaciji Skyscanner,” kaže Davey. “To je odličan način da otkrijete nove destinacije. Još bolje je da upotrijebite filter ‘najjeftiniji mjesec’. Ako ste fleksibilni s datumima, po noćenju možete uštedjeti doslovno stotine dolara.”

Gunnar Garfors

Prvi čovjek koji je svaku zemlju svijeta posjetio dvaput. Garfors drži čak 10 svjetskih rekorda što se tiče putovanja, a napisao je šest knjiga.

Almati, Kazahstan / PIXABAY

Najbolje otkriće: “Zapanjili su me takozvani stanovi u središnjoj Aziji,” kaže Garfors. “Divlje planine Kazahstana praktički vas tjeraju na planinarenje, a Pamir u Tadžikistanu nudi možda jedan od najljepših izleta automobilom na svijetu. I ljudi su jako prijateljski nastrojeni. Pozivali su me na večere, zabave i šetnje i u Kirgistanu i u Uzbekistanu. Da ne spominjemo Put svile s čudesnim džamijama i mauzolejima. Uzbekistanski som jedna je od najslabijih valuta svijeta, tako da ponesite ruksak za silnu gotovinu jer ćete na ruke dobiti čitave snopove: 81 dolar tamo će vas učiniti milijunašem.”

Najpristupačnije otkriće: Indonezija je izvan Jakarte i Balija strašno jeftina, a ima toliko nejverojatnih, manje turističkih mjesta na mnogim otocima. Naći ćete gomile jednostavnih, ali finih hotela za manje od 10 dolara, pogotovo na sjeveru,” kaže Garfors. “I restorani su jeftini, a hrana je nevjerojatno dobra. Otok Weh na samom sjeveru pravi je raj, s neverojatnim plažama i jeftinim, ali iznimno kvalitetnim aktivnostima ronjenja. Na otok možete doći isključivo brodom (ili privantnim zrakoplovom), ali mnogo letova dovest će vas do Bande Aceh, a odatle imate mnogo opcija za putovanje brodom.”

Najbolji trik: “Ponekad možete uštedjeti gomilu novca ako malo pametnije pristupite kupovanju avionskih karata za udaljenije destinacije,” kaže Garfors. “Mnogi avioprijevoznici imaju posebne ponude za neke zemlje, ali ne za druge. Ako provjerite cijene različitih gradova, možete si uštedjeti poprilično mnogo novca. Naravno, morat ćete organizirati put od vlastitog grada do grada odakle ćete letjeti, ali to obično stoji manje od onoga što ćete uštedjeti na avionskoj karti. Na primjer, nedavno sam išao u Angolu. Karta iz Osla do Luande bila je poprilično skupa – 1.106 dolara u jednom smjeru preko Pariza. Najjeftinije karte bile su iz Lisabona, samo 339 dolara, a karta do Lisabona preko Madrida stajala je samo 90 dolara. Uštedio sam 677 dolara. U Portugal sam došao dva dana ranije kako bih imao još jedan dodatan dan odmora, a potom krenuo u Angolu na glavno putovanje. Uštedio sam novac i dobio dva putovanja u jednom.”

Autor originalnog članka: Laura Begley Bloom, viša suradnica Forbesa

Link: Travel Advice From The Best Experts: People Who Have Been To every Country

(Prevela: Nataša Belančić)

