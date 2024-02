Forbes donosi popis najboljih hotela u Firenzi

Firenza je rodno mjesto renesanse i veliki magnet za ljubitelje povijesti umjetnosti. Nemoguće je prošetati glavnom gradom Toskane, a da ne naletite na remek-djela Michelangela ili Leonarda da Vincija, ili na impresivnu arhitekturu poput slavne kupole Firentinske katedrale, djelo arhitekta Filippa Brunelleschija.

Ipak, ovaj talijanski grad nije ogroman muzej – on je dom sve većem broju izložbi suvremenog dizajna, restorana s Michelinovim zvjezdicama i obrtnicima koji udišu novi život tradicionalnim zanatima. Ovakva posvećenost vještinama oslikava se i u najboljim hotelima Firenze.

U gradu odličnih smještaja ne nedostaje. Onima koji žele istraživati uske popločane uličice i legendarne muzeje svidjet će se hotel Il Tornabuoni, u povijesnom srcu grada. Radije biste izbjegli gužve? Preporučamo hotel AdAstra Florence, elegantni butik hotel u okrugu Oltrarno na drugoj strani mosta Ponte Vecchio. Za zaljubljene mladence nema romantičnijeg mjesta od hotela The Place Firenze, koji više podsjeća na privatni talijanski dom nego na hotel.

Forbes donosi izbor najboljih hotela u Firenzi za 2024. godinu.

Najbolji high-end hotel

Four Seasons Hotel Firenze

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji traže luksuz i savršenu uslugu POGODNOSTI: Vanjski bazen ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Privatnu večeru u raskošnom vrtu hotela s pogledom na katedralu LOKACIJA: Borgo Pinti

Four Seasons Hotel Firenze / Peter Vitale

Smješten u rensansnoj palači u kojoj je čak pet generacija živjela aristokracija Firenze, Four Seasons Hotel Firenze kombinacija je povijest i suvremenog luksuza. Među 116 soba ističe se sedam povijesnih apartmana koji goste vraćaju u povijest starinskim namještajem i precizno restauriranim arhitektonskim detaljima.

Iako se hotel nalazi na samo 15 minuta od galerije Uffizi, zbog velikog posjeda – koji uključuje i privatni park – stvara se dojam da je kilometrima daleko od gužvi. Nekoć se na posjedu nalazio i botanički vrt, Giardino della Gherardesca, koji je postojao čak od 15. stoljeća. Mjesto je zadržalo tu smirujuću atmosferu, no sada je tu i vanjski bazen, savršen za popodnevno plivanje nakon dana provedenog u razgledavanju grada.

Oni koji žele svoj dan završiti na najluksuzniji mogući način mogu uživati u večeri u Il Palagiju, hotelskom restoranu s Michelinovom zvjezdicom.

Najbolji butik hotel

AdAstra Florence

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji traže eklektični hotel u umjetničkom kvartu POGODNOSTI: Popodnevna torta, prostrane kade, bar ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Sobe s privatnim terasama LOKACIJA: Oltrarno

AdAstra Florenze / Ilaria Constanzo

Smješten u starinskoj vili s pogledom na najveći privatni vrt u nekom europskom gradu, AdAstra Florence prava je skrivena oaza. Hotel ima devet soba, a svaka od njih je posebno uređena umjetninama i antiknim namještajem. Najveća zvijezda hotela je ogromna terasa s pogledom a sedam hektara zelenila i kamenim tornjem koji izgleda kao iz neke bajke. Uživajte u pogledu uz doručak ili se opustite s čašom vina uz zalazak sunca.

Hotel se nalazi na 10 minuta hoda od mosta Ponte Vecchio, ali vjerojatno će vam dobro doći udaljenost od gomile turista. Izdvojite dan ili dva za istraživanje kvarta Oltrarno gdje možete naći zanatske dućane, umjetničke galerije, restorane i kafiće. Ako u AdAstri ne uspijete rezervirati sobu, uvijek možete pokušati u jednako šarmantnom sestrinskom hotelu Oltrarno Splendid.

Najpovoljniji hotel

Palazzo Lorenzo Hotel Boutique & Spa

KOME ĆE SE SVIDJETI: Posjetiteljima koji su u gradu prvi put, a traže cjenovno pristupačan luksuz POGODNOSTI: Spa sa saunama i hidroterapijskim kupkama, iznimno veliki tuševi, parking ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Doručak na velikoj vanjskoj terasi LOKACIJA: Fortezza da Basso

Palazzo Lorenzo Hotel Boutique and Spa

Pronaći hotel s razumnim cijenama u povijesnom centru Firenze može biti pravi izazov, pogotovo tijekom vrhunca sezona od svibnja do listopada. Upravo zato je Palazzo Lorenzo Hotel Boutique & Spa takav dragulj. Ovaj hotel nalazi se u arhitektonski predivnoj zgradi iz 19. stoljeća na sjevernom rubu centra grada, samo 15 minuta hoda od katedrale i galerije Accademia. U njemu ima 26 soba, ali i dodatak uređen u stilu 70-ih s lokalnim umjetninama i retro dekorom. Čak su i zajednički prostori, s freskama i visokim stropovima, zapanjujuće lijepi. Iako dani u Firenzi prolaze u razgledavanju, hotelski spa pruža odličan odmor nakon dana provedenog na nogama. U ljetnim mjesecima, veliko unutarnje dvorište savršeno je mjesto za uživanje u doručku.

Hotel s najboljim pogledom

Portrait Firenze

KOME ĆE SE SVIDJETI: Grupama ili obiteljima koje žele velike apartmane s panoramskim pogledima na rijeku POGODNOSTI: Kamini u apartmanima, privatne terase ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Rezervacije LOKACIJA: Duomo

Portrait Firenze / Lungarno Collection

U Firenzi ima mnogo mjesta odličnih za čisto promatranje. No jednom kada uđete u apartman River View u hotelu Portrait Firenze, vjerojatno ćete poželjeti čitav odmor provesti zalijepljeni za prozor. Ovaj hotel poznat je po svojim velikim apartmanima – jedan od njih može smjestiti čak 10 ljudi. Mnogi od njih imaju prostrane dnevne sobe s kaminima i mekim sofama, što ih čini savršenim odabirom za one koji traže tračak doma u Firenzi. Kao i svaka nekretnina u vlasništvu obitelji Ferragamo, hotel odiše stilom, a suradnja s lokalnim obrtnicima i dizajnerima rezultirala je iznimno skladnim uređenjem. Ako odaberete odsjedanje u apartmanu s privatnom terasom, dobit ćete najbolji mogući pogled na gradski život Firenze, ali i čitav niz drugih povlastica, uključujući pristup ekskluzivnom veslačkom klubu, batlere koji vas mogu provesti gradom i privatnog chefa za večere u apartmanu.

Najbolji hotel za parove

The Place Firenze

KOME ĆE SE SVIDJETI: Romantičnim dušama u potrazi za intimnim hotelom s lokalnim detaljima POGODNOSTI: Terasa na krovu bar s kaminom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Razgledanje zanatskih radionica u sklopu projekta The Place of Wonders LOKACIJA: Santa Maria Novella

The Place Firenze

Sa svojim udobnim sobama i prijateljskim osobljem, The Place više podsjeća na nečiji privatni dom nego na hotel. Posjed je u obiteljskom vlasništvu, a sastoji se od 20 pojedinačno uređenih soba i udobnih zajedničkih prostora ispunjenih knjigama, antikvitetima i zanatskim dekoracijama.

Za romantični put, ne možete promašiti s apartmanom Panoramic Duomo, čija kupaonica i privatna terasa pružaju pogled na Brunelleschijevu kupolu. Iako su sobe nesumnjivo predivne, ono što se ističe je posvećenost hotela da podrži talijanske obrtnike u Firenzi. Hotel je prošle godine pokrenuo The Place of Wonders, projekt koji gostima nudi razgledavanje ateljea i radionica, a 100 posto zarade ide u fond za stipendije za studente. Fokus na lokalno ogleda se i u hotelskom restoranu, gdje se sastojci pažljivo dobavljaju od toskanskih proizvođača.

Hotel s najboljim pogodnostima

Ville sull’Arno

KOME ĆE SE SVIDJETI: Onima slobodnog duha koji žele miran smještaj izvan centra grada POGODNOSTI: Vanjski bazen, spa, bicikli, jacuzziji u apartmanima, prenosivi Wi-Fi routeri za korištenje u gradu, besplatna šatl usluga do i od centra grada ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Tečaj kuhanja s hotelskim chefom LOKACIJA: Bellariva

Smješten u rezidenciji iz 15. stoljeća u kojoj su se nekoć okupljali toskanski umjetnici, Ville sull’Arno odličan je argument za smještaj izvan centra grada. Ovaj resort s pet zvjezdica nalazi se na obali rijeke Arno, a može se pohvaliti predivnim pogledima i čitavim nizom pogodnosti. Iako je svaka od 45 soba i apartmana prostrana i dobro uređena, sobe Riverview zaista su posebne.

Možete se opustiti pored vanjskog bazena, razmaziti se masažom, večerati u spektakularnom hotelskom restoranu ili posuditi bicikl za vožnju po gradu. Hotel se nalazi nekih dva i pol kilometra od povijesnog centra grada. Za one koji dolaze automobilima postoje parkirna mjesta, kao i punjači za Tesle.

Hotel na najboljoj lokaciji

Il Tornabuoni Hotel

KOME ĆE SE SVIDJETI: Obiteljima, parovima, poslovnim putnicima koji žele praktičnu i elegantnu bazu POGODNOSTI: Vinski podrumi u apartmanima, izbor jastuka, pogodnosti za djecu ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Terasu na krovu s barom i pogledima na grad LOKACIJA: Via de’ Tornabuoni

Il Tornabuoni Hotel

Il Tornabuoni se nalazi u high end kvartu poznatom po shoppingu, samo pet minuta hoda od galerije Uffizi i glavnog trga. Hotel se nalazi u jednom dijelu palače iz 13. stoljeća koja je obnovljena u maksimalističkom, renesansnom stilu. Ima 62 prostrane sobe s pogledima na povijesni centar grada ili unutrašnje dvorište. Hotel je dio lanca Hyatt, no svejedno odaje dojam butik hotela, iako ne štedi na pogodnostima. Obiteljima će se svidjeti opcija spajanja soba, kao i usluga čuvanja djece. Hotel također ima i restoran i bar s fantastičnim craft hotelima. Ljeti u aperitivu možete uživati na krovnoj terasi s panoramskim pogledom na grad

Najbolji hotel za spa i wellness

Villa Cora

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima kojima je bitno zdravlje i koji traže spa i zelenilo POGODNOSTI: Vanjski bazen, spa s personaliziranim tretmanima i wellness programima, šatl usluga do i od povijesnog centra grada ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Masažu proizvodima poznate ljekarne Santa Maria Novella LOKACIJA: Porta Romana

Villa Cora / Alessandro Moggi

Ugniježđen u stoljećima starom parku nad vrtovima Boboli, Villa Cora predivan je odabir za ljubitelje prirode i wellnessa. Hotel nudi 44 sobe koje se nalaze u vili i dvije obližnje zgrade uređene u stilu 19. stoljeća. Vanjski bazen okružen vrtom s preko stotinu vrsta ruža savršen je protulijek ljetnoj vrućini grada. Oni koji žele još luksuza mogu se uputiti u Bene Spa koji nudi rimske kupke, saunu i tretmane osmišljene u suradnji s poznatom londonskom stručnjakinjom Sarah Chapman. Na posjedu se nalazi i teretana, no oni koji žele vježbati vani mogu se uspeti do obližnjeg vidikovca Piazzale Michelangelo.

Terasa na krovu također nudi panoramske poglede, a kada ste spremni na razgledavanje grada, besplatan šatl će vas odvesti do povijesnog centra u samo nekoliko minuta.

Najbolji povijesni hotel

St. Regis Florence

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima visokih kriterija koji vole starinski glamur POGODNOSTI: 24-satna posluga u sobu, usluga batlera, usluga čuvanja djece ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Dnevni ritual uz šampanjac u baru LOKACIJA: Piazza Ognissanti

Restoran Winter Garden / St. Regis Florence

S pogledom na rijeku Arno i Ponte Vecchio, St. Regis Florence živi je spomenik slavnoj prošlosti grada. Hotel se nalazi u palači izgrađenoj 1432. godine koju je dizajnirao sam Filippo Brunelleschi. U 19. stoljeću palača je otvorena kao Grand Hotel, jedan od prvih luksuznih hotela u Firenzi. Nakon temeljite restauracije, posjed je još jednom zasjao kao jedan od najimpresivnijih u gradu, sa svojih 80 soba i 19 apartmana. U svakoj sobi naći ćete ukrase od zlatnog lišća, posebno dizajniran namještaj, slike, freske, lustere i dekorativne antikvitete. Ovakav dizajn odgovara ekstravagantnim tradicijama hotela, od popodnevnoj čaja do uživanja u šampanjcu i kamenicama uvečer. Nemojte propustiti posjet restoranu Winter Garden.

Najbolji hotel za ljubitelje umjetnosti

Hotel Lungarno

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima s okom za dizajn koji cijene spektakularne poglede i posebno uređene prostore POGODNOSTI: Terase s pogledima na rijeku ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Picassovu sliku iznad kamina u Picteau Bistrot & Baru LOKACIJA: Oltrarno

Hotel Lungarno

Mnogi hoteli u Firenzi mogu se pohvaliti originalnim umjetninama i freskama, no malo je kolekcija koje se mogu usporediti s onom u hotelu Lungarno, koja se sastoji od čak 450 umjetničkih djela međunarodnih umjetnika poput Picassa i Cocteaua, ali i talijanskih velikana kao što su Cassinari i Fusi. Ovaj posjed praktički je umjetnička galerija. Mnoge slike obješene su u sobama i apartmanima od kojih su neke uređene točno u stilu nekog konkretnog umjetnika, dok se druge nalaze u zajedničkim prostorima kao što je Picteau Bistrot & Bar, gdje su pogledi na Arno podjednako zadivljujući kao i umjetnost.

Hotel je dizajniran da podsjeća na elegantan brod, i to uspješno, s plavim i bijelim bojama i bogatim materijalima poput kože i drva. Nemojte propustiti Borgo San Jacopo, hotelski restoran s Michelinovom zvjezdicom u kojemu chef Claudio Mengoni kreira prava remek-djela.

Autor originalnog članka: Julia Eskins, suradnica Forbesa

Link: The 10 Best Hotels In Florence

(Prevela: Nataša Belančić)

