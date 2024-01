Forbes donosi popis najboljih hotela u Beču

Malo je gradova koji toliko dobro kombiniraju moderno i tradicionalno poput Beča. Glavni grad Austrije prava je riznica povijesnih zgrada, visoke umjetnosti i klasične glazbe, a nedavno je zaslužio i titulu “najboljeg grada za život na svijetu” prema indeksu korporacije Economist Intelligence Unit.

U Beču vam nikada neće biti dosadno: tu su svjetski poznati muzeji, lokalna vina, raskošni deserti… Najbolji bečki hoteli oslikavaju tu kulturnu raznolikost.

Forbes donosi 10 najboljih hotela u Beču, za svaku vrstu posjeta:

Najbolji high-end hotel

Hotel Imperial

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji žele luksuzni, kraljevski tretman POGODNOSTI: Usluga batlera; privatni balkoni s pogledom na grad; 24-satna posluga u sobu: sadržaji za kućne ljubimce ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Opus, hotelski restorans Michelinovom zvjezdicom LOKACIJA: Innere Stadt

Hotel Imperial nije samo jedan od najluksuznijih bečkih hotela. On je institucija sam za sebe. Izgrađen je kao palača za vojvodu Filipa i njegovu suprugu, nadvojvojtkinju Mariju Tereziju, a u luksuzni hotel je pretvoren 1873. godine. Tijekom godina su u njemu odsjedali gotovo svi čelnici zemalja koje možete zamisliti, ali i velike zvijezde. Dakle od kraljice Elizabete II. do Charlieja Chaplina. Zahvaljujući očuvanju raskošnih detalja poput kraljevskog stubišta, kristalnih lustera i kipova, odsjedanje u ovom hotelu zaista je putovanje u prošlost.

Hotel ima 138 soba i apartmana, a ako zaista želite najveći mogući luksuz, rezervirajte apartman. Zbog sadržaja poput doručka uz šampanjac, popodnevnog čaja i jazz večeri petkom, ovaj hotel pravi je magnet i za turiste i za lokalce. Čak i ako ne odsjednete u ovom hotelu, pri svom posjetu Beču željet ćete otići do Café Imperial Wien i kušati tortu Imperial – bogatu čokoladnu poslasticu čiji je tajni recept jednako star kao i sam hotel.

Najbolji butik hotel

Guesthouse Vienna

KOME ĆE SE SVIDJETI: Ljubiteljima dizajna koji žele elegantan hotel s odličnim sadržajima POGODNOSTI: Minibar s besplatnim bocama austrijskog vina ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Kruh iz hotelske pekarnice LOKACIJA: Innere Stadt

Sa svojih 39 udobnih soba opremljenih namještajem austrijskih dizajnera, Guesthouse Vienna jedan je od najzanimljivijih bečkih butik hotela. Interijeri su opušteni, ali elegantni, a veliki prozori pružaju pogled na zgradu bečke opere. Jednom kada se smjestite, brzo ćete primijetiti koliko se pazi na svaki detalj u sobama – od lokalno izrađenih hipoalergenskih madraca i posteljine do organske kozmetike koju možete isprobati.

Minibar uključuje sokove, piva i četiri boce austrijskog vina, a zidovi su ukrašeni umjetninama austrijskog fotografa Wolfganga Zaca. Ako želite još umjetnosti, preko ceste od hotela naći ćete muzej Albertina, a mnoge najbolje atrakcije u gradu nalaze se na tek par minuta hoda. Ne propustite fantastičnu hotelsku pekarnicu u kojoj možete uživati u vrhunskom doručku s domaćim kruhom i proizvodima s lokalnih farmi.

Najbolji romantični hotel

Hotel Sacher Wien

KOME ĆE SE SVIDJETI: Parovima koji traže glamurozan smještaj POGODNOSTI: Besplatan bezalkoholni minibar; mramorne kupaonice s podnim grijanjem; odvojene kade i tuševi; spa sa saunom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Večernje piće u Blaue Baru LOKACIJA: Innere Stadt

Kafić u hotelu Sacher Wien star je stoljećima, a popularan je među svima koji žele okusiti originalnu Sacher tortu punjenu džemom od marelice. No za parove koji žele iskustvo na potpuno novoj razini, 152 sobe i apartmana ovog hotela među najromantičnijima su u gradu. Hotel kombinira tradicionalne detalje poput kristalnih lustera s najsuvremenijim inovacijama poput televizora ugrađenih u zrcala, što Sacher Wien čini idealnim za one koji žele smještaj iz bajke, ali sa svim modernim sadržajima.

Hotel nudi paket Sacher Love za parove, a on uključuje bocu šampanjca, romantični buket, doručak u krevetu, fleksibilno vrijeme prijave i odjave, kao i garantirani upgrade, što znači da biste mogli završiti u jednom od raskošnih apartmana s pogledom na čitav grad. Ako se možete odvojiti od udobnog kreveta, preporučujemo obilazak grada kočijom, a možete posjetiti i bečku operu, koja je preko ceste od hotela.

Najbolji hotel za ljubitelje dizajna

Hotel Motto

KOME ĆE SE SVIDJETI: Mladim kreativcima koji žele istražiti moderniju stranu Beča POGODNOSTI: Organska kozmetika bečkog brenda Saint Charles; minibarovi s mogućnošću izrade koktela; wellness prostori sa saunom i teretanom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Hotelsku pekarnicu, restoran i terasu na krovu LOKACIJA: Mariahilf

U hotelu Motto možete doživjeti suvremeni Beč u kombinaciji s Parizom iz art deco razdoblja. Svaki detalj u ovom butik hotelu djeluje kao da je došao ravno iz nekog filma Wesa Andersona. Nalazi se u povijesnoj zgradi koja je nekoć bila okupljalište umjetnika, pjesnika i glazbenika, a kreativni korjeni hotela slave se suradnjom s međunarodnim umjetnicima: u čitavom prostoru pronaći ćete murale talijanskog ilustratora Andree Ferolle, fotografije meksičke fotografkinje Victorije Barmak i citate u stilu grafita bečkog umjetnika Sashe Knezevica.

Najbolji wellness hotel

Park Hyatt Vienna

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji se žele počastiti spa tretmanima POGODNOSTI: Mramorne kupaonice; walk-in ormari; spa sa bazenom, finskom saunom, i zonama za relaksaciju; fitness centar s privatnim trenerima otvoren 24 sata ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Nedjeljni brunch u Bank Brasserie & Bar LOKACIJA: Innere Stadt

Park Hyatt Vienna nalazi se u zgradi bivše banke i možda ne djeluje kao očit izbor za one u potrazi za wellness iskustvom. No jednom kada stupite u spa prostor hotela, u bivšem trezoru gdje se nekad čuvalo zlato, vrlo brzo ćete osjetiti kako iz vas nestaje stres. Tamo možete pronaći ogroman bazen, saunu, odlično opremljenu teretanu i zone za opuštanje. Oni koji traže dodatno maženje mogu birati s doista impresivnog popisa tretmana.

Djeci je pristup bazenu dozvoljen između 11 i 18 sati, no izvan tog vremena bazen je samo za odrasle. Smirujuća atmosfera postoji i u prostranim sobama i apartmanima: svi su dizajnirani u opuštajućim bojama, s velikim mramornim kupaonicama i krevetima mekim poput oblaka.

Hotel s najboljom vrijednošću za novac

Hotel Indigo Vienna Naschmarkt

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima s nešto manjim budžetom koji svjedno žele udoban smještaj u kvartu u usponu POGODNOSTI: Prostrani tuševi; privatni balkoni; uređaji za čaj i kavu u svakoj sobi; fitness centar; sobe za sastanke ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Mnoge restorane u obližnjem Naschmarktu LOKACIJA: Margareten

Hotel Indigo Vienna Naschmarkt odlična je baza za istraživanje grada. Ima 158 soba koje su opremljene svime onime što je potrebno za udobno odsjedanje, a mnoge sobe imaju i terase s pogledom na zeleni unutrašnji vrt. Zajednički prostori među kojima su i sobe za sastanke i restoran, nude dovoljno prostora za rad ili brzi obrok prije izlaska. Nedaleko hotela nalazi se i Naschmarkt koji ima preko 100 štandova i restorana, a tamo možete kušati sve od bečke do vijetnamske kuhinje.

Oni koji žele vidjeti glavne atrakcije Beča mogu prošetati 30 minuta (ili uhvatiti podzemnu) do centra grada. Hotel se nalazi odmah pored stanice podzemne željeznice, što dodatno olakšava kretanje.

Hotel s najboljom lokacijom

Rosewood Vienna

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima u potrazi za luksuzom koji žele raskošan smještaj u srcu grada POGODNOSTI: Besplatna usluga automobila; usluga batlera; 24-satna posluga u sobu; spa sa saunom ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Bar na krovu LOKACIJA: Innere Stadt

Smješten u pažljivo restauriranoj zgradi iz 19. stoljeća, Rosewood Vienna svoje goste uranja u grad glazbe. Nalazi se na Petersplatzu, živahnom trgu kojim dominira katedrala svetog Petra, glazbenici, kočije s konjima i kupci. Iako će vam se sigurno svidjeti što ste tik do najvećih atrakcija u gradu, cijenit ćete i mir hotela. U predvorju se nalazi salon za čaj, a ručno oslikani murali inspirirani botaničkim vrtovima Beča pružaju osjećaj sklada. U stotinu soba i apartmana naći ćete namještaj u stilu art nouveau, a pogotovo je impresivan predsjednički apartman s balkonom koji gleda na Petersplatz.

Hotel s najboljim pogodnostima

Hotel Sans Souci Wien

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji vole šampanjac i umjetnost POGODNOSTI: Besplatan doručak sa šampanjcem; spa s velikim bazenom i saunama; 24-satna usluga kave ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Bar za šampanjac LOKACIJA: Leopoldstadt

Ovaj hotel nalazi se odmah pored najboljih umjetničkih galerija u Beču, što Sans Souci Wien čini idealnim za ljubitelje umjetnosti koji žele maženje i paženje. Prava poslastica ovog butik hotela su pogodnosti i usluge koje često ne možete pronaći u drugim bečkim hotelima, poput neograničene usluge donošenja kave (kakve god želite) u sobu. To je i spa s ogromnim bazenom, saunama, parnim kupkama i prostorima za opuštanje. Dani počinju raskošnim doručkom sa šampanjcem i lokalnim slasticama.

Najbolji hotel za obitelji

Hotel König Von Ungarn

KOME ĆE SE SVIDJETI: Obiteljima koji traže velik prostor u središtu grada POGODNOSTI: Privatni balkoni i terase; uređaji za čaj i kavu u sobama ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Odličan doručak LOKACIJA: Innere Stadt

König Von Ungarn jedan je od najstarijih hotela u Beču – osnovan je u davnom 17. stoljeću. Iako je hotel zadržao svoj tradicionalni šarm, postao je i praktičan izbor za obitelji koje traže udoban, ali cjenovno pristupačan smještaj. Zgrada je nekoć služila za crkvene dužnosnike u posjeti gradu pa su mnoge od 44 sobe orijentirane na mirno unutrašnje dvorište.

Oni s malenom djecom ili bebama u kolicima cijenit će lokaciju hotela – smješten je tek nekoliko koraka od starog grada i stanice podzemne željeznice – ali i činjenicu da mogu naručiti doručak u sobu, i to bez dodatnog troška.

Hotel s najboljim pogledom

SO/ Vienna

KOME ĆE SE SVIDJETI: Putnicima koji žele smještaj uz rijeku s pogledom na grad POGODNOSTI: Besplatni minibar bez alkohola; prostrani tuševi i kade ŠTO NE SMIJETE PROPUSTITI: Panoramski spa sa saunom i jacuzzijima LOKACIJA: Leopoldstadt

Stakleni toranj hotela SO/ Vienna nudi poglede na grad i Dunav koji se ne mogu mjeriti s nijednim drugim hotelom u Beču. Zgradu je dizajnirao francuski arhitekt Jean Nouvel, a ona stoji kao nekakva futuristička skulptura u kontrastu s tradicionalnim izgledom grada. Interijeri 182 sobe su minimalni i jednobojni, dopuštajući tako da zvijezda bude upravo fenomenalan pogled. Ako zaista želite čitav grad na dlanu, popnite se do restorana i bara Das Loft na 18. katu, smještenog pod strehom šarenih LED svjetala. Hotel se nalazi u boemskom dijelu grada, samo 10 minuta hoda od energije centra, ali i s direktnim pristupom Donaukanalu, šetnici uz rijeku koja najviše oživljava ljeti.

