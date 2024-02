Forbes donosi sedam destinacija u Italiji koje biste trebali posjetiti već ove godine

Italija je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svijetu, no putnici bi trebali znati da ova zemlja nudi više od uobičajenih izbora poput Rima, Venecije ili Amalfijske obale.

Izlazak iz zone poznatog posjetiteljima pruža čitav niz uzbudljivih opcija u Italiji ove godine.

Forbes je odabrao sedam koje biste trebali dodati na svoj popis.

Cernobbio

VILLA D’ESTE

Cernobbio je samo jedan u nizu gradova koji okružuju slavno jezero Como. Iako je ovo područje pravi raj u ljetnim mjesecima, idealno ga je podsjetiti krajem proljeća i početkom jeseni, gdje bez prevelikih gužvi turisti mogu uživati u smirujućem pejzažu i iskoristiti trajekte za posjet mnogo poznatijim gradovima Bellagio i Como.

Na jezeru se nalazi nekoliko slavnih hotela, no nijedan se nemože mjeriti s tradicionalnim resortom Villa d’Este. Ova prava palača nedavno je renovirana, a može se pohvaliti i glamuroznim vrtovima, lebdećim bazenom i vrhunskom uslugom.

Nemojte propustiti vožnju brodom duž jezera kako biste istražili mnoge slavne palače i vile načičkane po obali.

Cinque Terre

Pixabay

Ova regija sastoji se od pet malih gradova – Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore – što znači da su gužve raštrkanije nego na nekim drugim mjestima. Ipak, ovi gradovi su vrlo maleni, što znači da ljeti i tu zna biti neizdrživo. Umjesto vrhunca sezone odlučite se na posjet ovim mjestima u proljeće ili na jesen kada su i temperature ugodnije, a možete uživati i u većim popustima.

Ako želite posjetiti neke druge slavne gradove u ovoj regiji, jedan od tih gradića može vam poslužiti kao odlična baza. Možete i planinariti, voziti se panoramskim vlakovima ili voziti. Možete posjetiti i slavnu Pisu, grad idealan za šetnju i istraživanje.

Firenza

Pixabay

Ova destinacija možda je očita, no umjesto tradicionalnog hotela u gradu, odlučite se za smještaj izvan Firenze. Luksuzni resort Villa La Massa smješten je na brežuljcima oko grada, a u Firenzu vas iz njega vodi besplatan šatl. Najbolje vrijeme za posjet je ponovno proljeće ili ljeto, a grad vam nudi fantastične restorane za večere, vožnju brodom po rijeci Arno – koja možda nije toliko dramatična kao vožnja gondolom u Veneciji, no svejedno nudi jedinstvene vizure grada s vode. U Villi La Massa možete uživati u novom bazenu, tečajevima kuhanja i impresivnim toplicama.

Varignana

PALAZZO DI VARIGNANA

Varignana je svijet u malom, a nalazi se u blizini Bologne. Nakon što ste istražili neke od poznatijih lokacija Italije, ovo je idealno mjesto za opuštanje. Varignana je poznata po svojim raskošnim vinogradima i maslenicima, a pruža savršeno utočište od kaosa grada. Posjetite resort Palazzo di Varignana, gdje gosti mogu lutati kroz labirinte u vrtovima, večerati u restoranima s Michelinovim zvjezdicama, brati grožđe i masline i opuštati se jednim od najvećih toplica u regiji.

Lokalci ovdje dolaze zbog specijalistkinje za wellness i autorice dr. Annamarije Acquavive, koja je razvila vlastitu znanstvenu metodu kojom svojim klijentima pomaže živjeti dulje. Najbolje vrijeme za posjet je ponovno proljeće ili jesen.

Rim

Rome Cavalieri / HILTON MEDIA

Mnoge obitelji s djecom mogu putovati isključivo u ljetnim mjesecima, no Rim ljeti postaje pakao – kako po pitanju temperature, tako i zbog nesnosnih gužvi. Ako je to jedini period kada možete putovati, ne morate preskočiti slavni Kolosej, Vatikan ili druge znamenitosti. Istražite grad, a potom pobjegnite od gužvi besplatnim šatlom do hotela Rome Cavalieri.

Ugniježđen u vrtovima s ogromnim stablima, ovaj povijesni luksuzni hotel ima nenadmašni pogled na grad. Hotel je odlična opcija, ne samo za one koji posjećuju Rim, već i za one koji ovdje samo staju na putu za druge talijanske gradove.

Taormina

Pixabay

Bilo bi teško sastaviti popis mjesta za posjet u Italiji bez spominjanja Sicilije. Otok je zabilježio ogroman porast broja turista nakon emitiranja HBO-ove serije White Lotus, a očekuju da će rekordi nastaviti padati. Najbolji smještaj pronaći ćete u Four Seasons hotelu San Domenico Palace – no pripazite, rezervacije se pune brzinom munje. Iz ove baze turisti mogu istraživati šarmantne gradiće na otoku, šetati slavnim vinogradima i kušati vina, vidjeti povijesni amfiteatar, a čak se i malo uspeti po Etni.

Baš kao i u hit seriji, mnogi posjetitelji na Siciliju dolaze kako bi otkrili svoje obiteljske korijene, a hotel pomaže u ispunjavanju tih snova.

Dolomiti

Pixabay

Ako želite istraživati talijanske Alpe, njihova ljepota će vas zadiviti u bilo koje doba godine. Zimi je omiljena aktivnost, naravno, skijanje, a u ljetnim mjesecima možete uživati u vožnji biciklom, kampiranju i planinarenju.

Niste sportski tip? Nema veze, odlična alternativa je vožnja kroz malena sela i kušanje poznatih vina i hrane ove regije. Ako ste u švicarskim Alpama već bili, 2024. je idealna godina za posjet talijanskoj verziji.

Autor originalnog članka: Ramsey Qubein, Forbes

Link: 7 Best Places To Visit In Italy This Year

(Prevela: Nataša Belančić)