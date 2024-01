Ne, sezona još nije gotova: Ovo su top mjesta za skijanje u Europi

Sjeverna Europa prije nekoliko je tjedana ušla u duboku zimu, s temperaturama daleko ispod ništice. Rezultat je magija za skijaše i snowboardere: najpopularnija skijališta na kontinentu napokon mogu ponuditi vrhunsku skijašku sezonu.

Hladno vrijeme pogodilo je i Alpe, Pireneje i talijanske Dolomite.

“Ovo je dobrodošla promjena za skijališta u Europi koja posljednjih godina imaju problema zbog nedostatka snijega izazvanog globalnim zagrijavanjem,” piše Euronews, dok britanski Telegraph obznanjuje: “Snijeg, sunce i niske temperature donose odlične uvjete na europska skijališta.”

Skijaški stručnjaci donose pregled uvjeta na nekima od najpoznatijih skijaških destinacija u Europi:

Austrija

Kaunertal / Photo by Jörg Angeli on Unsplash

Portal OnTheSnow kaže kako je vrijeme na austrijskim Alpama ovih dana promjenjivo, no općenito “stvari izgledaju dobro više-manje posvuda.” Izvješće kaže kako je količina snijega dobra, a dva glečera, Kaunertal i Stubai, među tri su područja u Austriji gdje snježni pokrivač premašuje tri metra.

Treće je St Anton u ogromnom području Arlberga na kojemu je otvoreno 250 kilometara terena. Otvorene su i sve staze Kitzbuhela.

“Ovog tjedna iz Austrije nam dolaze odlične slike: obilan snijeg pretvorio je sela u dolinama u idilične scene,” kaže OnTheSnow. “Većina velikih skijališta u zemlji sada je 70-80 posto otvoreno, a novi nanos snijega samo je poboljšao situaciju.”

Francuska

Val-d’Isère / Photo by Nicolas Peyrol on Unsplash

Uvjeti su odlični i u francuskim Alpama, osim nešto malo mokrog snijega na niskim uzvisinama. Najveće skijalište na svijetu, 3 Valleys, otvorilo je gotovo svih 550 kilometara staza.

“Mnogo svježeg snijega napadalo je ovog tjedna u francuskim Alpama i dodatno poboljšalo već ionako dobre uvjete,” izvještava OnTheSnow. Najbolji uvjeti su, dodaju, u Avoriazu, Val Thorensu, Tignesu, Les Arcsu, Courchevelu, La Plagneu, Val-d’Isèreu, Meribelu, Alpe d’Huezu, La Taniji i Montgenevreu.

Švicarska

St. Moritz / Photo by Valentin Kremer on Unsplash

Izvješće o uvjetima na švicarskim Alpama izgleda odlično: većina skijališta je otvorena, a Verbier i 4 Valleys nude preko 400 kilometara staza.

Saas-Fee ima najviše snijega u zemlji – gotovo četiri metra na vrhu.

Arosa Lenzerheide, Davos-Klosters, Aletsch Arena, MelchseeFrutt, Samnaun, Elm, Murren-Schiltorn, Skiarena Andermatt-Sedrun, Saas-Fee i Engadin St. Moritz imaju najbolje uvjete za skijanje u Švicarskoj, prenosi portal.

Italija

Livigno / Photo by Petr Sevcovic on Unsplash

Niski tlak sa sjevernog Atlantika u Italiju je donio osjećaj “prave zime”.

“Krenite u La Thuile u dolini Aosta, Livigno u Alpama ili Val Gardenu u Dolomitima,” piše Euronews, “i uživajte u preko pola metra snijega na visini iznad 1.000 metara.”

Apenini će također biti prekriveni snijegom na visini preko 1.500 metara, kaže Meteo.it.

Studija britanskih putničkih agencija pokazala je kako je Italija postala najbolja budžet destinacija za skijanje na kontinentu, prestigavši Bugarsku po pitanju cjenovne pristupačnosti, izvještava SchengenVisaInfo.com.

Skandinavija

Ruka, Finska / Photo by Ilya Shishikhin on Unsplash

Do 30 centimetara svježeg snijega i temperature do -30 stupnjeva Celzijusa začarale su Norvešku, Finsku i Švedsku. Većina skijališta u regiji u potpunosti je otvorena, a to uključuje i najveće poput Hemsedala, Trysila, Area, Ruke i Levija.

Najveći snijeg zabilježen je na zapadu Norveške.

Istočna Europa

Szczyrk, Poljska / Photo by Max Cyprys on Unsplash

Istočna Europa visoko je na popisu svih koji žele uživati u snijegu bez prevelikih troškova, a pokazuje se i kao dobra alternativa Alpama.

“Skijanje na rubu Europe nudi vam neke uzbudljive destinacije,” piše National Geographic. “Krenite na istok ili na Pireneje u potrazi za pristupačnim planinskim resortovima koji vam nude bogato kulturno iskustvo. Početnici i obitelji koji žele malena skijališta mogli bi mnogo uštedjeti odabirom skijališta u Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji.”

Izvješća o vremenskim uvjetima u zemljama istočne Europe su mješovita. Neke zemlje, poput Poljske, Češke i Slovačke, u potpunosti su otvorile svoja skijališta, dok Rumunjska i Bugarska imaju mnogo snijega na velikim visinama, no ne previše na nižim stazama.

Autor originalnog članka: Cecilia Rodriguez, viša suradnica Forbesa

Link: Where To Ski In Europe For One Of The Best Seasons In Years

(Prevela: Nataša Belančić)