Sanjate o selidbi na Island? Evo nekoliko savjeta

Neovisno o čestim problemima s erupcijom vulkana i ostalim neugodnim podrhtavanjima tla, Island i dalje ostaje pri vrhu najpoželjnijih destinacija za mnoge koji gaje strast za geologiju, prirodu i avanture.

U godinama prije panedmije, Island bi svake godine posjetilo preko dva milijuna ljudi. Turizam se u zemlji sada oporavlja pa na vrhuncu sezone ponekad čini da je svaka osoba na koju tamo naletite strani turist.

To se dijelom može objasniti relativnom malenom populacijom: Island ima samo 370.000 stanovnika, od kojih čak dvije trećine živi u regiji oko glavnog grada Rejkjavika.

Usprkos tome što se islandsko društvo izdaleka možda čini homogenim, čak 15 posto populacije sada čine imigranti prve generacije. To je značajan porast od 10 posto otprije samo deset godina.

Prednosti i mane života na Islandu

Nevjerojatan krajolik prepun gejzira, toplih izvora, slapova i glečera sigurno će privući ljubitelje prirode, fotografe amatere i sve one koji vole avanturu. Život na Islandu znači da će vam sve njegove prirodne ljepote biti praktički pred vratima.

Pexels

Ipak, svakodnevni život na Islandu mnogo je kompliciraniji od bilo čega što biste mogli iskusiti tijekom posjeta, koliko god dug on bio.

Zbog izoliranosti otoka i relativno malo poljoprivrednih zemljišta, većina hrane – osim one morske – uvozi se i prema tome je vrlo skupa. Troškovi života na Islandu među najvišima su u Europi.

Budući da je populacija toliko malena, pronalazak posla izvan sektora turizma, ribarstva i obnovljive energije može biti veliki izazov. Čak i u tim sektorima stranci se ne ističu toliko budući da velik postotak Islanđana vrlo dobro govori engleski jezik.

Možda možete razmisliti o opciji privremenog zaposlenja u turizmu kako biste dobili dojam o stilu života na Islandu prije nego si iz korijena promijenite život.

Imigracija na Island

Ako zaista želite razmisliti o ovom potezu, važno je da se upoznate s procesom.

Građani Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koji žele živjeti i raditi na Islandu u zemlju mogu ući bez posebnih dozvola na period od tri mjeseca. Ako se žele zaposliti, taj period se može produljiti na šest mjeseci.

Ako planiraju ostati dulje od pola godine, moraju se prijaviti za poreznu karticu i registrirati se kao stranac koji živi na Islandu, čime dobivaju pristup nacionalnom identifikacijskom broju bez kojega je u zemlji nemoguće živjeti. Jedina potencijalna prepreka je dokaz financijske stabilnosti. Ukratko, ako ste na Islandu unutar prvih par mjeseci pronašli posao, možete ostati.

Rejkjavik, Island / Pixabay

Učenje jezika

Ako dozvolu za ostanak tražite po prvi put, ne morate dokazati svoje znanje islandskog jezika, no ako želite povećati izglede za zaposlenje, dobivanje trajne dozvole i, s vremenom, čak državljanstva, dobra ideja je odmah početi učiti jezik.

Islandski jezik ima bogato lingvističko naslijeđe. Svoje korijene nalazi u starom nordijskom, govornom jeziku slavnih Vikinga.

Jezik se malo mijenjao tijekom stoljeća i poznat je po tome što je ostao vrlo sličan svom antičkom obliku. Takvo očuvanje jezika pomaže građanima Islanda vrlo lako čitati klasične sage nastale stoljećima ranije.

Islandski ima kompliciranu gramatiku sa snažnim naglaskom na morfologiju, kao i živi, otvoreni vokabular koji dozvoljava kreiranje novih riječi od postojećih korijena.

Svoje učenje jezika možete započeti na stranici Icelandic Online koja nudi nekoliko besplatnih tečajeva za početnike. Tečajevi uključuju interaktivne vizualne i slušne vježbe na teme važne za život na Islandu.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: How To Move To Iceland In 2024

(Prevela: Nataša Belančić