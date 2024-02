Forbes preporučuje četiri otoka za savršen odmor u Europi – među njima je i jedan hrvatski

Ako ove godine želite posjetiti neki otok, vrijedi se podsjetiti kako Europa ima preko 2.000 naseljenih otoka – i to ne računajući europske otočne zemlje poput Velike Britanije ili Islanda.

Iako su često turistima najpopularniji Santorini, Sardinija, Ibiza ili Mykonos, postoji i mnogo manje poznatih opcija koje treba uzeti u obzir. Forbes donosi četiri ideje za otočne destinacije koje bi ove godine mogle biti savršen izbor.

Hvar, za luksuznu zabavu u Hrvatskoj

Hvar / PIXABAY

Elegantni otok Hvar na hrvatskom Jadranu bio je deveti na dodjeli nagrada CNTraveler Readers’ Choice 2023. za najbolji europski otok, a jasno je i zašto. Hvar je najbolja opcija za one koji žele pronaći ponešto od svega – tu su odlični restorani i noćni život idealan za glamurozne posjetitelje s jahti, toplice i wellness centri za one željne opuštanja, a oni introvertiraniji mogu istraživati rustikalne vinograde i polja lavande na malenom otoku.

Na Hvar se može stići katamaranom ili trajetkom iz Splita, Dubrovnika i drugih gradova na obali. Najbolje vrijeme za posjet je između svibnja i lipnja ili rujna i listopada kada je vrijeme toplo i sunčano, no gužve su manje nego na vrhuncu ljetne sezone u srpnju i kolovozu.

Vanjski Hebridi, za karipski krajolik sa škotskim vremenom

Plaža Hushinish, otok Harris, Vanjski Hibridi / Photo by Jeremy Stewardson on Unsplash

Vanjski Hibridi poznati su i pod imenom Zapadno otočje, a radi se o arhipelagu zapadno od Škotske koji broji dvjestotinjak otoka na nešto preko 200 kilometara. Samo šačica otoka je naseljena, a iako turisti često odabiru posjet otoku Lewis ili otoku Harris (koji su zapravo jedan otok, no gleda ih se kao dva zbog velikih razlika u krajoliku), ljubitelji vjetra uživat će na otoku Tiree, najravnijem i najzapadnijem u arhipelagu. On je popularan među jedriličarima i surferima, a na njemu ćete naći duge pješčane plaže koje podsjećaju na Karibe – lokalci ga zovu Havajima sjevera.

Na otoku živi 650 gostoljubivih stanovnika, a posjetitelji u najvećem broju dolaze u srpnju, na glazbeni festival koji slavi škotsku folk glazbu. Na otok možete doći letom iz međunarodne zračne luke u Glasgowu ili trajektom iz Obana u Škotskoj. Najbolje vrijeme za posjet bilo kojem otoku Vanjskih Hebrida definitivno je ljeto, kada je vrijeme najtoplije, dani su dulji, a temperatura mora raste do osvježavajućih 14 stupnjeva Celzijusa.

Vulkanski Stromboli, za aktivan odmor u Italiji

Stromboli / PIXABAY

Otok Stromboli idealan je za one turiste koji imaju mnogo vremena. Ne postoji let koji vas može dovesti do otoka, već na Stromboli možete stići trajektom ili hidrogliserom iz sicilijanskih gradova Milazza i Messine, kao i nekih drugih Liparskih otoka. Najbolje vrijeme za posjet Stromboliju je u svibnju ili rujnu, kada tamo ima manje ljudi. Možete planinariti u blizini aktivnog vulkana – jednog od četiri u Italiji – ili iskusiti opuštenu atmosferu talijanskog sela.

Justine Trier, redateljica za Oscara nominiranog filma Anatomy Of A Fall, svoj film Sybil iz 2019. snimila je upravo ovdje, pa film možete pogledati kako biste dobili ideju o nevjerojatnoj ljepoti Strombolija. Na planinarenju s vodičem – idealno u predvečerje – možete vidjeti lavu i istražiti bijele kućice i popločane ulice prije nego, naravno, kušate talijansku hranu.

Heimaey, za promatranje islandskih tupika

Heimaey / Photo by Hector John Periquin on Unsplash

Heimaey je najveći otok Vestmannaeyjara, kod južne obale Islanda. Vjerojatno je među lokalcima najpoznatiji po vulkanskoj erupciji iz 1973. godine, kada je čitava populacija evakuirana, a 200 milijuna tona pepela i lave prekrilo je otok. Danas na otoku živi gotovo 5.000 ljudi, a dijele ga s milijun parova tupika koji se pare između travnja i kasnog ljeta, a turisti ih mogu vidjeti kako nose ribu svojim mladima skrivenim u liticama. Otok također ima jedan od najslikovitijih golf terena, kao i poznati festival u kolovozu, Þjóðhátíð, s vatrometom i glazbom.

Do otoka je vrlo lako doći: postoje direktni letovi iz Reykjavika, ali i impresivna 35-minutna plovidba trajetkom iz Landeyjahöfna na Islandu.

Autor originalnog članka: Alex Ledsom, viši suradnik Forbesa

Link: 4 European Island Destinations To Visit This Year

(Prevela: Nataša Belančić)