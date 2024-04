Pogledajte kako izgleda jahta koja je prodana češkom poduzetniku za 3,9 milijuna eura (VIDEO)

Ekipa Forbes Magazina posjetila je Dalmatia Boat Show u Segetu Donjem kraj Trogira koji se u nekoliko dana pretvorio u okupljalište ljubitelja skupocijenih brodova. Kroz plejadu fascinantnih plovila Elvira Mešanovića je proveo organizator, ljubitelj vozila svih vrsta, Željko Baotić.

Forbes Magazin je dobio i priliku zavirili u najskuplji brod koji smo zatekli u Marini Baotić. Jahta Absolut Navetta 68 prodana je češkom poduzetniku za vrtoglavih 3,9 milijuna eura. Brod je dugačak više od 20 metara, a vozi ga se i parkira joystickom.

Vodimo vas u ekskluzivni obilazak luksuznog stana na vodi koji je vlasnik posvetio svojoj supruzi i nazvao ga – One and Only.