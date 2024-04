Šefica HUP-a otkrila što očekuje od nove vlade i zašto zagovara porez na prihod od nekretnina (VIDEO)

Irena Weber, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca, za emisiju Forbes Magazin otkrila je što očekuje od nove vlade i što misli o “rentijerskoj kulturi” koja je uzela maha u Hrvatskoj

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) očekuje prije svega nastavak partnerskog i konstruktivnog odnosa s Vladom, rekla je u razgovoru s Elvirom Mešanovićem predsjednica te udruge Irena Weber.

“Očekujemo, kao i uvijek, da sve politike koje će Vlada implementirati i svi zakoni koje će donositi idu u smjeru poboljšavanja općeg poduzetničkog okruženja”, istaknula je na početku intervjua.

U HUP-u očekuju nastavak poreznog rasterećenja rada i povećanje pravednosti u oporezivanju.

“Konkretno, tražimo da se nastavi porezno rasterećenje srednjih i viših plaća, jer to su visokokompetentni, visokoobrazovani radnici – IT stručnjaci, inženjeri, profesori, liječnicim, svi oni koje moramo zadržati kako bismo nastavili ove značajne stope rasta. Osim toga, naš je cilj, i na tome jako puno radimo, da se poveća porezna pravednost, da porez na dohodak obuhvati sve vidove prihoda, a ne samo prihod od rada. Ovako kako to sada izgleda, da je rad oporezovan na razini srednjih i visokih plaća s preko 42,5 posto, dovodi do zaključka da se penalizira rad u odnosu na druge prihode od drugih izvora. Tu se referiramo na rentijerstvo”, kazala je.

Weber je pojasnila i zašto se nadaju uvođenju poreza na prihod od nekretnina: “Rentijerska kultura je uzela maha. Jako utječe na gospodarstvo i rezultira nizom negativnih efekata, od nezainteresiranosti za obrazovanje do neravnoteža na tržištu rada, do korištenja komunalne infrastrukture bez ulaganja u nju, do eksplozije na tržištu nekretnina gdje mlade obitelji nemaju načina da riješe stambeno pitanje kroz kupnju ni kroz dugoročni najam.”

Dotaknula se i inflacije, trgovačkih marži, stranih radnika te povećanja minimalnih plaća te navela što poručuje budućoj vladi.

Cijeli intervju s Irenom Weber za emisiju Forbes Magazin pogledajte u videu: