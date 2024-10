HUO i HUP predlažu da premije životnog osiguranja za slučaj smrti budu neoporezive

Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatska udruga poslodavaca predlažu da dio novog paketa poreznih reformi bude i neoporezivi tretman premije osiguranja koje poslodavci plaćaju u slučaju smrti zaposlenika

Hrvatski ured za osiguranje (HUO) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) objavili su u srijedu kako su Ministarstvu financija i Poreznoj upravi predložili da u okviru aktualne porezne reforme omoguće poslodavcima da premiju životnog osiguranja zaposlenicima uplaćuju bez poreznog opterećenja.

Konkretnije, njihov se prijedlog odnosi na osiguranje za slučaj smrti bez ulagačke i bez štedne komponente (s dopunskim osiguranjima) koje poslodavac uplaćuje u korist zaposlenika.

Premija za tu vrstu osiguranja, prihvati li se njihov prijedlog, tretirala bi se kao neoporeziv primitak kao što je to slučaj s dobrovoljnim mirovinskim te dodatnim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem, čiji je porezni tretman reguliran Zakonom o porezu na dohodak.

Predloženi neoporeziv iznos bio bi minimalno do 500 eura po zaposleniku godišnje.

“Naime, sukladno članku 9. stavak 1. točke 18. i 24. Zakona o porezu na dohodak porez na dohodak se ne plaća na premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, do visine 67 eura za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 804,00 eura godišnje. Također, porez na dohodak se ne plaća niti na premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa premije od 500 eura godišnje”, obrazlažu iz Hrvatskog ureda za osiguranje.

Time bi se, tvrde, dodatno unaprijedila dobrobit zaposlenika i poboljšala financijska pozicija zaposlenika i njihove obitelji. “Osiguranjem za slučaj smrti zaposlenika zaštićuje se obitelj odnosno najbliže osobe zaposlenika na način da im se u najtežim životnim trenucima osigurava financijska pomoć”, dodaju.