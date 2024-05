Indeks Dow Jones je po prvi put u povijesti premašio 40.000 bodova

Prosječna vrijednost industrijskog indeksa Dow Jones u četvrtak je ušla u povijest, postavivši još jedan impresivan rekord za “vruće” tržište 2024. godine.

Dow je po prvi put u svojoj 128 godina dugoj povijesti premašio 40.000, porastavši za čak do 140 bodova, ili 0,4 posto, do rekordna 40.046,21 bodova.

Dow prati 30 najvrjednijih američkih kompanija na burzi kroz nekoliko industrija, a ove godine je porastao za šest posto, i 23 posto s najnižeg rezultata prošlog listopada, odražavajući pozitivnu promjenu u raspoloženju investitora u tom periodu.

Dow je u četvrtak osnažio maloprodajni lanac Walmart, čije su dionice skočile za sedam posto na rekordne cijene nakon što je tvrtka izvijestila o svojoj zaradi u prvom kvartalu ove godine.

Da bi indeks premašio 10.000 bodova trebale su proći 103 godine, a za još 18 godina je premašio 20.000 bodova. Još tri i pol godine kasnije Dow je prešao 30.000 bodova u studenom 2020.

Dow se od dva druga vodeća američka burzovna indeksa – S&P 500 i Nasdaq – razlikuje po malenoj košarici kompanija i mjerenju temeljem cijena dionice umjesto tržišne kapitalizacije. Ipak, i S&P i Nasdaq također trenutno ruše rekorde. Period od tri i pol godine koliko je prošlo dok Dow od 30.000 nije dosegao 40.000 bodova bio je iznimno nestabilan. Dionice su 2022. godine dramatično pale nakon što se zbog visoke inflacije tržište pripremalo na više kamatne stope koje obično dodatno smanjuju cijene dionica. Ipak, iako su kamatne stope dosegle najviše razine u posljednjih dvadeset godina, cijene dionica su rasle, potpomognute povećanjem procjena cijene i zarade zbog optimizma izazvanog umjetnom inteligencijom, stezanjem remena od strane kompanija i očekivanjima smanjenja kamatnih stopa od početka ove godine.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Dow Crosses 40,000 For First Time In History

(Prevela: Nataša Belančić)