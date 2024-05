Rezultati ankete otkrivaju: Većina glasača u SAD-u ne zna koji su Bidenovi planovi za gospodarstvo

Američki glasači su uglavnom nesvjesni – i neimpresionirani – najvećim gospodarskim postignućima predsjednika Joea Bidena, pokazala je nova anketa, što je još jedan dokaz koliko teško će Bidenu biti uvjeriti glasače da je upravo on najbolji kandidat za rješavanje njihovih najvećih problema: gospodarstva i inflacije.

Većina registriranih glasača koji su prošlog mjeseca odgovarali na anketu Politica i Morning Consulta reklo je kako nisu vidjeli, pročitali niti čuli ništa ili gotovo ništa o Bidenovim najvećim gospodarskim planovima: American Rescue Plan, Bipartisan Infrastructure Law ili CHIPS and Science Act, dok je gotovo 48 posto ispitanika isto reklo za zakon za smanjenje inflacije.

Među glasačima koji su nešto čuli o ova četiri zakona, samo njih 25 posto izjavilo je kako je osobno primijetilo pozitivne promjene.

Usprkos činjenici da je bivši predsjednik Donald Trump u nekoliko navrata bezuspješno pokušao ispregovarati veliki zakon o infrastrukturi, 37 posto ispitanika kaže kako je on za poboljšanje infrastrukture učinio gotovo jednako koliko i Joe Biden, pokazuje anketa.

Rezultati se poklapaju s istraživanjima koja pokazuju da su gospodarstvo i inflacija među najvažnijim pitanjima koje glasači uzimaju u obzir kada odlučuju za koga će glasati na ovogodišnjim predsjedničkim izbora. Anketa ABC Newsa i Ipsosa provedena u travnju pokazuje da čak 88 posto glasača najvažnijim smatra gospodarstvo, dok je za njih 85 posto to inflacija.

To isto istraživanje otkrilo je da više glasača, njih 46 posto, više vjeruje Trumpovom upravljanju gospodarstvom, dok Biden uživa povjerenje njih 32 posto. Što se inflacije tiče, njih 44 posto više vjeruje Trumpu, dok 30 posto više vjeruje Bidenu.

Biden je zakon za smanjenje inflacije potpisao u kolovozu 2022. godine nakon što je u lipnju iste godine inflacija u SAD-u dosegla najviše razine u posljednjih 40 godina. Iako je stopa inflacije pala nakon uvođenja zakona, on nije za to zaslužan, što je priznao i sam Biden. “Žao mi je što sam ga tako nazvao jer je taj zakon imao manje veze sa smanjenjem inflacije, već s pružanjem alternativa za stvaranje gospodarskog rasta,” rekao je Biden u kolovozu. Umjesto toga, Biden se pohvalio ogromnim investicijama koje u sklopu zakona idu na borbu protiv klimatskih promjena, smanjenje cijena zdravstvenih usluga i stvaranje novih radnih mjesta.

Zakon CHIPS and Science Act, također potpisan u kolovozu 2022., osmišljen je kako bi pojačao domaće istraživanje i proizvodnju poluvodiča. Kongres je izglasao dvostranački zakon o infrastrukturi u studenom 2021. godine, s ciljem ponovne izgradnje cesta, mostova i željezničkih sustava, kao i povećanja pristupa pitkoj vodi i brzom internetu.

American Rescue Plan prvo je veliko postignuće Bidenove administracije. On je odobren u ožujku 2021. godine, a cilj mu je bio gospodarski oporavak nakon pandemije koronavirusa i direktne isplate građanima koji zarađuju manje od 75.000 dolara godišnje, kao i milijarde dolara pomoći za lokalne i savezne vlade, dijeljenje cijepiva i pomoć pri ponovnom otvaranju škola.

Oko 37 posto ispitanih Demokrata izjavilo je kako su osjetili pozitivne posljedice zakona za smanjenje inflacije, dok je isto izjavilo 12 posto Republikanaca i 17 posto nezavisnih glasača, pokazuje najnovija anketa.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Most Voters Are Unfamiliar With Biden’s Signature Economic Plans, Poll Finds – As Inflation, Economy Are Top Election Concerns

(Prevela: Nataša Belančić)