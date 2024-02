Taylor Swift je dio tajnog projekta za Bidenovu pobjedu? Anketa otkriva da čak 1 od 5 Amerikanaca vjeruje u to

Preko 40 posto Amerikanaca čulo je za teoriju zavjere da je pjevačica Taylor Swift dio tajnog vladinog projekta za pomaganje predsjedniku Bidenu da ponovno pobijedi na predsjedničkim izborima, otkriva anketa sveučilišta Monmouth objavljena u nedjelju. U anketi se naglašava kako mnogi od onih koji u teoriju zavjere vjeruju također misle da su rezultati izbora iz 2020. godine lažirani.

Za teoriju zavjere je čulo oko 46 posto Amerikanaca, a njih 18 posto u nju zaista i vjeruje, stoji u anketi. Od onih koji vjeruju u nju, 71 posto njih naginje ili glasa za Republikance, a 83 posto vjerojatno će na predstojećim izborima podržati bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Također, oko 73 posto onih koji vjeruju u teoriju zavjere također vjeruju da su rezultati prethodnih američkih predsjedničkih izbora lažirani, otkriva anketa.

“Teorija zavjere oko navodne psihološke operacije koje uključuje Taylor Swift proširila se među popriličnim brojem Trumpovih pristaša,” rekao je Patrick Murray, direktor nezavisnog instituta za ispitivanje javnog mnijenja na sveučilištu. “Čak i veliki broj onih koji za teoriju nisu čuli prije našeg anketiranja smatraju ju uvjerljivom.”

Anketa također otkriva kako 68 posto Amerikanaca podržava ideju da Taylor Swift promovira glasanje na predstojećim izborima. Demokrati tu ideju više podržavaju: čak 88 posto ispitanih Demokrata kaže kako su zahvalni na njenim pozivima na glasanje, a s tim se slaže i oko 42 posto Republikanaca.

Swift je u posljednje vrijeme u medijima završavala ne samo zbog svojeg pojavljivanja na utakmici Super Bowla i osvajanju Grammyja, već i zbog teorija zavjere da je popularna pjevačica dio psihološke operacije koju provodi ministarstvo obrane, što je Pentagon odbacio. Čini se kako su obje velike stranke na američkoj političkoj sceni zainteresirane za ogroman utjecaj koji ona uživa u velikom dijelu američkih glasača.

Bidenova kampanja definitivno želi njenu podršku (ona je predsjednika Bidena podržala i 2020. godine), čak navodno razmišljajući i o tome da Bidena pošalje na jednu od lokacija gdje ona održava koncerte u sklopu svoje turneje Eras, prenio je New York Times. Istovremeno, Trump se javno hvali činjenicom da je potpisao zakon koji olakšava glazbenicima – uključujući Swift – zaradu od online streaminga njihove glazbe. U nedjeljnoj objavi na svojoj mreži Truth Social, Trump je rekao kako Biden “za Taylor nije učinio ništa i nikada ni neće.”

Autor originalnog članka: Ana Faguy, Forbes

Link: 1 In 5 Americans Believe Taylor Swift Is Part Of A Covert Effort To Reelect Biden, Poll Finds

(Prevela: Nataša Belančić)