Kako bi ovogodišnji Super Bowl mogao srušiti rekorde i kakve veze s tim ima Taylor Swift?

Nakon što su se Kansas City Chiefsi u nedjelju navečer kvalificirali u Super Bowl, moguće je kako će ovogodišnji Super Bowl biti najgledaniji TV događaj u povijesti. Veza između pjevačice Taylor Swift i igrača Chiefsa Travisa Kelcea već je podigla gledanost regularnih utakmica tijekom sezone – i to za nekoliko desetaka milijuna gledatelja.

Super Bowl LVIII, koji će se igrati 11. veljače, mogao bi biti najgledanija utakmica američkog nogometa u povijesti ako sruši rekord od 115,1 milijun gledatelja postavljen prošle godine. Prošlogodišnji Super Bowl tako je bio najgledaniji TV prijenos kojeg je Nielsen ikada zabilježio (bilo je gledano jedino slijetanje na Mjesec Apolla 11, pokazuju podaci NASA-e).

Prošlogodišnji Super Bowl označio je drugu godinu značajnog porasta gledanosti za ovo natjecanje: godinu dana ranije, Super Bowl je privukao 112,3 milijuna gledatelja, što je bio značajan oporavak u usporedbi s 2021. godinom, kada je utakmicu gledalo 91,6 milijuna ljudi.

Utakmica bi mogla srušiti i rekorde sportskog klađenja, kaže američka udruga igara za sreću za Forbes, dodajući kako se tijekom prošle godine na utakmice NFL-a kladilo oko 73,5 milijuna Amerikanaca – ili svaki peti odrasli građanin SAD-a. Prošle godine se na Super Bowl planiralo kladiti oko 50,4 milijuna Amerikanaca, kaže udruga.

Pitanje je hoće li se Taylor Swift zaista i pojaviti na utakmici, iako je bila prisutna na nekoliko utakmica tijekom sezone. Ona bi 10. veljače trebala imati koncert u Tokiju, ali ipak će biti prisutna na utakmici u Las Vegasu dan kasnije, izvijestio je NFL Network citirajući neimenovane izvore.

Super Bowl će vjerojatno svojoj TV kući, CBS-u, donijeti milijune prihoda od oglašavanja. U studenom je iz CBS-a rečeno kako su već tada praktički prodali kompletan oglasni prostor za taj događaj, izvijestio je Hollywood Reporter citirajući glasnogovornika matične tvrtke CBS-a, Paramount. Izvješće kaže kako je CBS naplaćivao do 7 milijuna dolara za 30 sekundi oglasa tijekom utakmice.

Prošlogodišnji Super Bowl je prenosio Fox, a i ta kuća je naplaćivala 7 milijuna dolara za oglase. Cijene posljednjih godina stabilno rastu – 2021. godine su iznosile 5,5 milijuna dolara, a 2022. 6,5 milijuna, pokazuju podaci koje objavljuje Ad Meter stranice USA Today.

Čini se kako će rekorde srušiti i cijene i prodaja karata za ovogodišnju utakmicu. TicketIQ procjenjuje kako je prosječna cijena karte 10.752 dolara, dok se najjeftinije karte prodaju po 8,872 dolara. TickPick procjenjuje kako su cijene u odnosu na prošlogodišnji Super Bowl porasle za 70 posto, dok StubHub prosječnu cijenu ipak smješta nešto niže, na 9.300 dolara, no naglašava kako ukupna prodaja dosad za 90 posto nadmašuje prošlogodišnju.

NFL ruši rekorde gledanosti čitave sezone, a liga je dobila gomilu pozornosti zbog veze između Swift i Kelcea. Swift je prvi put viđena na utakmici Chiefsa 24. rujna. Tu utakmicu gledalo je ukupno 24,3 milijuna ljudi: gledanost je vjerojatno porasla zbog njene prisutnosti na utakmici i interesa za njenu vezu s Kelceom. Utakmica između Chiefsa i New York Jetsa 2. listopada postala je najgledanija u sezoni nakon što ju je pratilo 27 milijuna ljudi. TV kuće su profitirale na prisutnosti Swift, često usred utakmice prikazujući kadrove pjevačice na tribinama.

Čak su i utakmice na kojima megazvijezda nije bila prisutna bile vrlo gledane, a NFL dominira TV rejtinzima u SAD-u. Iz NFL-a kažu kako je utakmicu na Dan zahvalnosti gledalo više od 41,8 milijuna ljudi.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Here’s How Super Bowl LVIII Could Break Records (Yes, Taylor Swift May Have Something To Do With It)

(Prevela: Nataša Belančić)