Što znamo o Trumpovim financijama? Čeka se presuda zbog koje bi mogao izgubiti više od 400 milijuna dolara

Porota je u petak naredila bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu da plati 83,3 milijuna dolara spisateljici E. Jean Carroll, a očekuje se i presuda u civilnoj parnici za prijevaru u kojoj bi već ovog tjedna Trumpu moglo biti naređeno da plati 370 milijuna dolara kazne – što bi za financijsko stanje bivšeg predsjednika mogao biti veliki udarac.

Trump mora platiti odštetu jer je porota zaključila da je oklevetao Carroll 2019. godine, nakon što ga je ona optužila da ju je nekoliko desetljeća ranije seksualno napastovao. Porota je odlučila da Trump mora Carroll platiti 18,3 milijuna dolara, ali i dodatnih 65 milijuna kompenzacije kako u budućnosti više ne bi ponavljao ovaj prijestup.

Pozadina slučaja

Carroll je Trumpa 2019. godine optužila da ju je u devedesetima seksualno napastovao u kabini za presvlačenje dućana Bergdorf Goodman. Trump je negirao incident, tvrdeći da Carroll “nije njegov tip.” Ona ga je u studenom iste godine tužila za klevetu, tvrdeći kako je Trumpova reakcija na njene optužbe izazvala “emocionalnu bol i patnju od strane čovjeka koji ju je silovao, kao i povredu njene reputacije, časti i dostojanstva.” Suđenje je započelo u siječnju nakon dugog perioda otezanja – naime, Trump je tvrdio kako ga se ne može tužiti jer je te izjave iznio dok je bio predsjednik SAD-a.

Na suđenju se samo trebao utvrditi iznos odštete, budući da je tijekom prvog suđenja Trump proglašen krivim za klevetu i seksualni napad.

Još jedan slučaj

Njujorški sudac Arthur Engoron ovog bi tjedna mogao donijeti presudu u civilnoj parnici njujorškog državnog odvjetnika, u kojoj se Trumpa i njegove poslovne suradnike optužuje za lažno napuhavanje procjena vrijednosti u financijskim izvješćima za osobnu korist. Državna odvjetnica Letitia James želi da Engoron Trumpu i njegovim suradnicima naredi plaćanje 370 milijuna dolara plus kamate.

Moguće je kako bi Trump i tvrtke pod njegovom kontrolom morale platiti većinu tog iznosa, iako bi oko 10,5 milijuna dolara mogli dugovati Trumpovi sinovi Eric i Donald Jr., kao i bivši financijski direktor Trump Organizationa Allen Weisselberg i bivši kontrolor Jeffrey McConney.

James je Trumpa, njegovu tvrtku i njegove poslovne suradnike – uključujući sinove – tužila 2022. za prijevaru, tvrdeći kako su Trump i njegovi suoptuženi iznijeli lažne iznose vrijednosti svoje imovine preko dvije stotine puta između 2011. i 2021. godine. To su učinili kako bi dobili povoljnije poslovne sporazume, tvrdi James, i napuhali Trumpovo bogatstvo. Engoron je Trumpa i njegove suoptužene već proglasio odgovornima za prijevaru prije početka suđenja u listopadu, no suđenje se nastavilo zbog drugih optužbi, poput pitanja je li prijevara počinjena svjesno.

Trumpova imovina

Forbes je u rujnu prošle godine Trumpovo bogatstvo procijenio na 2,6 milijarde dolara, a većina dolazi od nekretnina upravo kroz tvrtku Trump Organization.

Procjenuje se kako bivši predsjednik u gotovini i likvidnoj imovini ima tek oko 426 milijuna dolara koji bi mogli biti iskorišteni za plaćanje sudovima, koji su dio oko 640 milijuna dolara osobne imovine u koju spadaju i njegovi privatni domovi, mirovine, privatni zrakoplov, pozajmice djeci i oko 3 milijuna dolara u kriptovalutama.

Trump osobno tvrdi da ima još više novca: tijekom davanja iskaza u slučaju Letitije James, rekao je kako ima “značajno više od 400 milijuna dolara gotovine” i kako taj iznos “značajno raste svakog mjeseca.” Na svojoj društvenoj mreži Truth Social ustvrdio je kako “VRIJEDI MNOGO VIŠE OD BROJKI PRIKAZANIH NA FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA” povezanim sa suđenjem za prijevaru.

Još se ne zna kada će Engoron donijeti presudu u slučaju za prijevaru, iako je sudac rekao kako želi do to bude do kraja siječnja, što znači da bi presuda mogla biti objavljena ovog tjedna. Trump je u više navrata napadao suca optužujući ga da je pristran, iako se još uvijek ne zna kako će sudac presuditi i koliko će Trump morati platiti. James je također zatražila dodatne kazne za Trumpa i njegove suoptužene, uključujući doživotnu zabranu sudjelovanja u nekretninskoj industriji New Yorka za Trumpa.

Sredstva od kampanje

Bivši predsjednik izjavio je kako će se žaliti na presudu porote u slučaju Carroll, a vjerojatno će isto učiniti i ako Engoron presudi protiv njega. To ga možda neće poštedjeti obveze plaćanja odšteta u međuvremenu. Presuda u slučaju Carroll drugi je put da je Trumpu naređeno isplatiti odštetu autorici: porota u odvojenoj tužbi naredila mu je da joj isplati 5 milijuna dolara, zbog čega je Trump 5,5 milijuna dolara prebacio na račun pod kontrolom suda dok traje žalba – CNN prenosi kako sudska pravila nalažu da se na račun prebaci 111 posto iznosa – a isto bi se moglo dogoditi i u ova dva slučaja.

Trump se za plaćanje svojih sudskih troškova dosad uglavnom oslanjao na politički odbor (PAC) svoje predsjedničke kampanje, Save America, iako je malo vjerojatno da će taj odbor ili SPAC Make America Great Again – koji ne bi smio direktno koordinirati aktivnosti s Trumpom – moći pokriti iznose sada kada je Trump prisiljen platiti. Bivša savezna tužiteljica Jennifer Rodgers za Bloomberg kaže kako Trump ne može koristiti sredstva iz odbora za kampanju za plaćanje troškova, budući da “ne postoje iznimke koje bi pokrile dodjelu odštete u slučaju koji ne uključuje Trumpa u svojstvu kandidata ili obnašatelja dužnosti.”

Iako se neki pravni stručnjaci ne slažu i za New York Times sugeriraju da postoji mogućnost da bi sredstava PAC-a Save America mogla biti iskorištena za plaćanje odštete – a Bloomberg navodi kako nedostatak konkretnih posljedica znači da bi Trump mogao pokušati to učiniti čak i ako to nije dozvoljeno – taj PAC vrlo vjerojatno ionako nema dovoljno novca.

Iako Save America do srijede neće objaviti financijska izvješća za drugu polovicu 2023. godine, PAC je prijavio kako je nakon prvih šest mjeseci 2023. imao tek nešto preko 3 milijuna dolara gotovine, budući da je iscrpio sredstva plaćanjem Trumpovih sudskih troškova. PAC je morao zatražiti 60 milijuna dolara “povrata” od PAC-a Make America Great Again.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: Trump Could Owe More Than $400 Million After Court Rulings This Week – Here’s What To Know About His Finances

(Prevela: Nataša Belančić)