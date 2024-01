Svjetske zvijezde objavile prodaju svojih luksuznih nekretnina: Alec Baldwin traži najviše

Među nekretninama koje prodaju najveće zvijezde sporta i zabave nalazi se i ruralno imanje u saveznoj državi New York koje je inspiriralo jednu od najpoznatijih pjesama slavnog Billyja Joela, starinski stan u gradu New Yorku i vila na jezeru zvijezde američkog NFL-a.

Alec Baldwin nedavno je na YouTubeu “reklamirao” značajke svog doma u Hamptonsu, koji se prodaje za 18,99 milijuna dolara. Za taj iznos kupac će dobiti kuću sa sedam spavaćih soba, devet kupaonica, uređenim podrumom i grijanim bazenom, kaže agent Scott Bradley.

Kuća Aleca Baldwina u Hamptonsu / SAUNDERS & ASSOCIATES

Hollywoodski producent Andrew Scheinman, koji je između ostalog radio i na popularnom sitcomu Seinfeld i komedijama When Harry Met Sally i The Princess Bride, prodaje svoju novu, modernu kuću u Los Angelesu. s najsuvremenijim kućnim kinom, vinskom sobom, šest spavaćih soba i devet kupaonica. Cijena: 17,75 milijuna dolara.

Kuća Andrewa Scheinmana u LA-ju / Screenshot: Hilton & Hyland

Zvijezda NFL kluba San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, prodaje imanje na jezeru Norman u Sjevernoj Karolini, a za njega traži 12,5 milijuna dolara, izvještava Wall Street Journal. Na imanju se nalazi bazen sa slanom vodom, vanjska kuhinja, kameni vinski podrum, sauna i teretana, a kuća ima stropove od čak 18 metara i dvostruki kamin.

Glumica i modna dizajnerica Ashley Olsen prodaje svoj elegantni stan u njujorškom Greenwich Villageu za 7,25 milijuna dolara: stan zauzima čitav treći kat zgrade, a uključuje i privatno dizalo, originalne stupove od lijevanog željeza, dvije spavaće sobe i tri kupaonice.

Stan Ashley Olsen / Screenshot: Compass, Inc.

U predgrađu Chicaga prodaje se kuća koju je originalno dao sagraditi pjevač R. Kelly, a u njemu je živio i pokojni Rudolph Isley iz Isley Brothersa. Isleyeva supruga Elaine kuću s šest spavaonica i 16 kupaonica, fitness centrom, kućnim kinom i dvoetažnom prostorijom za bazen u kojoj se nalazi i slap i kućica na drvetu prodaje za 3,49 milijuna dolara.

Kuća Rudolpha Isleya / KELLER WILLIAMS ONE CHICAGO

Nekretnina uz rijeku Hudson u New Yorku, koja se trenutno prodaje, ima spone i s J. P. Morganom i s Billyjem Joelom. Nalazi se u ruralnom okrugu Orange, vrijedi 2,5 milijuna dolara, a uključuje tri zdanja na 0.9 hektara zemlje: glavnu kuću, trosobnu pomoćnu kuću i još jednu jednosobnu kolibu. Glavna kuća izgrađena je na temeljima Cragstona, ljetne vikendice J. P. Morgana iz 1880-ih godina, a očuvana je originalna terasa i kamin, kaže agentica Jody Atkinson. Cragston je 1948. godine uništen u požaru, a trenutna kuća izgrađena je pedesetih godina prošlog stoljeća. U sedamdesetima je nekretninu unajmljivao slavni Billy Joel, a priča se kako je pjesmu New York State of Mind napisao u jednoj od spavaonica. Pjesme Summer in Highland Falls i Songs in the Attic također se referiraju na ovo imanje. Trenutni vlasnici imanje su iznajmljivali, a u kući su uredili i posebnu “sobu Billyja Joela.”

Screenshot: Sotheby’s International Realty

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Sprawling Estates And NYC Lofts: These Hollywood A-Listers Are Selling Their Luxury Homes

(Prevela: Nataša Belančić)