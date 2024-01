Pogledajte ponudu kultnih automobila s aukcije na sajmu Rétromobile

U jeku su posljednje pripreme za početak 48. izdanja jednog od najvećih europskih sajmova starih automobila u Parizu – Rétromobile 2024. Uz izložbu rijetkih primjeraka automobila, motora, vojnih i poljoprivrednih vozila, kolekcionari iščekuju i dražbu francuske aukcijske kuće Artcurial Motorcars. Donosimo pregled kultnih modela koji će se naći na aukciji

Jedna od najvećih izložbi oldtimera Rétromobile održat će se od 31. siječnja do 4. veljače u pariškom izložbenom centru Porte de Versailles. Već trinaestu godinu zaredom u sklopu sajma aukcijska kuća Artcurial Motorcars održat će 2. i 3. veljače dvodnevnu dražbu.

“Napravili smo rigoroznu selekciju za ovu aukciju kako bismo predstavili povijesne automobile visoke kvalitete u odličnom stanju i napravili smo za njih vrlo realistične procjene vrijednosti”, istaknuo je direktor Artcurial Motorcara Matthieu Lamoure u materijalima za medije koje je organizator sajma Rétromobile ustupio Forbesu Hrvatska.

Ovogodišnje izdanje sajma bit će i prilika ljudi iz automobilske industrije predstave svoje najnovije proizvode i usluge, a program događanja vrlo je bogat. Planiraju se tematski showovi, nastupi uživo, radionice, networking meetups, interaktivne prezentacije i još mnogo toga. Ipak, pozornost će plijeniti vozila koja su ostavila trag u prošlosti, a njihova vrijednost tijekom vremena samo je rasla.

Posjetitelje očekuje niz automobila proizvedenih početkom prošlog stoljeća, prije rata, tridesetih, trkači automobili pa čak i noviji superautomobili koji su proizvedeni u ograničenim količinama, najavljuje Romain Grabowski, direktor Rétromobile sajma. Dodaje i kako će ove godine prvi puta organizirati i aukciju motora koji će biti izloženi na dvije tisuće četvornih metara.

Atraktivni primjerci

Među izložbenim primjercima koji će biti stavljeni na prodaju nalaze se vintage vozila od kojih zastaje dah.

1968 PORSCHE 911S EX KILLY

Među njima je svakako 1968 Porsche 911S kojem je vlasnik bio trostruki olimpijski prvak u alpskom skijanju Jean-Claude Killy. Vozio ga je svega 10 tisuća kilometara prije no što je izvezen na Tahiti gdje ga je 2014. godine spazio sadašnji vlasnik koji ga je podvrgnuo restauraciji ne bi li ga vratio u originalno stanje. Njemački proizvođač stavio je 1967. godine na tržište Porsche 911S. Taj kultni model izvana se ne razlikuje puno od svog pet godina starijeg prethodnika, ali kada se otvori hauba promjene su i više nego primjetne. Kovani klipovi, nitrirane klipnjače, modificirane glave motora s većim promjerom ispušnih i ulaznih ventila i novim bregastim vratilima, ventilirane disk kočnice, sve je to zaslužno za slavu ovog automobila čiji motor ima 160 konjskih snaga i 180 Nm.

Porsche 911S kojem je vlasnik bio trostruki olimpijski prvak u alpskom skijanju Jean-Claude Killy, Foto: Maximilian Voigl

1958 FERRARI 250 GT CALIFORNIA SPYDER LWB

Različiti modeli Ferrarija 250 pomogli su talijanskoj tvrtki da stekne planetarnu slavu. Jedan od njih moći će se kupiti na aukciji u Parizu. Riječ je o Ferrariju 250 GT California Spyder, kombiniranom modelu za vožnju cestom i trkaćom pistom. Prvi vlasnik je dobio ključeve svog limenog ljubimca 1958. godine. Mijenjajući vlasnike, kultni Ferrari prešao je La Manche prije nego što je sletio u radionicu izvjesnog Joea Macarija, gdje je prošao potpuni remont. Sada u elegantnoj plavoj boji, nagrađen je certifikatom ‘Red Book Ferrari Classiche’, koji potvrđuje da je model u svakom aspektu usklađen sa svojom izvornom homologacijom.

Ferrari 250 GT California LWB, Foto: Kevin Van Campenhout

1966 CITROËN HY CAMPING-CAR CURRUS

Netipičan model Citroën HY Camping-car jedinstven je kamper koji je pariški karoserijski majstor Currus izgradio na zahtjev svog prvobitnog vlasnika. S motorom od 9 konjskih snaga, ovaj model je posebno produljen i opremljen svim bitnim elementima za kampiranje u ono vrijeme: kupaonica s WC-om, modularni stol za osam osoba koji se može pretvoriti u krevet, samostalno grijanje, spremnik za vodu… Dodatna posebnost je to što je opremljen Solexom 3800 iz 1966. godine koji se može pričvrstiti na stražnji dio vozila. Potpuno obnovljen i sa samo 63.500 prijeđenih kilometara, ovaj kamper obećava svom budućem vlasniku originalan odmor.

Kamper Citroën HY, Foto: Kevin Van Campenhout

1956 MONDIAL 250 CM3 GRAND PRIX

Mondial je osnovan 1929. godine u Bologni, u Italiji, kao tvrtka za proizvodnju gospodarskih vozila. No, fokus im je od 1948. godine prešao na dvokotače. Zaredali su se uspjesi i nagrade u klasama od 125 cc i 250 cc. Nakon neuspjeha verzije s dva cilindra, inženjer Alfonso Drusiani dizajnirao je Mondial 250 cm3 Grand Prix. Motocikl s dvostrukom bregastom osovinom u glavi kojom upravlja kaskada zupčanika i s dvostrukim paljenjem, omogućio je Cecilu Sandfordu da osvoji Svjetsko prvenstvo u kategoriji 250cc 1957. Model predstavljen na Rétromobileu 2024. izvorno je bio opremljen punim oklopom, no on je uporabom uništen. Iako funkcionalan, motocikl će zahtijevati kompletan remont prije no što se vrati na stazu.

Mondial 250CC Bialbero 1, Foto: Rétromobile

Na aukciji će se naći i niz automobila koji su sudjelovali na utrkama. Tako će se u ponudi naći Ferrari 275 GT koji je sudjelovao na Rallyju ruža i Rallyjju Var 1966. godine, čija je procijenjena vrijednost između 2,2 i 2,7 milijuna eura. Licitacije će se primati i za Ferrari 250 GT Cabriolet Pininfarina serije 2 koji su restaurirali talijanski majstori, a procjenjuje se na 1,6 do 2,7 milijuna eura.

I Mercedes svoj oldtimer za aukcijsku trku ima i to kultni model Mercedes-Benz 300 SL Gullwing iz 1955. godine. S motorom od približno 215 konjskih snaga i s originalnim Rudge kotačima, ovaj je model sa specifičnim vratima procijenjen na 1,2 do 1,5 milijuna eura.

Bit će zastupljeni i GTs modeli iz osamdesetih, a jedan od njih je i BMW M1 iz 1981. godine koji dosad nije mijenjao vlasnika. Automobil je procijenjen na 500 do 600 tisuća eura.

Ferrari 275 GTB, Foto: Kevin Van Campenhout Ferrari 250 Lusso, Foto: Kevin Van Campenhout 1979 BMW M1, Foto: Kevin Van Campenhout Mercedes-Benz 300SL Gullwing, Foto: Kevin Van Campenhout

Međunarodnim kolekcionarima na raspolaganje se stavlja i Alfa Romeo Tipo 33 TT12 iz 1975. godine. Budući da je riječ o izuzetno rijetkom primjerku koji predstavlja krajnju evoluciju Alfe 33 koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1975. godine, očekuje se kako će on biti vrhunac aukcije. Konkretno, automobil koji ide na dražbu može se pohvaliti s dvije pobjede u natjecanju Interserie s vozačima Derekom Bellom i Jochenom Massom.

976 Alfa Romeo Tipo 33 TT12, Foto: Jérôme Starck

Selekcija automobila koji će biti predstavljeni na dražbi obuhvaća i prijeratne modele. Bit će zastupljene kultne marke kao što su Voisin, Hispano, Delahaye, i naravno, Bugatti.

Na aukciji će se tako naći Gangloffov Bugatti 40 Roadster, koji je prije desetak godina otkriven u jednoj staji. Vlasnik ga je temeljito obnovio. Kao jedan od najočuvanijih modela ističe se i Bugatti 57 Galibier. Bugatti će predstaviti i druge modele među kojima se ističe replika legendarnog Bugattija 35 Grand Prix de Lyon, kojeg je pomno izradio renomirani stručnjak Bugattija Gilles Fournier.

Bugatti 35 GP, Foto: Kevin Van Campenhout Bugatti 40, Foto: Peter Singhof Bugatti T57 Stelvio, Foto: Peter Singhof

Na aukciji će se naći i Delaunay Belleville Type iz 1913 HB6 couffeur coupe, izuzetno rijedak model automobila koji je generacijama bio u rukama iste obitelji. Taj luksuzni automobil kojeg je početkom 20. stoljeća proizveo politehničar Louis Delaunay, nedavno je otkriven skriven na obiteljskom imanju.

Delahaye 135 MS 1a, Foto: Retromobile

U bogatom izboru automobila naći će se i neka ostvarenja iz novije povijesti koje bi svaki zaljubljenik u automobile volio laštiti u svojoj garaži.