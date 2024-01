Kako je Volvo V90 Cross Country 2024 prošao na testu Forbesovog suradnika

Suradnik Forbesa Josh Max, novinar koji prati novosti u svijetu auto industrije, testirao je novi Volvo i sumirao njegove prednosti i nedostatke

V90 ima sve što bi netko volio kod Volva – razumnu snagu, mnogo sigurnosnih funkcija i priličnu udobnost. Također, nalazi se na vrhu cjenovnog razreda za vozila ovog tipa, što nesumnjivo stavlja neke osobe pred dilemu. Međutim, ljubitelji Volva su obično imućni, a bogatstvo donosi mogućnost izbora, gdje novac nije uvijek ključni faktor prilikom odabira „obiteljske kočije“.

Volvo V90 se nastavlja na sve najbolje iz 2023. godine i izgleda vrlo „volvo“ – prelijep je u svojoj nepokolebljivoj konzervativnosti. Njegov pomalo neobičan izgled lako postaje simpatičan čak i ako ste navikli na masivnost SUV-a ili snagu sportske limuzine.

Unutrašnjost

Foto: Volvo

Luksuzna je, a udobnost sjedišta je daleko bolja od svega što je Mike Brady ikada doživio u svom karavanu u “The Brady Bunch”. Posvuda gdje pogledate, dodirnete ili osjetite, možete vidjeti ili osjetiti nešto napravljeno od visokokvalitetnih materijala. Prostora za sjedenje ima dovoljno i naprijed i straga, a vožnja pet odraslih osoba ne bi trebala predstavljati problem, čak ni tijekom dugih putovanja.

Takođe, prtljažnik je prilično prostran. Čini ga oko 720 litara teretnog prostora, koji se proširuje na 1 526 litara kada se spusti zadnje sjedište. Panoramski krov je zaista divan.

Kožna sjedišta su standardna, a ako se odlučite za Ultimate trim, dobit ćete presvlake od mekane napa kože, masažna prednja sjedišta, head up prikaz, i kristalni menjač koji neki vole, a neki ne.

Da bi se maksimalno iskoristila tehnologija koju nudi vozilo, potrebno je određeno vrijeme učenja, a neke ključne funkcije su zakopane nizom ekrana kroz koje morate dosta brzo “surfati”, a možda ćete biti u žurbi. Postoji informativno-zabavni sustav zasnovan na Googleu koji je intuitivan kada se naviknete. Apple CarPlay dolazi kao standard, ali Forbesov suradnik koji je testirao vozilo – koristio je “svoj dobri stari telefon”, koji je uvijek brži od navigacijskog sistema automobila i omogućava mu slušanje njegovog izbora glazbe, vijesti i slično. Zvuk je bio divan – ispunjavao je kabinu.

Motor

Postoji samo jedan dostupan motor – četvorocilindrični, koji je s kompresorom i turbo punjačem, ali također uključuje i „blagi hibrid“ sustav kojem je cilj poboljšanje performansi i pređene kilometraže vozila, i to radi. Uvijek je pogon na sva četiri kotača, skombiniran s 8-brzinskim automatskim mjenjačem, glatkim kao svila. Nije sportski automobil, ali nije ni mlak – tipični volvo, uvijek stabilan. Kada poželite da nešto učini, on će to i realizirati.

Performanse

Vozna karakteristika nije ni SUV ni limuzina – to je opet prepoznatljivi Volvo s potpisom, točno u sredini. Vozeći ga na planini, primijeti se da je njegovo prijanjanje na putu više nego zadovoljavajuće. S manje naginjanja tijela koje biste doživjeli u limuzini, iako vozač naglašava da nije testirao Audi A4 Allroad, na primjer.

Kabina je takođe izuzetno tiha pri većim brzinama. Izaberite „Sport“ režim rukovanja za malo, ne mnogo, dodatnog uzbuđenja.

Nije namenjen ozbiljnoj terenskoj vožnji, ali vjerovatno biste mogli proći neravnim terenom zahvaljujući AWD pogonu i visokom razmaku vozila od tla. I na snijegu je odličan iz istog razloga.

Foto: Volvo

Cijena

Preporučena maloprodajna cena za Volvo V90 Cross Country 2024. godine iznosi 59 150 dolara (oko 54 290 eura). Ako se odlučite za Ultimate paket, cijena će porasti na 64 750 dolara (oko 59 430 eura).

Potrošnja goriva

Očekujte oko 10 litara potrošnje ako vozite u kombinaciji grad/autoput, ovisi o tome koliko ćete se često zaustavljati i kretati. To nije loše za limuzinu ili karavan.

Sigurnost

Volvo ima zasluženu reputaciju da pripada krugu najsigurnijih vozila na svijetu, a to počinje standardnim sigurnosnim funkcijama kao što su Pilot Assist poluautonomni sustav vožnje, upozorenje za mrtvi kut, informacije o prometnim znakovima, i još mnogo toga.

Foto: Volvo

Zaključak

Za ljubitelje brenda, ovo je odličan izbor uz neke rezerve. Ako se vaša lojalnost ljulja, pogledajte ponude Audi ili Mercedes modela prije nego što donesete konačnu odluku.

(Tekst je izvorno objavljen na Forbesu, a autor je Josh Max, novinar koji prati novosti u auto industriji.)