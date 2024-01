Ovaj Ferrari iz 1958. mogao bi na dražbi doseći cifru od 38 milijuna dolara

Nevjerojatno rijedak Ferrarijev trkaći automobil u veljači ide na dražbu, a procjenjuje se kako bi mogao doseći cijenu između 34 i 38 milijuna dolara

Radi se o automobilu Ferrari 250 Testa Rossa iz 1958. godine, konkretnije jednom od samo 19 varijanti na kojima je radio Sergio Scaglietti. Još privlačnija je činjenica da je ovo jedan od tek rijetkih automobila Testa Rossa s originalnim motorom i mjenjačem, što potvrđuje takozvani Red Book certifikat samog Ferrarija.

Certifikat je automobil dobio nedavnih godina nakon što ga je u potpunosti restaurirao Ferrarijev odjel Classiche.

Broja 0738 TR, ovaj automobil sudjelovao je u gotovo 20 utrka, a pobijedio četiri puta. Na dražbu, koja će se održati u američkom Detroitu od 21. do 23, veljače, stavlja ga Sotheby’s Sealed. Iako će ponude biti privatne, aukcijska kuća procjenjuje kako automobil vrijedi negdje između 34 i 38 milijuna dolara.

SOTHEBY’S SEALED

Kuća kaže kako automobil dolazi iz poznate američke kolekcije kojoj je pripadao preko deset godina. Ovi modeli Ferrarija prodaju se iznimno rijetko, a posljednjih su godina – kao što je slučaj i s drugim modelima 250 – cijene otišle u nebo. Model 250 Testa Rossa 2009. je godine prodan za 16,4 milijuna dolara, što je tada bio rekord za neki automobil prodan na aukciji.

Iako se općenito smatra manje vrijednim od modela 250 GTO, 250 Testa Rossa mnogo je rjeđi, a radi se i o jednom od najuspješnijih Ferrarijevih trkaćih automobila s kojim je ostvareno nekoliko pobjeda na utrkama Le Mans. Automobil je ime dobio po legendarnim Ferrarijevim prekrivačima motora crvene boje: Testa Rossa na talijanskom znači “crvena glava”.

SOTHEBY’S SEALED

“U usporedbi s najobožavanijim Ferrarijevim modelom, 250 GTO, Testa Rossa ima značajno bolje rezultate na natjecanjima. Ovaj model revolucionarizirao je svjetsko prvenstvo sportskih automobila i pobijedio na utrci 24 sata Le Mansa dotad neviđenih četiri puta. Ovaj automobil također je mnogo rjeđi kada gledamo ukupan broj proizvedenih modela. Njegova rijetkost, spušteni krov i legendarni dizajn koji postoji na samo 19 automobila, ovaj primjerak smještaju na razinu Michelangelovih ili Berninijevih umjetnina,” kaže globalni čelnik privatnih prodaja u RM Sotheby’s Shelby Myers.

“Nijedna svjetska kolekcija nije potpuna bez ovog remek-djela, vrhunca umjetnosti na kotačima. Ove prilike pojavljuju se rijetko i ima smisla da ovu nudi Sotheby’s Sealed, naša najekskluzivnija metoda prodaje,” dodaje on.

Autor originalnog članka: Alistair Charlton, viši suradnik Forbesa

Link: This 1958 Ferrari 250 Testa Rossa Could Fetch $38 Million At Auction

(Prevela: Nataša Belančić)