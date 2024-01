Trump se opet hvali kako je odlično riješio težak kognitivni test: Forbes otkriva kako test izgleda

Bivši američki predsjednik Donald Trump nedavno je izjavio kako je još jednom “genijalno” riješio test kognicije koji uključuje kompleksne matematičke probleme. Stručnjaci, međutim, kažu kako je taj test jednostavan, a na probnom primjerku vidi se kako on sadrži jednostavna pitanja, a ne nikakve kompleksne matemetičke jednadžbe.

Tijekom posjeta saveznoj državi New Hampshire u kampanji za predsjedničkog kandidata republikanske stranke, Donald Trump se u srijedu hvalio kako je “genijalno” riješio kognitivni ispit s pitanjima koja uključuju identificiranje životinjskih oblika, a postaju “sve teža” i uključuju kompleksne matematičke zadatke.

77-godišnji Trump je rekao kako je sada “u boljem kognitivnom stanju” nego prije 20 godina, zbog čega je bivšeg liječnika Bijele kuće Ronnyja Jacksona – koji je navodno jednom prilikom izjavio kako ti testovi “mogu biti teški” – da mu da kognitivni test.

Trump je potom ismijao trenutnog predsjednika Joea Bidena rekavši kako bi Biden zapeo na trećem pitanju i kako mu nitko ne bi trebao dati da vodi ni štand za limunadu.

Kognitivno testiranje obično traje oko 15-ak minuta i uključuje jednostavne zadatke poput pisanja riječi unatrag ili ponavljanja stavki s popisa, a koristi se za ljude koji pokazuju probleme u razmišljanju, prisjećanju ili drugim moždanim funkcijama, kaže američka Nacionalna knjižnica medicine.

Iako nije konkretno naveo koji test je rješavao, probni primjerak jednog od najčešćih kognitivnih testova – Montreal Cognitive Assessment – uključuje slična pitanja o identificiranju životinja, kao i pitanja vezanih za parove riječi i crtanja određenog vremena na sat.

Jedino matematičko pitanje na tom probnom testu zahtijevalo je od osobe da broji unatrag u razmaku od sedam, počevši od 100.

Normalnim se smatra rezultat od 26 ili više, dok se 18-25 smatra blagim, 10-17 umjerenim, a manje od 10 značajnim kognitivnim problemima.

Ovo nije prvi put da se Trump hvali rješavanjem kognitivnih testova. U prosincu prošle godine na skupu u saveznoj državi Iowi izjavio je kako je položio jedan takav test “bez problema.” Potom je dodao kako bi se svi predsjednički kandidati morali podvrgnuti takvom testiranju i još jednom tvrdio kako ga Biden ne bi mogao uspješno riješiti.

U intervjuu u lipnju 2020., Trump je rekao kako su liječnici bili “vrlo iznenađeni” kada je uspješno riješio kognitivni test, navodno “jer je to jako rijetko.” Ipak, dužnosnici Bijele kuće tada su odbili objaviti njegove rezultate.

Jackson je reporterima 2018. rekao kako je Trump sa savršenim rezultatima riješio kognitivni test i kako “nema nikakvog razloga misliti da predsjednik ima ikakvih problema sa svojim razmišljanjem.”

Jedna od Trumpovih protukandidatkinja za republikansku predsjedničku nominaciju, bivša guvernerka Južne Karoline Nikki Haley, također je podržala ideju testiranja mentalnih kapaciteta političara starijih od 75 godina, skupine u koju spadaju i Trump i Biden.

“Moraju pustiti mlađoj generaciji da preuzme kormilo,” rekla je Haley.

Autor originalnog članka: Arianna Johnson, Forbes

Link: Trump Boasts About Acing ‘Hard’ Cognitive Test: Here’s What’s On Those Tests

(Prevela: Nataša Belančić)