DeSantis je nekoć u anketama bio popularniji od Trumpa: Evo kako se raspala njegova kampanja

Guverner Floride Ron DeSantis u nedjelju je odlučio prekinuti svoju kampanju za predsjedničkog kandidata republikanske stranke. Za taj potez odlučio se nakon što mu je popularnost padala mjesecima: u jednom trenutku čak je vodio u anketama ispred bivšeg predsjednika Trumpa, da bi s vremenom DeSantis postao tema gotovo konstantnih negativnih medijskih naslova u kojima ga se optuživalo za nesposobnost.

Politička budućnost Rona DeSantisa nekoć je izgledala svijetlo: u utrku za predsjedničkog kandidata Republikanaca ušao je nakon premoćne pobjede na izborima za guvernera Floride, a nakratko je po nekim anketama bio popularniji čak i od Donalda Trumpa: istraživanje iz prosinca 2022. pokazalo je da preko polovice republikanskih glasača u Bijeloj kući radije želi vidjeti njega nego bivšeg američkog predsjednika.

Njegove predsjedničke ambicije raspale su se gotovo istog trena nakon što je objavio kandidaturu, najprije zbog katastrofalno odrađene najave kandidature s Elonom Muskom, a potom i zbog čitavog niza grešaka koje su izazvale dojam da nije sposoban za natjecanje na toj razini.

Posljednji dokaz nedostatka takta bio je trenutak u kojemu je DeSantis u najavi prekida kampanje krivo citirao Winstona Churchilla.

Pogreška za pogreškom…

Popularnost guvernera Floride u anketama pada od početka njegove kampanje. Prije samo godinu dana prosjek u anketama za DeSantisa vrtio se oko 35 posto, kažu podaci stranice FiveThirtyEight, dok je u nedjelju pao na samo 12 posto – samo jedan postotni bod iznad guvernerke Južne Karoline Nikki Haley.

Među kontroverznim komentarima Rona DeSantisa ističe se onaj da su američki crnci imali koristi od ropstva, kao i opis rata u Ukrajini kao “teritorijalnog spora”. Njegov rat s Disneyem navodno je razbijesnio čak i neke od njegovih republikanskih saveznika na Floridi, a njegova kampanja objavila je i zaista bizaran anti-LGBT video prepun muškaraca golih torza. Kampanja je također obilježena i internim svađama između njegovog tima i organizacije koja je u njegovo ime prikupljala donacije.

“Uspjeh nije finalan, neuspjeh nije fatalan: hrabrost da se ide dalje ono je što se računa,” napisao je DeSantis na X-u, pogrešno navodeći Churchilla kao autora tih riječi.

Trump je na vijest o guvernerovom povlačenju reagirao tako što je svojim pristašama rekao da više neće koristiti nadimak “Ron DeSanctimonious” (eng. sanctimonious – samodopadan). U izjavi njegove kampanje stoji kako je Trump “počašćen” što ga je DeSantis odlučio podržati. Haley ga je nazvala “dobrim guvernerom” i izrazila uvjerenje da ona još uvijek ima šanse pobijediti Trumpa.

DeSantis je nekoć bio blizak Trumpov saveznik, a odluka da se kandidira za republikanskog kandidata na čelo mu je stavila metu: Trump ga je često nazivao nelojalnim i kritizirao njegovu osobnost. Oni veliki donatori republikanske stranke koji su tražili neku alternativu skandalima opterećenom Trumpu najprije su planirali podržati upravo DeSantisa, no ubrzo su ga napustili, a bivši saveznici otvoreno su vrijeđali njegovu kampanju koja je otpočetka izgledala kao da je osuđena na propast. U usporedbi s Trumpom, podržalo ga je iznimno malo republikanskih članova američkog Zastupničkog doma, a bivši predsjednik “oteo” mu je čak i podršku delegacije s Floride.

DeSantisova kampanja prebrzo je trošila novac, a ljetos su bili prisiljeni značajno smanjiti aktivnosti zbog nedostatka sredstava. Usprkos činjenici da su značajne resurse utrošili upravo na Iowu – posjetio je svih 99 posto okruga ove savezne zemlje – DeSantis je na tamošnjim izborima skoro završio na trećem mjestu, pobijedivši Haley za samo dva boda.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: DeSantis Once Led Trump In The Polls: Here’s How His Campaign Collapsed

(Prevela: Nataša Belančić)