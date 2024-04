Hoće li Tiktok u SAD-u biti zabranjen već za devet mjeseci? Ovo bi moglo osujetiti taj plan

Očekuje se da će SAD uskoro zabraniti TikTok, budući da je u subotu Zastupnički dom izglasao prijedlog zakona u sklopu paketa o stranoj pomoći. Ipak, moguće je da do zabrane neće zaista i doći.

Prijedlog, izglasan u Zastupničkom domu uz 360 glasova za i 58 protiv, navodi kako vlasnik TikToka, kineska tvrtka ByteDance, mora prodati aplikaciju kupcu koji nije pod kontrolom države neprijateljski nastrojene prema SAD-u poput Rusije, Kine ili Irana. ByteDance to mora učiniti unutar 270 dana (iako predsjednik Joe Biden može produljiti vremenski rok za još 90 dana ako prepozna da tvrtka zaista čini napredak po pitanju prodaje). Ako ne proda aplikaciju, ona će biti zabranjena.

Malo je vjerojatno da će TikTok ili kineska vlada pristati na te uvjete. Tvrtka je i ranije kritizirala prijedlog zakona, nazvavši ga kršenjem slobode govora i udaru na ekonomiju, potrošivši 5 milijuna dolara na oglase protiv ovog prijedloga od sredine ožujka, pokazuju podaci tvrtke za praćenje oglasa AdImpact. Kineska vlada također je izrazila otpor prema ideji prisilne prodaje, a ona mora odobriti tu potencijalnu transakciju.

Tvrtka je sugerirala kako bi mogla na sudu tražiti poništenje tog zakona, a izvršni direktor TikToka Shou Zi Chew korisnicima je prošlog mjeseca u jednom videu rekao kako će tvrtka “nastaviti činiti sve što možemo, uključujući pozivanje na naša prava pred zakonom, kako bismo zaštitili ovu predivnu platformu koju smo s vama izgradili.”

Sudovi su ranije presudili u korist TikToka, uključujući i 2020. godine kada je savezni sudac odbacio pokušaj bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da zabrani aplikaciju. Sud je odlučio kako Trumpova administracija “nije adekvatno razmislila o očitim i razumnim alternativama koje bi došle prije zabrane TikToka.” Bio je to drugi put da je savezni sudac blokirao pokušaj Trumpove administracije da značajno ograniči korištenje TikToka u SAD-u.

Drugi savezni sudac u studenom je stao na stranu kreatora TikToka koji su tužili saveznu državu Montanu zbog zakona koji bi branio bilo kakvo korištenje aplikacije u toj državi. Sud je tada odlučio kako zabrana “premašuje ovlasti države i krši ustavna prava korisnika i biznisa.”

Neke mjere za ograničavanje TikToka na nešto užim temeljima uspješno su preživjele sudske procese. Među njima je i teksaški zakon kojim se brani zaposlenicima u državnim ustanovama, uključujući i javna sveučilišta, da koriste aplikaciju na službenim uređajima. Savezni sudac u prosincu je odbacio pokušaj ukidanja ovih restrikcija.

Kada bi TikTok mogao biti zabranjen?

Ovaj prijedlog uživa široku podršku u Senatu koji bi o njemu trebao glasati već sljedećeg tjedna. Predsjednik Biden rekao je kako bi potpisao prijedlog ako on bude izglasan i u gornjem domu Kongresa. Ako se to dogodi, TikTok bi morao biti prodan unutar devet mjeseci ili riskirati zabranu.

“Kina i drugi vanjski neprijatelji još uvijek mogu kupovati osjetljive podatke Amerikanaca od posrednika na otvorenom tržištu,” kaže Nadine Farid Johnson, direktorica politike na Institutu Knight First Amendment na sveučilištu Columbia. “Jednako tako mogu sudjelovati u kampanjama širenja dezinformacija na američkim platformama.”

Očekuje se da će prijedlog proći i u Senatu, budući da su neki inicijalni skeptici mjere podržali posljednju verziju prijedloga koja sadržava produljeni rok za prodaju. Izabrani dužnosnici već godinama izražavaju strahove o povezanosti ByteDancea s kineskom vladom, kao i zbog činjenica da je kompanija priznala kako je aplikaciju koristila za špijuniranje američkih građana.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Could TikTok Be Banned In 9 Months? Here’s What Could Happen To Prevent That

(Prevela: Nataša Belančić)

