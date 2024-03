TikTokeri kradu fotografije liječnika i medicinskih sestara kako bi prodavali sumnjive tablete

Fotografije zdravstvenih djelatnika koriste se za prodaju nedokazanih terapija ogromnom broju korisnika platforme. Na Divljem zapadu slabo reguliranih dodataka prehrani, mnogi brendovi ubiru velike profite.

Malinda Weekly prošlog je tjedna spasila jedan život. Ona je medicinska sestra na hitnom odjelu jedne bolnice u Chicagu, a pomogla je čovjeku koji je patio od respiratornog zastoja. Prošlog mjeseca sudjelovala je u spašavanju pacijenta koji je u bolnicu dovezen sa zastojem srca. I on je preživio.

Ipak, ako je vjerovati viralnim snimkama na TikToku, Weekly je nedavno dobila otkaz, a sada ima pune ruke posla prodajući sumnjive tablete i suplemente korisnicima na platformi.

“Nakon što sam 417 dana radila kao dijetetičarka, dobila sam otkaz nakon što sam zatrudnjela. Sad ću podijeliti zdravstvene trikove koje nisam mogla reći svojim pacijentima,” čini se kako govori iz bolnice, u objavi na TikToku u kojoj se prodaje Miracle Moo – dodatak prehrani od kravljeg kolostruma koji je, kako se hvale u videu, “proizvod s najviše preporuka na TikToku.” Weekly se pojavila i na stranicama koje prodaju sličan proizvod, imena WonderCow.

Malinda Weekly nije dijetetičarka, već je sestra na hitnom odjelu. Ona nikada nije dobila otkaz i nije trudna. Nikada nije isprobala kolostrum i ne zna što ti dodaci prehrani čine. Malinda Weekly nikada nije dala svoje dopuštenje Miracle Moou niti WonderCowu da koriste njenu sliku za prodavanje svojih proizvoda.

Ona je tek jedna od gomile licenciranih zdravstvenih djelatnika čija lica i kredencijali su ukradeni s društvenih mreža i upotrijebljeni za prodaju sumnjivih dodataka i širenje zdravstvenih dezinformacija na TikToku diljem SAD-a i Europe – bez njihovog znanja ili dozvole.

“Kako ljudi zarađuju na mom licu?” pita se Weekly, koja za Forbes kaže kako se osjeća napadnuto i uznemireno, iako su fotografije preuzete s njenih javnih društvenih profila. “Ljude se vara” i potencijalno dovodi u opasnost, dodaje, jer kod mnogih dodataka ne postoji nikakva garancija da kupac uzima ono što misli da je u pakiranju. Istraživanja su pokazala da se dodaci prehrani ponekad miješaju s neodobrenim ili zabranjenim lijekovima koji nisu navedeni na pakiranju i koji bi mogli biti štetni po zdravlje.

Ne treba niti spominjati da je ovo veliki rizik za Malindinu karijeru i reputaciju.

“Što ako me u bolnici vidi netko tko je kupio taj proizvod i nešto im se dogodilo zbog toga – hoće li mene kriviti?” kaže ona. “Ovo više ne shvaćam olako.”

“Kako TikTok dopušta takva s**nja?”, dodaje. “Oni su milijarderska kompanija; moraju nešto poduzeti.”

Glasnogovornica TikToka Mahsau Cullinane kaže kako kompanija analizira sadržaj i račune i kako će nastaviti uklanjati sve ono što krši TikTokova pravila. Forbes je putem TikTokovog alata prijave zaista i prijavio nekoliko tih objava, uključujući i one na kojima se nalazi Weekly, kao “dezinformacije”, “obmanjujuće ponašanje i spam” ili “prijevare.” Unutar 30 minuta, stigao je rezultat: “pravila nisu prekršena.”

Cullinane je također rekla kako TikTok ima stroga pravila za dodatke prehrani i zahtijeva od prodavača da prije oglašivanja u trgovini TikTok Shop podnesu dokumentaciju o označavanju hrane u SAD-u.

Procvat industrije dodataka prehrani

Korištenje reputacije i povjerenja koju javnost ima u liječnike i sestre za prodaju terapija ili wellness trendova nije ništa novo. Ipak, društveni mediji uvelike su olašali širenje nevjerojatnih tvrdnji ljudima koji ne gledaju TV tijekom dana, a TikTok je pogotovo uspio viralne internetske trendove – uključujući one o skupim lijekovima koji obećavaju da će riješiti vaše probleme – prebaciti u stvarni život. Ti trendovi hrane 30 milijardi dolara vrijednu industriju dodataka prehrani u SAD-u.

Na platformi je nedavno postao slavan opskurni spoj imena berberin – naširoko ga se slavi kao “prirodni Ozempic” i jeftiniju, pristupačniju alternativu poznatom lijeu za dijabetes koji su mnogi počeli uzimati za mršavljenje. U stvarnosti, dosad nije dokazano da berberin ima ikakav utjecaj na tjelesnu težinu, a nuspojave uzimanja uključuju proljev i konstipaciju. TikTok je također odgovoran za porast prodaje klorofilne vode (uz obećanja o ljepšoj koži i boljem zdravlju) i zelenih prahova (koji obećavaju smanjenje nadutosti i zdraviju crijevnu floru), ali ni za to nema dovoljno zdravstvenih dokaza.

Ove kompanije koje koriste moje fotografije totalno varaju ljude i prodaju im stvari za koje ja ne bih vezala svoje ime. Ashley Lorena Adkins, sestra na odjelu intenzivne njege

Pretragom sedam milijuna objava pod popularnom oznakom “TikTok Made Me Buy It” možete pronaći nutricionističke super-prahove, himalajsku smolu i prirodne dezodoranse. U trgovini TikTok Shop korisnici mogu pretraživati dodatke prehrani prema filterima za “koristi za zdravlje” poput metabolizma ili imuniteta ili “dobnu skupinu”. Neki od najpopularnijih dodataka za “mlade” su kreatin u prahu, kojeg često koriste bodybuilderi i takozvane tablete za energiju i fokus koje su, kako se tvrdi, dobra zamjena za Adderall. Glasnogovornica TikToka kaže kako je korištenje trgovine TikTok Shop ograničeno na korisnike starije od 18 godina. Iako neki od tih aditiva mogu biti opasni, pogotovo za tinejdžere i mlađe osobe, mnogi brendovi ubiru ogroman profit.

Forbes je pronašao na desetke TikTok računa, sa stotinama tisuća pratitelja i desecima milijuna “lajkova”, koji promoviraju niz dodataka i ponekad sumnjivih tvrdnji, a to čine koristeći fotografije stvarnih liječnika, medicinskih sestara i zubara koje su preuzeli s društvenih mreža. Uz kravlji kolostrum (nutrijentima bogato mlijeko koje životinje proizvode nakon okota, a koje se prodaje u prahu uz obećanje čudesnih koristi za imunološki sustav i probavu), oni uključuju i takozvane nootropike koji su navodno korisni za mozak, kao i razne druge tinkture za rast kose.

Screenshot TikTok

Računi su slični: U objavama se nalaze mlade medicinske djelatnice u odorama sa stetoskopima, uz provokativne tvrdnje da su upravo otpuštene i da će sada podijeliti tajne o kojima im je ranije bilo zabranjeno govoriti. Neke od njih kritiziraju farmaceutsku industriju, a ekstremnije verzije prikazuju pacijente na smrtnoj postelji, prikopčane na aparate, koji govore o “medicinskim istinama” koje žale što nisu saznali ranije. Nakon tog uvoda slijedi fotogalerija u kojoj se miješaju generički zdravstveni savjeti s reklamiranjem dodataka prehrani, a gledatelje se poziva da ih kupe putem TikTok Shopa ili Amazona putem linka. Računi ne navode tko stoji iza njih.

“Ja podržavam zdravstvenu skrb temeljenu na dokazima, a mnoge ove kompanije koje koriste moje fotografije totalno varaju ljude i prodaju im stvari za koje ja ne bih vezala svoje ime,” kaže Ashley Lorena Adkins, medicinska sestra na intenzivnom odjelu u bolnici u Arizoni. Njena stara fotografija s posljednje smjene u bolnici prije nego je rodila sada se koristi za prodaju dodataka Miracle Moo ili WonderCow na TikToku. Ona je objave prijavila preko aplikacije i kaže kako su one “ponekad uklonjene, ali većinom ostaju dostupne.”

Prodaja ovakvih dodatak u SAD-u “cvate,” kaže dr. Pieter Cohen, izvanredni profesor škole medicine na Harvardu. On nadgleda i program za istraživanje dodataka prehrani Cambridge Health Alliancea. “To je odlična ideja za one koji žele prodavati nešto od čega nema nikakve koristi.”

Najbolji primjer za to na TikTok Shopu je “broj 1 pilula za rast”. Godišnja zaliha prodaje se za gotovo 400 dolara. Tu je i japansko piće s kolagenom od matičnih stanica na Amazonu, koje stoji preko 2.000 dolara za dvanaest bočica. Tekućina navodno dolazi iz “dubokih morskih regija”, a služi za “vitkiji stas.”

“Razlog zašto su dodaci prehrani najbolji izbor ako želite prevariti kupce oko zdravstvenih koristi vašeg proizvoda jest to što zakon štiti reklamiranje – vi možete reklamirati dodatak prehrani kao da on ima koristi za ljude,” objašnjava Cohen. U SAD-u “ne trebate imati nikakve dokaze dobivene iz kliničkih testiranja, ne trebaju vam nikakvi dokazi da bilo koji sastojak vašeg dodatka prehrani funkcionira onako kako kažete da funkcionira. Definitivno vam ne trebaju dokazi da je vaš dodatak prehrani ikada uopće i testiran.”

Dokle god influenceri, brendovi ili računi na društvenim mrežama izbjegavaju određene riječi, kao na primjer obećanja da će njihovi proizvodi izliječiti ili spriječiti bolesti, “proizvođači ili ljudi koji reklamiraju dodatke prehrani imaju ogroman prostor reklamirati ih kako god žele.”

Tko stoji iza svega?

WonderCow proizvodi bračni par poljoprivrednika, Rob i Erica Diepersloot, koji su vlasnici otprilike 17 tisuća krava u Kaliforniji i Coloradu. Jedan TikTok račun koji promovira prah (za 65 dolara) i kremu (35 dolara) WonderCow, imena @wonderhealthmania, ima preko pet milijuna “lajkova” i publiku od preko četvrt milijuna ljudi. Račun je počeo objavljivati, koristeći ukradene slike medicinskih sestara, u prosincu. Slična strategija viđena je i na Facebooku.

Iz WonderCowa i Miracle Mooa nisu odgovorili na upite za komentar, kao ni na pitanje jesu li njihovi proizvodi testirani. Reklame za oba proizvoda navode kako oni jesu znanstveno utemeljeni i imaju dokazane rezultate.

Autor e-knjige “How To Get A Killer Six Pack In Record Time” (Kako u rekordnom roku dobiti vrhunske trbušne mišiće), Shanil Beekarry, osnovao je još jedan brend dodataka prehrani koji se na ovaj način promovira na TikToku. Njegova kompanija, JustFloow, proizvodo nootropik imena Genius Mind koji će “osloboditi vaše mentalne prednosti” i “broj jedan je pojačivač mozga na Amazonu”, stoji na jednom TikTok računu. Forbes je takvih računa pronašao preko deset, a u objavama se koriste fotografije medicinske sestre Weekly s početka priče, dentalne higijeničarke iz savezne države Georgije i još mnogo zdravstvenih djelatnika. Objave ukupno imaju preko 2,5 milijuna “lajkova.”

Beekarry kaže kako njegova kompanija nije vlasnik niti kontrolira te TikTok račune, kao i da su “posvećeni isporučivanju visokokvalitetnih proizvoda čiju učinkovitost dokazuju znanstvena istraživanja.” Kada ga je Forbes upitao da im pokaže ta znanstvena istraživanja, rekao je: “Ne možemo podijeliti daljnje informacije zbog ugovora o povjerljivosti.”

“Zabrinuti smo zbog saznanja o neautoriziranom korištenju osobnih fotografija liječnika i sestara na određenim TikTok računima koji bi mogli biti povezani s našim brendom,” napisao je taj poduzetnik iz Engleske u emailu. “Iako za potrebe reklamiranja surađujemo s trećim stranama, trudimo se osigurati da je sve u skladu s etičkim smjernicama. Ipak, priznajemo da neke elemente možemo previdjeti usprkos trudu.”

“To je kao da pokušavate zaustaviti more. Ovo je pravi tsunami.” David Vladeck, bivši direktor FTC-jevog ureda za zaštitu potrošača

Profesor Cohen kaže kako nootropici nemaju dokazankih koristi, a kolostrum se aktivno istražuje i potrebno je još studija kako bi se otkrilo koje – ako i ikakve – koristi za zdravlje donosi.

Također dodaje kako velika količina originalnih sastojaka u mnogim dodacima prehrani u SAD-u zapravo dolazi iz Kine. “Industrija zbilja želi o tome šutjeti jer mislim da im se ne sviđa narativ da su ti dodaci u našim ljekarnama jako često temeljeni na sastojcima iz Kine,” kaže on za Forbes, ali upravo tamo se mnogo tog novca i vraća.

Vlasnik TikToka je kineski tech gigant ByteDance, a stručnjaci kažu kako bi ova platforma mogla biti vrlo vrijedan alat za matičnu tvrtku koja u SAD-u ulazi na farmaceutsko tržište. TikTok mogao bi kineskim proizvođačima lijekova pružiti uvid u zdravstvene probleme Amerikanaca, kao i odgovor na pitanje na koje dodatke prehrane oni najviše troše. “Ako možete pronaći način prodavanja proizvoda koji bi se njma svidio,” rekao je ranije ove godine jedan stručnjak za Forbes, “onda definitivno možemo zamisliti izgradnju snažne farmaceutske industrije ili konkurentskog proizvoda kojeg ćete reklamirati na TikToku.”

‘Pokušavate zaustaviti more’

I dok je američka Administracija za hranu i lijekove (FDA) zadužena za osiguravanje da su naljepnice na dodacima prehrani istinite, jednom kada se tablete ili slični proizvodi počnu reklamirati na internetu, to je zona Divljeg zapada, kažu stručnjaci za Forbes.

Reklamiranje na društvenim mrežama u teoriji potpada pod ovlasti Savezne komisije za trgovinu, a ta agencija već je u prošlosti poduzela korake protiv proizvođača dodataka prehrani koji su iznosili lažne tvrdnje. Ipak, ta malena agencija bez dovoljno resursa ne može držati korak s eksplozijom online influencera niti može pratiti tko priča što na aplikaciji koju koristi 150 milijuna Amerikanaca.

Ljudi će vam pokušati svašta prodati na TikToku, na društvenim mrežama, tvrde da imaju lijek za sve. Tu nema jednostavnog rješenja. Dr. Michael, korisnik TikToka

“To je kao da pokušavate zaustaviti more,” kaže David Vladeck, bivši direktor FTC-jevog ureda za zaštitu potrošača. “Ovo je pravi tsunami.”

Vladeck kaže kako je zabrinjavajuće kako objave na TikToku izgledaju kao da dolaze od stručnih ljudi, no liječnici i medicinske sestre čije fotografije su ukradene vjerojatno neće imati mnogo uspjeha pravnim kanalima, a i odšteta bi bila skromna. I TikTok je zaštićen zakonom i ne može biti pravno odgovoran za većinu onoga što njegovi korisnici objavljuju na platformi.

Sve dok TikTok sam ne odluči pokušati riješiti ovaj problem, pronicljivi TikTokeri – i očito sami liječnici – rade na kontroli sadržaja i odbacivanju lažnih tvrdnji.

Ljudi će vam pokušati svašta prodati na TikToku, na društvenim mrežama, tvrde da imaju lijek za sve. Tu nema jednostavnog rješenja,” rekao je nedavno korisnik TikToka korisničkog imena dr. Michael u videu u kojem objašnjava kako se koristi lice dentalne tehničarke iz Georgije. “Inače ja objavljujem studije i dokaze kojima podupirem ono što govorim, ali za gomilu ovih gluposti to ne moram činiti.”

“Ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito,” dodaje, “vjerojatno to i jest.”

Autor originalnog članka: Alexandra S. Levine, Forbes; Iain Martin, Forbes

Link: TikTokers Are Stealing Doctors And Nurses’ Photos To Peddle Pills And Powders

(Prevela: Nataša Belančić)