Visoke doze vitamina B3 mogu povećati rizik od bolesti srca, otkriva nova studija

Nova studija pokazuje kako vitamin B3, niacin, možda povećava rizik od bolesti srca, iako potpuna eliminacija vitamina iz prehrane nije potrebna, kažu istraživači i dodaju kako je moguće da će biti potrebne dodatne regulacije.

Visoke razine niacina mogu izazvati upalu i oštetiti krvne žile, povećavajući tako rizik od srčanih bolesti, pokazuje studija objavljena u ponedjeljak u časopisu Nature Medicine.

Istraživači su proučavali dvije skupine: u jednoj se nalazilo 1.200 pacijenata kod kojih se procjenjivala prisutnost srčanih bolesti, a u drugoj preko 3.000 ljudi koji su srčane bolesti imali ili se sumnjalo da ih imaju. Studija je potvrdila kako su visoke razine supstance 4PY koja se nalazi u niacinu povezane s rizikom od srčanih i moždanih udara i drugih stanja.

Niacin – odnosno vitamin B3 – nalazi se u popularnim multivitaminima, ali i namirnicama poput teletine, svinjetine, ribe, piletine, brašna, banana, nekih žitarica, orašastih plodova, sjemenki i kruha, a ranije se koristio za liječenje visokog kolesterola, kažu iz harvardske Škole javnog zdravlja T. H. Chan.

Preporučene dnevne količine niacina za odrasle muškarce iznose 16 miligrama, za odrasle žene 14 miligrama, 18 miligrama za trudne tinejdžerice i žene i 17 miligrama za tinejdžerice i žene koje doje.

Budući da je niacin vrlo čest u zapadnom načinu prehrane, većina Amerikanaca potrebe za ovim vitaminom ispunjava kroz prehranu, kaže studija, što znači da ga nije potrebno uzimati preko suplemenata.

“Glavni zaključak nije da bismo trebali u potpunosti prestati unositi niacin – to nije realno,” kaže viši autor studije i čelnik za kardiovaskularne i znanosti metabolizma na istraživačkom institutu Lerner u Clevelandu, Stanley Hazen. “Uzimajući u obzir ove rezultate, trebalo bi raspraviti je li potrebno nastaviti s preporukama da se brašnu i žitaricama u SAD-u dodaje niacin.”

Znanstvenici su 1940-ih otkrili kako nedostatak niacina izaziva smrtonosni oblik pothranjenosti, imena pelagra, zbog čega su vitamin počeli dodavati namirnicama poput brašna i žitarica, pokazuju informacije Nacionalnog instituta za zdravlje. Između 1907. i 1940. od pelagre je oboljelo oko tri milijuna Amerikanaca, a umrlo ih je 100.000. Liječnici su niacin počeli koristiti za liječenje pacijenata s visokim kardiovaskularnim rizicima, kao i za snižavanje kolesterola, no novije studije pokazale su kako vitamin ne donosi zadovoljavajuće rezultate.

Jedna ranija studija navodi kako postoji povezanost između niacina i upale krvnih žila nakon što su neki pacijenti – koji su uzimali vitamin – pretrpjeli moždane i srčane udare, iako niacin snižava razine kolesterola. Komplicirana veza između niacina i zdravlja srca već godinama zbunjuje znanstvenike.

“Usprkos činjenici da niacin snižava kolesterol, klinički benefiti uvijek su bili manji od očekivanih,” što je izazvalo vjerovanje kako preveliki unos niacina izaziva “nejasne” negativne posljedice, kaže Hazen. Ipak, istraživači vjeruju kako njihovo istraživanje pobliže objašnjava taj odnos, kao i razloge zbog kojih je “istraživanje kardiovaskularnih rizika toliko važno.”

Niacin je topiv u vodi, što znači da se ne gomila u tijelu. Visoke razine niacina mogu izazvati glavobolje, proljev, giht, vrtoglavicu, zamagljen pogled, dijabetes, ubrzan puls, probleme sa želucem, svrbež, oštećenje jetre i osip na koži. Ozbiljne nuspojave postaju češće ako osoba uzima između 2.000 i 6.000 miligrama niacina dnevno.

Autor originalnog članka: Ariana Johnson, Forbes

Link: Niacin May Increase Heart Disease Risk, Study Suggests: What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)