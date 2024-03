Kako je prodaja U.S. Steela Japancima završila u političkom nadmetanju Bidena i Trumpa

Nakon mjeseci kritika od strane obje političke stranke, američko ministarstvo pravosuđa ozbiljno razmišlja o otvaranju istrage zbog sumnje na monopol u procesu kupnje u kojem japanska tvrtka Nippon Steel želi kupiti tvrtku U.S. Steela za vrtoglavih vrtoglavih 14,9 milijardi dolara, izvijestio je Politico citirajući troje ljudi upoznatih s istragom.

Bijela kuća izrazila je skepsu tek nekoliko dana nakon što je posao objavljen u prosincu. Savjetnik za gospodarstvo Lael Brainard izjavio je kako predsjednik Biden “vjeruje da kupnja ove legendarne američke kompanije od strane kupca iz inozemstva – čak i ako se radi o zemlji koja je bliska saveznica – zahtijeva pomno ispitivanje u smislu potencijalnog utjecaja na nacionalnu sigurnost i stabilnost opskrbnog lanca.”

Prošli tjedan je predsjednik Biden i javno kritizirao posao, izdavši kratku izjavu u kojoj inzistira kako je “U.S. Steel legendarna američka kompanija već preko stotinu godina, i ključno je da ona zaista i ostane američka, i vlasnički i upravljački,” ali nije najavio nikakve regulatorne korake ili istrage.

I bivši predsjednik Donald Trump najavio je kako bi blokirao transakciju nakon što je u siječnju razgovarao sa sindikatom. Reporterima je rekao: “Mislim da je to grozna stvar” i “To bih odmah blokirao.”

Trump nije detaljno objasnio kako bi spriječio kupnju, ali je otada na nekoliko predizbornih skupova spomenuo posao, rekavši 4. ožujka okupljenima u Richmondu u Virginiji: “Ja sam spasio industriju čelika, iako su ju zapustili.” Inzistirao je kako on “ne bi dopustio da se taj posao dogodi.”

Prodaju su kritizirale delegacije u Kongresu iz Pennsylvanije i Ohija, saveznih država gdje U.S. Steel zapošljava tisuće ljudi u tvornicama. Korporativno središte nalazi se u Pittsburghu. Među kritičarima su bili i demokratski senatori Bob Casey, John Fetterman i Sherrod Brown, kao i republikanski senator J. D. Vance.

Nippon Steel pokušava spasiti posao i umanjiti strahove američkih lidera. Prošlog tjedna iz tvrtke su u izjavi poručili kako će kupnja ponuditi “jasne koristi za U.S. Steel, sindikalne radnike, širu američku industriju čelika i američku nacionalnu sigurnost.”

Tvrtku U.S. Steel osnovali su 1901. godine industrijalci među kojima su bili i J. P. Morgan, Charles Schwab, Henry Clay Frick i Andrew Carnegie, a nekoć je tvrtka bila važan sastavni dio “demokratskog arsenala” predsjednika Franklina D. Roosevelta tijekom Drugog svjetskog rata. Ipak, tvrtka je posljednjih desetljeća u problemima, nakon godina deindustrijalizacije u takozvanom čeličnom pojasu. Pad U.S. Steela dogodio se nakon krize čelika. Godine 1955., američka proizvodnja čelika činila je 40 posto svjetske, pokazuju podaci MMF-a. Trideset godina kasnije u SAD-u se proizvodilo samo 10 posto svjetskog čelika, budući da su se konkurenti iz Europe i Japana oporavili nakon Drugog svjetskog rata. Po prvi put je ispala s indeksa Dow Jones 1991. godine, nakon što je prethodno pokrenula najuspješniju inicijalnu ponudu u povijesti i postala prva američka kompanija s procjenom vrijednosti iznad milijarde dolara, izvijestio je Wall Street Journal.

Nippon Steel ugovor o kupnji U.S. Steela je najavio u prosincu, a prema ugovoru bi japanski industrijski gigant kupio američku kompaniju u gotovinskom poslu uz cijenu od 55 dolara po dionici. Kupnja bi bila obavljena po premiji od 40 posto, nudeći, kako tvrtka kaže, “sigurnu i trenutnu vrijednost dioničarima U.S. Steela.”

Zašto političari štite tvrtku?

Bijela kuća tvrdi kako je vrlo važno da SAD ima domaću proizvodnju čelika kako bi se zaštitili interesi nacionalne sigurnosti i opskrbni lanac. Izvješće istraživačkog servisa američkog Kongresa iz 2021. otkriva kako čelik ima ključnu ulogu u obrambenoj proizvodnji opreme poput sustava za projektile i ključnih infrastrukturnih projekata. Isto izvješće navodi kako je domaća industrija čelika 2020. godine zapošljavala ukupno 134.467 ljudi. Radnici u ovoj industriji imali su i više plaće od prosječnih za proizvođački sektor. U.S. Steel također zapošljava tisuće radnika u državama ključnim za političek izbore, uključujući Pennsylvaniju, Ohio i Minnesotu.

Ranije ove godine, američki proizvođač čellika Cleveland-Cliffs ponudio je da će kupiti U.S. Steel po premiji od 43 posto. U trenutku te ponude, dionice U.S. Steela imale su cijenu od 22,72 dolara, što znači da bi Nippon Steel, da je tog istog dana iznio svoju ponudu, platili premiju od 142 posto. U.S. Steel kasnije je odbio ponudu Cleveland-Cliffsa u strahu da ona ne bi prošla antimonopolsku analizu.

Prošlog tjedna, izvršni direktor Cleveland-Cliffsa Lourenco Goncalves za Reuters je izjavio kako bi njegova tvrtka bila zainteresirana za novu ponudi ako propadne dogovor s Nippon Steelom – iako po mnogo nižoj cijeni. Goncalves je rekao kako bi razmislio o kupnji po cijeni od 30 dolara po dionici, čime bi vrijednost tvrtke bila procijenjena na 6,7 milijardi dolara. Izvršni direktor Cleveland-Cliffsa također je ponovio kritike američkih političara, rekavši za Reuters kako je “Japan u trgovini čelikom gori od Kine” i da zemlja “nastavlja biti serijski ‘damper’ čelika u SAD-u.”

Među kritičarima u Kongresu nalaze se i umjereni demokratski senator Joe Manchin koji je ugovor kritizirao odmah po objavi u prosincu. Senatori Marco Rubio i Josh Howley iz redova Republikanaca pridružili su se u prosincu Vanceu u pozivima odboru za strane investicije da blokira prodaju. Nippon Steel su nazvali “kompanijom koja je očito odana stranoj zemlji i čije je poslovanje u SAD-u u prošlosti bilo prepuno mana.”

