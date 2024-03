Izumitelj legendarnog drona Predator zapeo u brojnim problemima

Tvrtki Overair legendarnog ‘oca dronova’ Abrahama Karema ponestaje novca, a njegovi radnici masovno je napuštaju, doznaje Forbes.

Početkom 1990-ih, Abraham Karem razvio je dron Predator, ubojitu letjelicu koja je transformirala moderno ratovanje i stvorila tržište procijenjeno na 14 milijardi dolara ove godine. Posljednjih 30 godina, “otac dronova” je naporno radio uz financiranje Pentagona na svom drugom djelu: tehnologiji za izradu učinkovitijih helikoptera koji lete duže od drugih letjelica.

Posljednji i najbolji pokušaj ovog 86-godišnjaka da je komercijalizira mogao bi biti Overair, njegov startup koji razvija električni zračni taksi za gradsko putovanje na posao. Ali Forbes saznaje da stvari u Overairu ne idu dobro. Budući da se napredak na prvom prototipu kreće sporije od obećanog, tvrtki sa sjedištem u Irvineu u Kaliforniji ponestaje kapitala – tvrde dvojica stručnjaka iz industrije koji su upoznati sa situacijom i dvojici nedavno otpuštenih zaposlenika, koji su anonimno razgovarali za Forbes radi ugovora o tajnosti podataka. U međuvremenu, zaposlenici – uključujući više rukovoditelja C razine – jurili su prema izlazu. Dva bivša zaposlenika rekla su da je većina od oko 180 zaposlenih otišla u posljednjih nekoliko mjeseci.

Rekli su da je spori tempo tvrtke, koji su pripisali sporom donošenju odluka izvršnog direktora Bena Tignera i uprave, frustrirao njezinog jedinog vanjskog investitora, južnokorejski industrijski konglomerat Hanwha, koji je u Overair uložio 170 milijuna dolara. Tvrtka se također bori s privlačenjem drugih investitora. Dva izvora iz industrije rekla su da se Overair obratio drugim proizvođačima električnih zrakoplova, ciljajući na partnerstva ili potencijalnu prodaju.

Overair, koji se izdvojio iz Karemove primarne tvrtke Karem Aircraft 2019., nastoji razviti letjelicu na električni pogon koja uzlijeće i slijeće okomito poput helikoptera, ali inače leti poput zrakoplova. Overair je reklamirao Karemovu tehnologiju rotora kao ono što će mu omogućiti da nadmaši desetke drugih tvrtki poput Jobyja i Archera kojima se javno trguje, a koje pokušavaju izgraditi slične zrakoplove. Cilj je omogućavanja gradskog i regionalnog putovanja zrakom s nižim emisijama štetnih plinova.

Znak upozorenja

Ali Overairove bitke mogle bi biti znak upozorenja na probleme za druge startupe u branši, uključujući i one koji su izašli u javnost, poput Liliuma i Vertical Aerospacea. Mnogi su prikupili dovoljno novca da razviju prototip, ali nije jasno ima li itko dovoljno da ih provede kroz skupe izazove testiranja i sigurnosne certifikacije gotovog zrakoplova, kao i uspostavljanje proizvodnih pogona.

Overair nije odgovorio na više zahtjeva za komentar. Glasnogovornica Hanwhe Jenna Ji odbila je u e-poruci Forbesu komentirati “neutemeljene glasine”. Napisala je da su zaposlenici Hanwhe trenutačno duboko uključeni u Overair, uključujući pomoć u razvoju tvrtke na električni pogon.

Ali čini se da je egzodus iz Overaira u tijeku. Dvoje ključnih rukovoditelja objavilo je na LinkedInu da su napustili tvrtku početkom veljače: glavna komercijalna direktorica Valerie Manning i glavni financijski direktor Thomas Whayne, iskusni diler koji je doveden da prikupi novac. Otišao je i Gonzalo Ramos, šef poslovnog razvoja i prodaje, rekao je Forbesu poznavatelj situacije. Kim Jennett, voditeljica marketinga i komunikacija, rekla je Forbesu u e-poruci da je otišla 1. ožujka. Manning, Whayne i Ramos odbili su komentirati.

Još 34 osobe, uključujući direktora vladinih poslova tvrtke, vrhunske inženjere i voditelja nabave, objavili su na Linkedinu nedavne datume završetka svog radnog odnosa u Overairu. Još osam ih je na svoje profile stavilo obavijest da traže posao. Dva bivša zaposlenika rekla su za Forbes da mnogi još nisu ažurirali podatke na svojim LinkedIn profilima.

Egzodus je došao jer je cilj tvrtke da svoje zrakoplove stavi u službu pomaknut s 2025. na 2028. godinu. Overair je 2022. javno objavio da namjerava započeti s testiranjem leta svog prvog punog prototipa 2023. No Overair je dovršio samo sastavljanje prototip u prosincu. Najnovija javna vijest iz tvrtke bila je da će testiranje leta započeti početkom 2024. Dva bivša zaposlenika rekla su za Forbes kako ne vjeruju da bi prototip mogao krenuti ove godine.

Prikupljanje novca kao ključni zadatak

Overair je napravio određeni komercijalni napredak: potpisao je neobvezujuće ugovore za prodaju 70 zrakoplova tvrtkama u Indiji i Južnoj Koreji, a udružio se sa zračnom lukom Dallas Fort Worth kako bi se pripremio za operacije zračnog taksija na toj lokaciji. Ali kašnjenja do ključne prekretnice prvog leta i sve slabiji cilj za izlazak na tržište otežavaju prikupljanje više novca, rekli su bivši zaposlenici. A upravo prikupljanje novca je ključni zadatak za Overair i njegove konkurente, s obzirom na to koliko se pokazalo skupim dovesti novi zrakoplov do tržište. Prikupiti toliko novca je postalo teže i s obzirom na hlađenje tržišta rizičnog kapitala i IPO tržišta.

Izvršni direktor Overaira Tigner rekao je za Forbes 2022. godine da očekuje da će Overairu trebati manje od milijardu dolara da Butterfly plasira na tržište. Tvrtka Joby, koji se s tvrtkom Archer natječe tko će prvi dobiti sigurnosni certifikat za ovu vrstu električnih letjelica u SAD-u, prikupio je otprilike 2,2 milijarde dolara od investitora, od čega polovicu kroz svoj IPO proveden 2021. godine. To ga čini najbolje financiranom neovisnom tvrtkom u struci. Do kraja godine prema izvješću za četvrto tromjesečje imali su milijardu dolara u gotovini i investicijama.

Prikaz budućeg Overairovog zrakoplovnog taksija; Foto: Overair

Overairov zrakoplov za pet putnika, nazvan Butterfly (Leptir), ima četiri nagibna rotora s lopaticama koje su puno veće od onih kod konkurenata. Dizajnirani su da se okreću sporije tijekom lebdenja i krstarenja, zahvaljujući tehnologiji “rotora optimalne brzine” koja mijenja broj rotacija u minuti i kut pojedinačnih lopatica koje je Abraham Karem razvio tijekom proteklih 30 godina uz financiranje Pentagona.

Tvrtka kaže da će to učiniti Butterfly tišim i omogućiti mu da koristi manje energije, potencijalno prevladavajući ograničenja u gustoći baterije koja prijete smanjenjem korisnog dometa zračnih taksija od konkurenata poput Archera i Jobyja.

Karem se smatra glavnim dizajnerom Butterflyja i član je odbora Overaira, ali u tvrtki je bio uključen samo pola radnog vremena. Nije odgovorio na više Forbesovih zahtjeva za komentar.

Koncept s velikim potencijalom

Početkom 2000-ih, Karem je u probnim letovima pokazao da njegov rotor optimalne brzine može pružiti veći domet i izdržljivost od standardnih helikoptera, čiji se rotori vrte fiksnom brzinom. Ministarstvo obrane nije nabavilo niti jednu letjelicu koju je Karem predložio na temelju koncepta, ali to ne znači da nema potencijala, rekao je Michael Hirschberg, direktor neprofitne organizacije Vertical Flight Society koji ju je procijenjivao tijekom rada u Agenciji za napredna obrambena istraživanja.

“Mnogo je ljudi koji vjeruju u ovu tehnologiju”, rekao je za Forbes.

To uključuje i američku mornaricu: u prosincu je dala Overairu ugovor vrijedan 240.000 dolara za razvoj svoje tehnologije upravljanja pojedinačnim oštricama za potencijalnu vojnu upotrebu.

Koncept rotora optimalne brzine prikladan je za električnu propulziju i Overair je napravio “impresivan” napredak prema njegovoj upotrebi u Butterflyju, rekao je Hirschberg kad mu je Forbes rekao za očite poteškoće tvrtke. “To je stvarno tužno čuti.”

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaiski, Forbes

Link: Why The Inventor Of The Predator Drone’s Electric Aircraft Startup Is Stumbling

(Preveo: Bojan Bajgorić Šantić)