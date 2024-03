Jahta katarskog bogataša stigla u Rijeku: Razlog dolaska u Hrvatsku obavijen velom tajne

Jahta katarskog Emira Al Thanija uplovila je jučer u Rijeku – grad koji ima mogućnost prihvata do pet velikih jahti. Tu će najvjerojatnije ostati sve do lipnja.

Jahta Al Mirqab bivšeg katarskog premijera Al Thanija pristala je jučer ujutro u riječku luku.

Riječ je o 133-metarskoj jahti koja može ugostiti 24 gosta u 12 kabina te ima do 60 članova posade. Izgrađena je 2008. godine, a prepravljena 2014. godine. Forbes je procjenjuje na 300 milijuna dolara.

Između ostalog, opremljena je SPA centrom, kinom, liftom, teretanom, salonom za uljepšavanje i dječjom igraonicom. Pokreće je pet dizelskih motora ukupne snage 3813 konja. Brzina krstarenja iznosi 21 čvor, a maksimalna 23 čvora. Dodatni komfor osiguravaju stablizatori sidra.

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani; Screenshot: Qatar Economic Forum / YouTube

Njezin vlasnik je bivši premijer i bivši ministar vanjskih poslova Katara Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Al Thani se trenutno nalazi na 1634. mjestu Forbesove liste bogatih s 1,9 milijardi dolara imovine u 2023. godini. 64-godišnji Al Thani između ostalog posjeduje tri posto Deutsche Banke.



Iz Lučke uprave Rijeka nisu otkrili koliko dugo će jahta biti u luci, ali su se pohvalili kapacitetom za velike jahte. Posjeduju jedan vez koji mogu koristiti jahte do 180 metara dužine, još četiri veza za one do 100 metara dužine, pet vezova za one do 55 metara dužine, 30 vezova za one dužine do 35 metara te još onih za manje. Riječka luka za prihvat jahti pripremila se i ponudom adekvatne infrastukture koja može pratiti potrebe ovakvog broda za vodom, internetom, a posebno strujom snage 1MW.

S riječkog portala Brodovi u Rijeci za Forbes su otkrili kako će prema njihovim podacima jahta u Rijeci ostati do lipnja.

Do zaključenja teksta nismo uspjeli saznati tko je sve stigao na jahti, odnosno, je li stigao i katarski milijarder osobno, te kakve su namjere njezinih putnika – poslovne ili turističke.