Kako su Rusi pokušali – bezuspješno – ukrasti jedan ukrajinski tenk

Tenk Strv 122 švedska je modifikacija njemačkog Leoparda 2A5 i jedan od najbolje zaštićenih tenkova u čitavom ratu u Ukrajini, zbog čega je logično da Rusi žele doći do jednog od njih, ako već ne da ga analiziraju, onda da ga pokažu u propagandne svrhe.

Umalo su to uspjeli i postići, ali umiješali su se ukrajinski piloti dronova.

Švedska je Ukrajini donirala deset ovih tenkova, a svih deset otišlo je u 21. mehaniziranu brigadu ukrajinske vojske koja štiti jedan od sektora na istoku zemlje, oko šume Kremina.

U žestokim borbama, brigada je pretrpjela mnoge napade i izgubila najmanje jedan Strv 122.

Analitičari Oryxa kažu kako ih je još šest oštećeno, a brigada je barem privremeno napustila pet tih oštećenih tenkova na cestama i poljima oko Kremine.

Standardna je praksa da će ukrajinski inženjeri pokupiti oštećene tenkove i poslati ih u Litvu na (spore) popravke. Najbrži način na koji Rusi mogu zaplijeniti Strv 122 jest da ga imobiliziraju i odvuku prije nego do njega mogu doći Ukrajinci.

Rusi su za to dobili priliku u jednom navratu u posljednjih deset dana. Ruski FPV dron 10. je ožujka pogodio Strv 122 kilometar i pol istočno od glavnog garnizona 21. brigade u Terniju. Posada tenka uspjela je objeći, a oštećeni tenk ostao je napušten.

The Russians were trying to evacuate a captured STRV 122A, but… pic.twitter.com/CT7JnmcSIq — 2S7 pion (trost) (@Pion_2S7) March 19, 2024

Do njega su prvi stigli ruski inženjeri. Najkasnije u utorak, dva vozila BREM počela su odvlačiti tenk prema ruskim položajima udaljenim kilometar i pol od tenka.

Prešli su pola te udaljenosti, no onda ih je primijetila ukrajinska 3. jurišna brigada, koja se bori oko Avdiivke nekih 104 kilometara južno, ali je navodno jedan od svojih timova za dronove poslala u pomoć 21. brigadi.

Piloti dronova 3. jurišne brigade najprije su naciljali vodeće vozilo BREM. Dva FPV drona vozilo su pogodila blizu motora, a treći je pogodio drugo vozilo. Četvrti dron kružio je oko sada nepokretnih vozila, promatrajući štetu.

Rusi nisu daleko dospjeli sa svojom nagradom: možda su prešli tek polovicu ničije zemlje koja razdvaja ukrajinske i ruske položaje istočno od Ternija.

Moguće je kako 21. brigada želi preuzeti Strv 122. Vrijedi napomenuti kako su dronovi 3. brigade ciljali vozila koja su odvlačila tenk, ali veliki trud je uložen da se ne pogodi sam tenk.

Propali pokušaj Rusa da zaplijene tenk jasan je pokazatelj koliko opasne mogu biti ovakve operacije. Također je važno znati da su i sami Ukrajinci izgubili svoje vozilo BREM dok su u prosincu pokušavali preuzeti imobilizirani tenk Strv 122.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Tank Heist: How Russians Tried To Nab A Ukrainian Strv 122 – And Ukrainian Drones Thwarted Them

(Prevela: Nataša Belančić)