Kina bi se mogla umiješati u američke predsjedničke izbore, upozorava izvješće

U obavještajnom izvješću od ponedjeljka stoji kako Kina ojačava svoje prikrivene operacije utjecaja i kako bi mogli pokušati utjecati na ovogodišnje predsjedničke izbore u SAD-u, a citiraju se i “sve snažniji napori” za iskorištavanje društvenih podjela na internetu.

U godišnjoj procjeni prijetnji, Ured direktora američke obavještajne službe navodi kako bi Kina mogla pokušati utjecati na izbore “jer želi marginalizirati kritičare Kine, ali i pojačati podjele u američkom društvu.”

Čak i ako Kina ograniči takve operacije, u izvješću se naglašava kako bi pojedinci koji nisu pod direktnim nadzorom Pekinga mogli pokušati utjecati na izbore u vjeri da se to poklapa s ciljevima Kine.

Ured navodi kako su korisnički računi na TikToku (čiji je vlasnik tvrtka ByteDance iz Kine), kojima upravlja propagandni ogranak kineske vlade, “navodno targetirali kandidate obje političke stranke” tijekom međuizbora 2022. godine.

Izvješće ne objašnjava detaljno što je otkriveno na TikToku niti navodi izvor, ali Forbes je 2022. izvještavao kako su računi kineskih državnih medija na TikToku objavljivali videosnimke u kojima kritiziraju političke kandidate – uglavnom Republikance, ali ponekad i Demokrate – bez jasne naznake da se radi o uratcima strane vlade.

Američke obavještajne agencije već dugo upozoravaju kako bi strane vlade mogle preko društvenih mreža pokušati utjecati na ishode američkih izbora. Nakon predsjedničkih izbora 2016. godine, nekoliko istraga pokazalo je kako je Rusija provela kampanju utjecaja čiji je cilj bio pomoći tadašnjem kandidatu Donaldu Trumpu. Četiri godine kasnije, obavještajni dužnosnici izjavili su kako su se u predsjedničke izbore 2020. pokušali umješati Rusija, Kina i Iran.

Raniji pokušaji širenja utjecaja navodno su se odvijali na platformama poput Facebooka ili Twittera, no TikTok je pod sve većim povećalom, djelomično zbog svoje matične kompanije ByteDance koja sjedište ima u Pekingu. Direktori TikToka u nekoliko su navrata negirali povezanost aplikacije s kineskom Komunističkom strankom.

Tijekom saslušanja u Senatu 2022. godine, američki političari ispitivali su čelnike TikToka o kineskim propagandistima koji su preko aplikacije navodno pokušali utjecati na izbore za Kongres te godine. Pitali su izvršnu direktoricu za poslovanje TikToka, Vanessu Pappas, zapošljava li TikTok ili ByteDance članove kineske Komunističke stranke. Pappas je rekla kako nijedna osoba koja donosi strateške odluke u tvrtci nije član te stranke, naglašavajući ipak da kompanija ne provjerava političke sklonosti svojih zaposlenika.

Američki Zastupnički dom u srijedu će glasati o prijedlogu zakona kojim bi se TikTok – ili bilo koja društvena mreža koju navodno kontrolira neprijateljska zemlja – uklonio iz trgovina za aplikacije osim ako kineska matična tvrtka ByteDance TikTok ne proda unutar šest mjeseci.

“Redovito poduzimamo korake u borbi protiv zavaravajućeg ponašanja, uključujući prikrivene mreže utjecaja diljem svijeta, i transparentno o njima javno izvještavamo,” rekao je za Forbes glasnogovornik TikToka, Jamie Favazza. “TikTok je štitio platformu tijekom preko 150 izbora u cijelom svijetu i nastavlja surađivati s izbornim komisijama, stručnjacima i istražiteljima kako bi zaštitio našu zajednicu u ovoj povijesnoj izbornoj godini.”

TikTok na aplikaciji označava državne medije. Podaci tvrtke pokazuju kako je aplikacija identificirala i uklonila sadržaj povezans 636 računa iz Kine koji su pojačavali prokineske narative.

Bivši predsjednik Donald Trump usprotivio se zabrani TikToka u ponedjeljak, rekavši kako vjeruje da aplikacija predstavlja prijetnju za nacionalnu sigurnost, no kako bi zabrana samo dodatno popularizirati Facebook, kojeg on smatra “neprijateljem naroda.”

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: China Could Meddle In 2024 U.S. Elections, Intelligence Report Alleges

(Prevela: Nataša Belančić)