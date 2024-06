Kina u EU prodire preko Mađarske: Popis investicija nezaustavljivo raste

Dok države Europske unije pokazuju oprez prema Kini, Mađarska njezine investicije dočekuje širom raširenih ruku. U 2023. godini čak 44,1 posto kineskih investicija u EU završilo je u Mađarskoj. To se za sad čini win-win situacijom, jer Mađari otvaraju radna mjesta, a Kinezi uz proizvodnju u Europskoj uniji dobivaju priliku zaobići carine na električna vozila koje bi se uskoro mogle prilično povećati.

Istovremeno dok se kineske investicije u europske države smanjuju, rastu kineske investicije u Mađarsku.

Ovomjesečni Izvještaj o kineskim direktnim investicijama u Europu u 2023. godini (PDF) otkriva kako se njih čak 44,1 posto odnosilo na Mađarsku. Na drugom mjestu je “velika trojka” – Ujedinjeno Kraljevstvo (uključeno iako nije član EU, op.FH.), Njemačka i Francuska koji su zajedno primile 35,3 posto kineskih ulaganja, 6,0 posto odnosi se na ostatak srednje Europe, a 14,7 posto na ostalu Europu.

Kineska ulaganja u države EU od 2014. do 2023. godine. Zadnje dvije godine dominira Mađarska (crveno); Izvor: Rhodium Group / MERICS Report

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó prošlog mjeseca rekao je kako su Kinezi u Mađarsku uložili 16 milijardi eura, što ih čini najvećim investitorom u toj državi. Istovremeno dok kineska ulaganja u Mađarsku rastu, ona u Europu padaju. Nakon rekordne 2021. godine u kojoj su kineski ulagači uložili dvije milijarde eura, u 2023. godini ih je uloženo tek 377 milijuna.

Proizvođači baterija, ne samo kineskih, pohrlili u Mađarsku

Značajan dio kineskih investicija odnosi se na baterije – područje u kojem Mađarska izvrsno stoji. Čak pet od deset vodećih proizvođača baterija prisutni su u Mađarskoj – pri čemu su tri iz Kine. Jedan od njih je kineski CATL, vodeći kineski proizvođač baterija koji trenutno gradi tvornicu u Debrecenu vrijednu 7,3 milijardi eura.

Time nažalost nisu svi zadovoljni. Politico navodi kako istraživačica iz analitičke tvrtke China Observers in Central and Eastern Europe Ágnes Szunomár tvrdi da su ljudi u Debrecenu jako nezadovoljni. Tvrtki CATL se u okolici tog grada ugovorom daje zemljište koje se prije koristilo za poljoprivredu. Ljudi vjeruju da će to rezultirati štetom za okoliš jer se prilikom proizvodnje baterija zagađuju voda i zrak.

Kineski proizvođač baterija Huoyou Cobalt također u Mađarskoj gradi svoju prvu europsku tvornicu. Vrijednost te investicije je 1,4 milijarde eura. Tvornicu koja će biti gotova 2026. godine gradi i kineski Eve Energy. CATL-ov dobavljač Semcorp također je prisutan u Mađarskoj sa svojom tvornicom litij-ionskih separatora. Prošle godine pokrenuli su prvu liniju za proizvodnju premaza u tvornici vrijednoj 340 milijuna eura.

Nakon BYD-a dolazi i Great Wall Motor

Mađarska privlači i proizvođače automobila. U prosincu 2023. godine, kineski vodeći proizvođač električnih automobila BYD obznanio je kako do 2026. godine planira pokrenuti proizvodnju svojih automobila u Mađarskoj. Vrijednost ove investicije još nije objavljena, no gradnja je već započela početkom ove godine u Segedinu.

U Pečuhu koji se nalazi 30-ak kilometara od Donjeg Miholjca, najavljivala se i gradnja tvornice tvrtke Great Wall Motor, no u ovom trenutku nije sigurno hoće li se ona graditi. Pregovori još traju.

Tvornica u Segedinu neće biti prvo BYD-ovo ulaganje u Mađarsku. Tvrtka BYD Electric Bus & Truck Hungary u Komáru već sedam godina proizvodi električne autobuse; Foto: BYD

Zašto Mađarska?

Razlog zbog kojeg kineske tvrtke biraju Mađarsku se vjerojatno krije u bliskijim vezama s Pekingom nego ih imaju druge države Europske unije poput Italije, koja je nedavno povećala regulatorni nadzor nad korporativnim upravljanjem u kineskim tvrtkama.

Ali Mađari se ne ograničavaju na Kineze. Južnokorejske tvrtke također su povećale svoj otisak izravnih stranih ulaganja u Mađarskoj – vjerojatno zato što je zemlja domaćin nekoliko vodećih proizvođača automobila, nudi jeftinu i kvalificiranu radnu snagu, dijeli milijune eura subvencija i obećala je izgraditi infrastrukturu i industrijske parkove oko ulaganja.

Kina Mađarsku vidi kao saveznika u vrijeme kad većina europskih država izražava sve veći oprez. Mađarsku vidi i kao proizvodno središte koje će omogućiti njezinim proizvođačima automobila da zaobiđu moguće carine EU-a.

Potpisan niz sporazuma, moguća daljnja ulaganja

Tijekom prošlomjesečnog posjeta kineski predsjednik rekao da su se on i Orbán složili da je inicijativa Pojas i put “vrlo u skladu s mađarskom strategijom otvaranja prema istoku”, te da Kina podržava Mađarsku u igranju veće uloge unutar EU-a u promicanju odnosa Kine i EU-a.

Tom prilikom mađarski i kineski dužnosnici sklopili su sporazum o strateškom partnerstvu i potpisali još 18 sporazuma i memoranduma o razumijevanju, no na brifingu za novinare nisu najavljena nova veća ulaganja.